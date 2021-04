Harta celor mai recente conflicte dintre PNL şi USR PLUS

Relaţiile dintre cei doi parteneri principali aflaţi la guvernare, PNL şi USR -PLUS, sunt marcate de atacurile tot mai dese de ambele părţi, nu doar la nivel central ci şi teritorial.

Tonul a fost dat de negocierile dificile de formare a guvernului, marcate de conflicte punctuale pe diferite subiecte. Ulterior, atacurile între cele două părţi au continuat; unii dintre liderii de teritoriu ai PNL spun că nu au primit de la centru vreo interdicţie de non-combat în raport cu USR – PLUS.

Conflictele apar de multe ori acolo unde reprezentanţii celor două partide trebuie să îşi împartă conducerea unei instituţii publice.

Cel mai recent caz este dintre primarul Sectorului 1 din Bucureşti, Clotilde Armand, şi viceprimarul PNL, Ramona Porumb. Burduja dezvăluie că primăriţa Clotilde ar fi ameninţat-o pe Ramona Porumb, viceprimar al sectorului 1, că o mută din biroul ei în altă clădire. Ce să mai spunem de contradicţia, aproape beligerantă, dintre premierul Cîţu şi vicepremierul Barna. Cîţu spune: Paşapoartele verzi, deocamdată nu sunt de actualitate, iar Dan Barna afirmă cu tărie că acestea se vor aplica urgent. Mai mult decât atât, consilierii PNL, s-ar fi încumetrit cu cei ai PSD-ului, pentru a „pune talpă” celor de la URS – PLUS.

Madam Clotild Armand ar fi venit cu un proiect de lege prin care cerea vehement desfiinţarea poliţiei locale, pe motiv de şpagă şi neimplicarea suficientă, dar respectivul proiect n-a trecut din cauza celor de la PNL şi PSD. Astfel de situaţie nu se regăseşte doar în Bucureşti. De exemplu, la Timişoara, neînţelegerile au început imediat după alegerile locale, când cele două formaţiuni politice au avut dificultăţi mari în a negocia formarea majorităţii în consiliul local şi în cel judeţean.

Primarul nou ales al oraşului a ajuns, la momentul respectiv, să dea un ultimatum public liberalilor. De asemenea, primarul Dominic Fritz a atacat guvernul Cîţu atât pe tema vaccinurilor, cât şi în problema majorităţilor. Mai multe fisuri în relaţia dintre PNL şi URS – PLUS l-au avut în centru pe ministrul Sănătăţii Vlad Voiculescu, atacat pe rând de Emil Boc, Rareş Bogdan, Florin Roman şi contrat tăios chiar de Florin Cîţu. Într-o altă intervenţie, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a spus că, atacul lansat de unii liberali PNL la adresa sa are doar un scop politic. Sîc, pe care nu-şi permite să-l comenteze. M-am uitat peste bugetul solicitat de Boc, mă îndoiesc că 104.000 de lei e o sumă de care să se poticnească un oraş de calibrul Clujului, spune V. Voiculescu.

Pe lângă Voiculescu, Roman l-a atacat recent şi pe Cristian Ghinea (Fonduri Europene), spunând despre amândoi că sunt preocupaţi doar de imagine şi PR. De altfel, Florin Roman are un istoric conflictual lung cu USR, inclusiv în judeţul Alba, pe care-l reprezintă.

Şi la Iaşi (ca în foarte multe localităţi) neînţelegerile dintre PNL şi USR – PLUS au fost, în ultimele luni, de notorietate. Primarul PNL, Mihai Chirica, a ajuns să declare chiar că nu exclude o alianţă cu PSD. (Exemplul este materializat în multe locuri. Fie PNL-PSD, fie USR PLUS-PSD. Aşa că nu mai miră pe nimeni ideea fostului primar PSD-ist, actualmente PNL-ist.), în consiliul local pentru alegerea celor doi viceprimari ai muncipiului, după ce USR – PLUS a anunţat în mai multe rânduri că nu va face majoritate cu liberalii.

Liderul USR Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, afirmă că reprezentanţii USR -PLUS sunt dispuşi să colaboreze cu PNL Iaşi la nivel local, dacă liberalii dovedesc că sunt dispuşi cu adevărat de nepotism. Este vorba despre anumite numiri în diferite funcţii cu ciolan gras.

Conflicetele publice între PNL şi USR – PLUS sunt dublate şi de unele în interiorul fiecărei formaţiuni. PNL a fost în pragul unui puci pentru înclocuirea lui Ludovic Orban. PNL-ul fierbe nu doar la vârf, ci şi în teritoriu, acolo unde liderii locali şi judeţeni sunt total nemulţumiţi de negocierile de la nivel central, cele mai recente fiind legate de stabilirea prefecţilor şi subprefecţilor, fără consultarea lor.

De asemenea, în multe judeţe, colaborarea din interiorul Alianţei USR şi PLUS este cel mult de complezenţă, dacă nu chiar conflictuală.

Este vorba despre anumite funcţii însoţite şi la WC-u de orgolii.