Niște buzunare

Întrebare:

Care-i, de fapt, scopul acestor buzunare? Că nu mai înţeleg.

Sunt doar pentru a le flutura ostentativ în faţa pacienţilor şi pentru a fi umplute cu bani?

Bun. Pacientul e vinovat că dă. Dar oare tu, nesimţit/nesimţită, ce fel de suflet ai în tine încât să accepţi banul unui amărât care poate nu mai prinde ziua de mâine?

Concret, cunoştinţă de-ale mele, internată la IRO, nevăzătoare şi bolnavă de cancer, proaspăt operată, vai de steaua ei, care practic s-a simţit constrânsă să bage bani prin buzunarele alea de care am pomenit mai sus. Că dacă nu, „nu-i mai schimbă nimeni aşternutul ăla pătat cu sânge, că n-are altul şi n-are decât să stea aşa”.

Păi băi frate, te apucă dracii de faci spume de unul singur şi începi să bolboroseşti în toate limbile pământului de nervi şi de frustrare când auzi aşa ceva.

Rectific: unele asistente medicale şi unele infirmiere, ca să nu zică unii-alţii că generalizez. Sunt convinsă de faptul că printre ele mai există şi excepţii.

N-aveţi, mă, un pic de respect pentru propria persoană? Un pic de respect faţă de amărâtul ăla care se roagă la Dumnezeu să-i mai dea un an de viaţă? Cum dracu’ dormiţi voi noaptea? Că dacă aş fi fost eu acolo, v-aş fi mâncat cu tot cu fulgi.

S-a tot făcut mare tam-tam cu poliţiştii care cică ar fi mâncat moca pe la nuş’ ce mare pizzerie de prin Iaşi.

Se face atâta tam-tam prin ţară cu luarea şi darea de mită, încât mă întreb şi eu ca proasta de ce mama naibii nu se sesizează nimeni cu privire la mafia şi la nesimţirea din spitalele de stat. Sau asta cu luarea/darea de mită e valabilă doar în cazul poliţiştilor?

Unde-i, frate, DGA-ul ăla super-mega-waw de şmecher care prinde infractorii ca pe bandă? Care reţine poliţişti pentru şpăgi de 100 de lei? În legătură cu miile de lei care se dau prin spitale nu se sesizează nimeni? Pe medicii ăia care se cambuzează dimineaţa în birouri şi îşi aşteaptă „cota” de la rudele celor internaţi nu-i vede nimeni? MII DE LEI! Ce aşteptaţi, fraţilor? Sau vă e frică unora din voi că va trebui să ajungeţi prin spitale şi nu vreţi să vă faceţi belele pe acolo, că vă bate ‘ăl de sus?

Aia nu-i considerată mită, nu? Sau 10-15 lei per asistentă/infirmieră îs prea puţini bani şi bătaia de cap ar fi prea mare? E prejudiciul prea mic? Că nu înţeleg.

Uitaţi-vă şi voi de curiozitate prin presă, ca să vedeţi câte asistente medicale au fost reţinute pentru luare de mită în ultimii 5 ani. Sau câtor infirmiere li s-au întocmit dosare penale pentru aceeaşi infracţiune? Sau câţi medici au fost săltaţi pentru şpăgile de mii de lei? Vă zic tot io.

Zero. Zero dosare penale, zero reţineri.

Şi acum să vă mai întreb ceva: Câţi dintre cei care citiţi această postare aţi băgat măcar o dată în viaţă bani în buzunarele lor? Monolog. Răspund tot eu: mulţi. Că aşa merge treaba.

După ce voi afla concret despre ce persoane este vorba, cu nume şi prenume, voi face sesizări în sensul ăsta.

Şi dacă vreţi să ne trezim din prostia asta care a pus stăpânire pe noi, vă îndemn să faceţi la fel. Şi de fiecare dată când vi se cer sume de bani prin spitale, anunţaţi potera, fraţilor!

În Noul Cod Penal, mita este incriminată sub forma infracţiunilor de luare de mită şi dare de mită, iar în cazul luării de mită, se referă la orice funcţionar public. Pentru că au fost controverse şi nu mai înţelegea nici naiba dacă medicul are sau nu calitate de funcţionar public, ICCJ a adoptat decizia 26/2014 prin care a stabilit că personalul medical angajat cu contract de muncă într-o unitate spitalicească din sistemul PUBLIC de sănătate ARE calitatea de funcţionar public, deci este subiect activ al infracţiunii de luare de mită.

Ştiu, darea de mită este, la rândul ei, infracţiune. Însă fapta nu constituie infracţiune dacă ai fost constrâns prin diverse mijloace să bagi bani în plicuri/buzunare.

Totodată, nu vei fi pedepsit dacă denunţi fapta imediat.

În rest, s-avem o zi frumoasă! Ca cea a bolnavilor de cancer(şi nu numai) care bagă bani prin buzunarele paraziţilor intestinali care se perindă prin spitalele de stat. Mi-e silă.

Ţara lui Papură-Vodă.