Niagara deşeurilor politice

Numai Mugur Isarescu a fost în stare să ia decizia angajării Vioricăi Dancila în postul de consilier la Banca Natională. Nimeni altul nu ar fi fost în stare s-o facă. Numai şi numai el. În momentul în care a luat aceasta decizie, vorba unui prieten de al meu, el s-a urcat pe un scaun de bar şi s-a uşurat în capul clasei politice româneşti, dar şi în capul propriilor angajaţi de la Banca Naţională. Pur şi simplu i-a acoperit pe toţi cu o cascadă de rahat. Au căzut toti uluiţi la pământ. Mi-a placut însă reacţia lui Orban – pe Viorica o recomandă vocea si talentul. Nici retorica rafinată a lui Florin Vasilescu, marele purtător de cuvânt al Băncii Naţionale, o mare croşetă de perdele de fum, nu a reuşit să salveze aceasta numire cvasiabsurdă. Pentru a motiva angajarea acestei întruchipări a prostiei inefabile care reuşeşte să se cocoaţe pe actualitatea României ca pe o grămadă de gunoi, Vasilescu a evocat perioada de mare forfotă a Greciei care a aderat la Euro. Avioanele Greciei „mergeau” la Bruxelles într-un continuu dute-vino, iar maşinile planau peste colina sacră a Acropolei. La fel şi românii vor avea nevoie de această forfotă şi de toţi ”deschizătorii de uşi” care ”au băut cafea cu ecologiştii”. Este prima oară când retorica lui Adrian Vasilescu s-a dus direct în cap de la „Scânteia tineretului” încoace. Dar el nu are nicio vină, nicio retorică din lume nu o poate face pe Dancilă mai proastă decât este. Niciun argument nu poate mistifica structura semnificaţiei acestei decizii – Tineri români, degeaba învăţaţi, fiţi proşti ca Dăncilă şi într-o zi veţi ajunge şi voi consilieri la Banca Naţională fără niciun concurs.

Aş vrea să scot în evidenţă câteva atribute ale acestei decizii de a o angaja pe Viorica Dăncilă pentru a ne reprezenta pe lângă instituţiile Uniunii Europene din care mai avea puţin şi ne scotea cu totul. Atributele sunt de fapt nişte surse de semnificaţii pentru că ele sintetizează nişte probleme de receptare. Decizia lui Mugur Isărescu nu va rămâne fără urmări în primul rând pentru că este o decizie istorică şi complet lipsită de sens. Dacă am face o antologie a idioţilor angajaţi vreodată la Banca Naţională, de la prima visterie a ţării încoace, mai mult ca sigur Dăncilă ar fi în primii cinci sau trei. Oricum ar avea locul ei special în clasament şi în multe dimensiuni nu cred că ar fi egalată de nimeni. Prostia ei este unică şi irepetabilă. Dar această decizie a guvernatorului Băncii Naţionale este în sine un fenomen al naturii pentru că provoacă pe toată lumea. Este o decizie ca o înfundătură. Pur şi simplu nimeni nu scapă de ea. La un moment dat şi preşedintele ţării va trebui să comenteze. Nu are cum să scape, mai devreme sau mai târziu Klaus Johannis va da peste acest loc de dat cu capul. Este imposibil ca preşedintele să se eschiveze. El va trebui să atace această problemă frontal exact cum dai cu capul într-un zid. În mod normal ar trebui să ceară public demisia lui Mugur Isărescu. Mugur Isărescu a dovedit încă o dată că este jupânul Băncii Naţionale în care face exact ce vrea pe bani publici. Este limpede că între Casa Isărescu şi Banca Naţională a României nu este nicio diferenţă. Nici beat fiind, confundând crama cu banca, guvernatorul Băncii Naţionale nu ar fi putut lua o decizie mai proastă. Mugur Isărescu este cocoţat în acest moment peste toţi ca un cocoş peste o grămadă de bălegar. Angajarea Vioricăi Dăncilă are un impact de torpilă în societatea românească narcotizată de promisiuni electorale. Zguduie pur şi simplu conştiinţele. Îţi ia foc creierul. Eu sunt sigur că niciuna dintre marile conştiinţe ale intelectualilor de la Banca Naţională, marii eseişti despre monede şi curs valutar, niciunul nu va demisiona în semn de protest. Toţi aceşti intelectuali calculatori de risc şi experţi în audit, sunt ca nişte struţi care nevoiţi să bage capul nu în nisip, ci în rahat. Abia aştept să văd reacţia marelui economist Daniel Dăianu. Şi Dăianu se va alinia la acest marş al intelectualilor din Banca Naţională în pas de gâscă. Un alt atribut al acestei decizii este faptul că e paradoxală ca şi personalitatea care a produs-o. Mugur Isărescu un turnător la Securitate, cel mai longeviv guvernator de Bancă Naţională din lume într-o economie care în treizeci de ani a produs un metru de autostradă în grădina privată a unui protestatar. E paradoxal prin excelenţă.

Dacă am da timpul înapoi, din 2005 când s-a trecut la faimosul leu nou, nou-nouţ şi greu, când toate băncile cădeau în jurul populaţiei ca nişte copaci doborâţi de furtună, niciodată, în niciun moment Banca Naţională nu a suspendat licenţa niciunui fond, niciunei bănci, nu a pus niciodată în chestiune legalitatea unei singure tranzacţii financiare suspecte, nu a avertizat pe nimeni, nu a avut nicio poziţie nici în legătură cu FNI sau Caritas, nici cu fondurile lui Cataramă, nici cu fondurile private de pensie sau fondurile ”volatile” de asigurări. Oamenii s-au îndreptat în turmă spre abatoarele financiare ademeniţi de visurile de fericire. Când au descoperit în contractele băncilor Roborul, inventat de Mugur Isărescu după modelul Mecanismului European de Schimb valutar, erau deja pe drumuri. În tot acest timp salariul lui Mugur Isărescu a crescut an de an până a ieşit la pensie cu o pensie cam cât salariul lui Dăncilă de azi. În 2007 a fost decorat de Traian Băsescu cu Ordinul „Meritul Industrial şi Comercial” în grad de Mare Ofiţer, pentru „cea mai spectaculoasă perioadă de creştere de după cel de-al Doilea Război Mondial” într-un an în care băncile eşuau ca nişte balene dezorientate pe litoralul falimentului românesc. Timp de trei ani, la fiecare explozie a cursului de schimb, Mugur Isărescu şi bineînţeles rudotelul de serviciu – Adrian Vasilescu au liniştit populaţia fluturând concepte ciudate tare, paradoxale cum ar fi conceptul de ”creştere zero”, ”creştere negativă” sau ”creştere economică bazată pe consum”. Trei ani mai târziu a primit Steaua României în grad de Colan, de la acelaşi preşedinte. Doar trei români în istorie au primit această distincţie – George Emil Palade, Patriarhul Teoctist post-mortem şi Mugur Isărescu. În această listă minunată se poate face loc şi pentru Viorica Dăncilă, o mare deschizătoare de drumuri şi uşi europene, fără de care România va adera la Euro la paştele cailor.