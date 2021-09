PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am dat demisia din partid în 2014, în contextul în care Klaus Iohannis a ajuns preşedinte, într-o acţiune de ”preluare ostilă” a liberalilor, în fruntea cohortelor armatei pesediste a lui Băsescu. Ofensivă care continuă şi în momentul de faţă. Ceea ce m-a determinat să semnez, alături de Nicolae Manolescu, de Stelian Tănase, Dinu Zamfirescu, Dan Grigore, Alexandru Popovici, Nicolae Noica, Dumitru Lecca, Sorin Stănescu şi alţii, oameni de dreapta, cei mai mulţi foşti, unii încă membri ai Partidului Naţional Liberal, un apel la luciditate, înaintea Congresului partidului. E un apel care are mici şanse să fie ascultat, dar, cel puţin în ceea ce mă priveşte, am sentimentul că n-a rămas ceva nespus şi nefăcut, pentru a salva partidul.

Textul integral al Apelului, asupra căruia s-a convenit vineri este următorul: „Profund preocupaţi de evoluţia politică a României, facem acest apel către delegaţii la

congresul Partidului National Liberal (“PNL”) din 25.09.2021. Considerăm că viaţa noastră va fi puternic influenţată de votul dumneavoastra la congres. Afirmăm cu toată convingerea că PNL trebuie să reprezinte soluţia şi nu problema societăţii româneşti – aşa cum, din păcate – s-a manifestat în ultima vreme. PNL trebuie să continue tradiţia sa glorioasă, să întruchipeze garanţia şi speranţa unui viitor mai bun pentru români. Acest deziderat se poate realiza cu un preşedinte care are întreaga viaţă legată de PNL – aşa cum este Ludovic Orban. Sub conducerea sa, partidul a avut numeroase succese – la alegerile prezidenţiale, locale, europarlamentare. Subliniem mai ales trecerea partidului din opoziţie la guvernare. Alternativa este un PNL care ar rămâne liberal doar cu numele, devenind în fapt un partid cu tendinţe dictatoriale şi clientelare. Urăm fiecărui delegat la congres înţelepciunea Brătienilor!”

Spuneam că nu cred că Apelul nostru va fi ascultat, El vine într-o lume aridă. În PNL, singurul „om de cultură” e un absolvent de actorie „la privat”, Bogdan Gheorghiu, care a ajuns – reprezentativ pentru partid – ministrul al Culturii. A fost şi „om de televiziune”. Gheorghiu a condus franciza OTV la Suceava şi apoi un post TV la Rădăuţi. Cam asta e. Cu ministrul Culturii Gheorghiu, se cam termină în zilele noastre lista intelectualilor liberali. Celălalt, profesorul de fizică Iohannis e preşedinte al ţării. Marea problemă a acestui partid, dar şi a pesediştilor, principalele formaţiuni politice din România, se iveşte atunci cînd trebuie să găsească miniştri pentru portofolii, precum cultura şi învăţămîntul. Dar, se pare că nu simt nicio apăsare pentru asta.

Precum toţi semnatarii, sînt îngrijorat de ceea ce se va întîmpla cu Partidul Naţional Liberal, al cărui membru am fost un deceniu, din 1995 pînă cînd am demisionat public, din motivele arătate, în 2014. Şi cred, aidoma profesorului Manolescu, că „asaltul contra lui Orban e purtat, în mare parte, de membri ai PD sau de nou-veniţi în PNL” şi nu e neapărat împotriva unei persoane, ci pentru cucerirea ultimelor redute autentic liberale. Cînd aceasta se va fi încheiat, nu vom mai putea vorbi de un partid liberal şi cu atît mai puţin naţional. Ci de o franciză a statului paralel şi de pesedişti. Scriu aceste rînduri cu tristeţe, dar şi cu o ultimă speranţă, într-o minune.