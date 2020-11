Corporatiştii – cretinii mileniului!

Nu scriu un articol acum. Deci nu voi fi deontolog.

Scriu pentru că sunt lucruri care trebuie spuse clar şi răspicat de către cineva care-şi asumă să întoarcă muia primită nemeritat de o parte importantă a acestui popor, de la o categorie socio-profesională semiimbecilizată!

Este vorba despre corporatişti, acel procentaj de nici 10% din populaţia României, care a reuşit ce nimeni nu credea că ar fi posibil: să îngroape ţara din toate punctele de vedere, pentru cel puţin 15 ani, indiferent ce se va întâmpla de-acum încolo.

Să-i dăm, totuşi, Cezarului ce este al Cezarului! Categoria asta de funcţionăraşi şterşi, inadecvaţi aproape oricărui context, recrutaţi de obicei dintre tocilari şi frustraţi, îmbrăcaţi mai mereu în nişte costume ieftine, dar croite modern (ca să dea impresia de bunăstare!), penibili cu gleznele goale, care cred că a fi un pulete de programator cu 2.500 de euro pe lună, sau adjunctul şefului de la HR într-o multinaţională oarecare, este o culme a succesului, a fost arma cu ajutorul căreia ne-au fost furate ţara şi viitorul.

Au votat în bloc să nu fie penali în funcţii publice, neînţelegând, în cretinismul lor militant, că limitarea dreptului de a fi ales poate fi făcută doar de instanţă. Ei, fiind cretini, nu înţeleg şi nici nu acceptă democraţia funcţională, dorind un stat psihotic în care aşa-zise elite să dicteze tot, în timp ce pensionarii, bolnavii, săracii, needucaţii etc să trăiască un pic mai bine decât nişte sclavi!

Şi-au convins părinţii, bunicii, unchii şi mătuşile să voteze cu PNL şi USR. N-a fost uşor, dar în cele din urmă au reuşit! Nu erau ei, corporatiştii, primii din neamul lor care conduceau o maşină de fofoloancă, gen Fabia, Smart, Yaris, C3, şi nu Logan, Megan, Octavia sau ce naiba îşi permiteau rudele lor, care se încăpăţânează să creadă că bărbaţii poartă şosete la costum şi pe ai căror chiloţi nu scrie „Cătălin Botezatu”?!

Faptul că au preluat din ideologul nazismului Josef Goebbels expresia „ciuma roşie”, nu i-a afectat deloc. Un corporatist nu ştie istorie, pentru că, dacă este interesat, are Google. Dar nu este interesat niciodată!

Au sabotat Referendumul pentru familia tradiţională cu acelaşi entuziasm cu care predecesorii lor vânau duşmanii de clasă în anii 1950, când demolau biserici şi trimiteau popii la canal! Corporatiştii cred, în majoritatea lor, că „dragostea nu se votează”, că homosexualii ar trebui discriminaţi pozitiv şi că elevii trebuie să înveţe cum vine treaba cu sexul oral încă din clasa întâia. Tare,sau ce?!

Băi, dobitocilor, ne-aţi făcut! Sunt primul care o recunoaşte! Este triumful vostru, pămpălăii generaţiilor, cretinii mileniului, fraierii oricărui anturaj, nepoţii lui Onan pe plaiurile mioritice!

Numai că Dumnezeu nu bate cu parul! Ştiţi despre cine vorbesc, nu? Bossul cel mare, omologul CEO-ului din corporaţiile voastre triste, s-a gândit să nu vă lase să vă bucuraţi de victorie!

Vine criza economică peste voi, mititeilor! Slăbănogilor, ofiliţilor, împrumutaţilor pe două vieţi, consumatorilor de pornhub de weekend, vine iadul pe pământ! Bine, nu la propriu, căci n-are dracu’ ce face cu nişte homălăi ca voi. Vin foamea, dezastrul financiar, concedierile masive, sărăcia!

Sincer, vi s-a ofilit deja ciucurelul, aşa-i? Pentru că, ce să vezi, site-urile şi publicaţiile pe care le citiţi voi ca să păreţi informaţi şi înţelepţi (deşi cu gândul sunteţi tot pe Antena Stars la Natalia Mateuţ, sau la cine ştie ce altă petardă, cum voi nu veţi executa decât în vise finalizate cu poluţii masive!), scriu că tocmai corporaţiile voastre vor încasa cele mai puternice lovituri.

Să nu fiţi trişti pentru ele, creaturi asexuate! Multinaţionalele vor evita tăvălugul, cum o fac de obicei. Adică vă vor concedia pe voi la greu, vă vor tăia salariile atât de mult încât veţi analiza 30 de minute preţurile pe net înainte să comandaţi o pizza cu multe legume aşa cum mănâncă eunucii din specia voastră penibilă!

Aveţi rate uriaşe, este? Cutia de chibrituri în care locuiţi şi care vă face să vă umflaţi piepturile costelive (că, deh, sunteţi proprietari!) a fost cumpărată în rate, nu? Ieftin ca braga, doar 100.000 de coco, credit imobiliar pe 30 de ani, cu ipotecă. Dacă nu plăteşti, ajungi în stradă, chiar dacă ai plătit deja vreo 45.000. Când te uiţi pe scadenţar, e greu să fii fericit, mai ai mai puţin de 120.000 în cei 19 ani rămaşi, că banca e generoasă şi nici nu te face la portofel!

La maşină stai mai bine. Ai achitat avansul, ai plătit vreo 35 de rate, mai ai doar 25! Ai fost deştept, te-ai implicat în salvarea planetei care ar fi belit p… fără tine şi fără Greta, aşa că ai luat un Peugeot electric la nici 32.500 de euro. Ai baterie forţă, o încarci o dată la două zile, dar nu prea mai ai ce face acum, aşa e când eşti prost! Mai ai de plată vreo 10.000, aşa-i? Bine, cum nu vei mai avea job, nu mai contează. În maximum şase luni rămâi fără ea şi te întorci la Loganul lu’ tac-tu, maşină bună, model 2007!

Ups, am uitat că aveţi copii la şcoli şi grădiniţe private. Doar voi sunteţi elita, clasa superioară, nişte ubermensch fără egal. Nasol, vă reintegraţi în populime foarte curând. Vă întoarceţi la pateul cu fainoşag şi la Eugenii, treceţi de la îngheţata Mars la Polar etc. Cei mai ghinionişti vă întoarceţi cu coada între picioare în satul din care cumva aţi emigrat pentru a pricopsi metropolele din România cu prezenţa voastră mirobolantă! Va fi un pic greu să vă căcaţi iar în fundul curţii, dar voi sunteţi puternici, lesbienilor, şi veţi supravieţui! Sau nu!

Pensionarii ăştia pe care-i priviţi voi cu scârbă, dobitocilor, vor supravieţui lejer. Cu 50 de lei, ei fac o ciorbă şi o tocană, gustoase şi hrănitoare, din care mănâncă o săptămână. Vouă nu vă ajunge suta nici pentru ţigările pe 24 de ore! Fără paste, fără street-food, fără Mc şi KFC sunteţi în depresie. Fără hârtia voastră igienică cu cinci straturi şi cu miros de levănţică, faceţi atac de panică!

N-o să mai aveţi bani de psiholog, bani de mani şi pedi, fătălăilor! O să vă pensaţi singuri, cu ochii plini de lacrimi, cu gândul la vremurile bune în care eraţi şi voi în rândul emasculaţilor fără griji!

Ani de zile aţi umblat numai cu muia în gură. Muie Dragnea, muie PSD, muie Ciolacu… Uite că acum o să vă ia dracu’! De-abia acum o să înţelegeţi şi voi, corporatiştii, caricaturile omenirii, ce înseamnă muia adevărată de la viaţă. Femeile voastre ştiu, le-au mai ajutat ai noştri, bărbaţii adevăraţi, care nu-şi epilează bulanele la două zile, cum faceţi voi, fecioreii!

Mai vorbim. Criza vine sigur, ca un tsunami. În mod cert, vă vor ajuta idolii voştri: Werner, Orban şi Câţu! Pe noi să nu contaţi, suntem în lojă şi ne pişăm pe voi de râs!

Deocamdată plâng HORECA, actoraşii, cântăcioşii… toţi aliaţii voştri din corul muii. Noi? Desfacem şampania!

D.M.D.

P.S. A fost ziua lui Livache. Ăla pe care l-aţi vârât voi la Rahova. Nu pot să zic că e bine, dar supravieţuieşte. Într-un an iese. Se întoarce la casa lui de zece ori cât containerele în care locuiţi voi, la iubita lui care l-a aşteptat chiar şi după ce a intrat la puşcărie (ale voastre vă înşală şi când plecaţi să faceţi piaţa!), la afacerile lui de milioane de euro. Apropo, şi băiatul lui e tot milionar.

Voi tot cu ratele, tot cu frustrările, tot cu trotinetele electrice, cu jumătăţile voastre strâmbe care fac şi …ula să intre în grevă!

Hai că tot voi sunteţi mai câştigaţi… Sau totuşi nu?