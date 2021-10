Iulian Anghel, editor politic al ZF: Florin Cîţu, dispari! Nimeni nu a mai făcut atâta rău cât faci tu

De 20 de ani de când urmăresc politica românească nu am mai întâlnit pe această scenă un individ atât de toxic ca Florin Cîţu.

Sunt 24 de zile de când guvernul său a fost demis de Parlament, iar el se agaţă cu ghearele şi cu dinţii de fotoliul de prim-ministru care i-a fost tras de sub fund.

Sâmbătă este ultima zi în care premierul desemnat, Nicolae Ciucă, ar trebui să prezinte Parlamentului lista guvernului şi programul de guvernare şi să aştepte apoi votul. Vot care depinde de ce înţelegeri politice pot fi făcut înainte. Sunt opt zile de când acest Nicolae Ciucă încearcă ba cu PSD, ba cu USR. Sunt tot atâtea zile în care tatonările sunt în zadar pentru că, acelaşi Cîţu, nu vrea nici una nici alta. Sau astăzi vrea una, mâine totul se schimbă. Cum a ajuns acest personaj ranchiunos, mincinos şi amoral să pună sechestru pe o ţară întreagă? Cum de lideri liberali cu o experienţă bogată în spate cum sunt Gheorghe Flutur, Emil Boc sau Ilie Bolojan stau smirnă în faţa acestei caricaturi care, venit în PNL de doar câţiva ani, l-a încălecat şi aruncă la ghenă, pe bucăţi şi în văzul tuturor, un partid care se laudă cu vechima lui şi cu sângele albastru al strămoşilor?

Cum de nu observă aceşti oameni, lideri ai PNL, că individul îşi bate joc de ei şi de o ţară întreagă şi cum de lighioana nu primeste un şut în fund, cum de nu l-a primit până acum? Şi ce dacă a ajuns şef al PNL? Dacă vezi că omul nu este în toate minţile, nu trebuie să-l opreşti? Oare ei nu văd că Florin Cîţu nu are acum un alt scop decât acela de a-l sabota pe premierul desemnat, în demersul său de coagulare a unei majorităţi parlamentare? Pentru că, dacă Ciucă eşuează, el, Cîţu, va rămâne, în continuare, la Palatul Victoria. Şi va face planuri pentru un alt eşec. Cu o încredere publică de doar 7%, Cîţu îi ameninţă pe ceilalţi cu alegeri anticipate, dacă nu-i acceptă guvernul minoritar (de fapt, un pretext ca lucurile să nu se mişte), alegeri care ar trimite PNL direct în Iad, fără să mai spere la un popas în Purgatoriu. ÎI pasă lui Cîţu? Nu! El ştie că, dacă vor fi anticipate, guvernul lui demis este cel care le va organiza, iar, ca şef al PNL, el va decide ordinea pe listele electorale.

I s-a spus de zeci de ori că nici USR şi nici PSD nu acceptă un guvern minoritar. A avut de ales: ori PSD, ori USR. A zis da, miercuri, apoi s-a răzgândit. Joi, vrea din nou guvern minoritar. Ce înseamnă asta? Oamenii mor zilnic, cu sutele, din cauza Covid-19 şi se îmbolnăvesc cu miile, oraşele îngheaţă la propriu, iar guvernul lui Cîţu nu poate face nimic pentru că nu are pârghiile legale, fiind un guvern demis. De ce nu avem un nou guvern plin, la 24 de zile de la adoptarea moţiunii de cenzură? Pentru că nu vrea Cîţu! Cum am mai spus, miercuri a susţinut că va “flexibiliza” mandatul lui Ciucă, existând, astfel, posibilitatea cooptării la guvernare fie a PSD, fie a USR. Astăzi s-a întors la vechea-i obsesie: “guvern minoritar”. “Noi avem un mandat care nu s-a schimbat până acum, pentru că nu am avut motive.” Adică de opt zile, refuzat din toate părţile, el nu a avut motive să „schimbe mandatul”? De cine râde acest om care crede că ţara nu poate fără el, care-şi bate joc de aceeaşi ţară aflată în cea mai grea cumpănă a ei, din ultimele zeci de decenii? Cum de mai este tolerat chiar de tovarăşul lui de rele, Klaus Iohannis, cel care i-a pus în mână cuţitul crimei? Ce simt acum cei care i-au votat să împartă, de la vârful puterii, dreptatea, nu batjocura?

Cîţu, dispari! Dispari în pădurea blestemată din care ai ieşit şi ia cu tine pucioasa şi smoala cu care otrăveşti ţara! Iar voi, popilor, apucaţi-vă de feştanii, spălaţi străzile cu aghiasmă şi ungeţi cu mir stâlpii de la Palatul Victoria ca nu cumva să-i treacă prin cap panaramei să se întoarcă.