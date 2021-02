Peneliştii din lanul de porumb

Dragii noştri cititori, au înnebunit Stângă şi ai lui, pur şi simplu le-a luat Dumnezeu minţile, băgând pe zi ce trece tot mai adânc în căcat Partidul Naţional Liberal la Galaţi, spre disperarea noastră şi a tuturor celor care într-un fel sau altul le-am cerut să voteze cu dreapta la Galaţi şi în primul rând cu PNL. Acum, noi ca susţinători făţiş în favoarea „dreptei” de-a lungul timpului, ne simţim datori să tragem un semnal de alarmă pentru toţi cei care se simt liberali în cuget şi simţire, să se treacă urgent la treabă, să se întreprindă ceva pentru salvarea partidului istoric şi măreţ al Brătienilor care se răsucesc în mormânt. Şi nu ne îndoim nici măcar o secundă că în halul acţiunilor întreprinse ca în prezent, liberalii vor avea soarta ţărăniştilor, un alt mare partid istoric care a dispărut de pe harta politică a României.

Câteodată stăm şi ne gândim dacă nu cumva „oculta” sau „statul paralel” chiar a gândit un astfel de plan în a pune în frunte instrumente de-astea umane care au misiunea de a compromite şi distruge PNL cu bună ştiinţă sau avem de-a face cu o prostie inimaginabilă. Uite, noi îndrăznim şi ne hazardăm să facem o predicţie (suntem în stare să punem şi pariu) că la viitoarele alegeri, oricare ar fi acelea, PNL-ul la Galaţi nu va trece sub nicio formă de pragul de 10%, dacă nu se schimbă strategia, managementul, oamenii din fruntea partidului. Dar haideţi să exemplificăm, în mod concret, ce imputăm prezentului, în partidul nostru drag şi scump, ce anume conduce la dezastru: în primul rând faptul că nu face OPOZIŢIE, faptul că nu iese la BĂTAIE, că Stângă e o moluscă, care nu cuvântă, nevăzut-necunoscut, nu are carismă, nu are discurs, nu are oratorie, nu este un personaj cunoscut, nu este vizibil, iar cei din jur, cu excepţia lui Onuţ Atanasiu, sunt amorfi, inexistenţi, moi, nătângi, cu limba şi creierul înnodate. Ieşiţi, măi, la bătaie, nu staţi ca sperietorile în lanul de porumb, pe umerii cărora se aşază din obişnuinţă ciorile şi se găinăţează simţind că nu sunt vii (sperietorile), că nu au viaţă. În al doilea rând, încetaţi măi cu prostiile, cu stilul de activitate introdus în PNL, împrumutat de la alţii, de sorginte stalinistă, dictatorială, în care s-a instaurat teroarea, în care nu se mai ţin şedinţe, în care nimeni nu mai are voie să aibă păreri, să gândească, să propună, să facă fără să aibă încuviinţarea Bulibaşei, adică a lui Stângă. Da, în PNL s-a introdus delictul de „opinie”, nu cumva să îndrăzneşti să-ţi critici şeful, ceea ce nu s-a imaginat vreodată că se poate întâmpla în PNL, partidul celor slobozi la gură, al celor cu iniţiativă, al celor care au creat cluburile de idei, de dezbateri liberale, al confruntărilor de opinii. PNL-ul era recunoscut ca un partid nonconformist, neoliberal în acest secol, cu un comportament atipic, al intelectualului, al omului înstărit, al celor cu glagore la cap. În al treilea rând, greşeala impardonabilă, de neiertat, pe care o parcurg în prezent Stângă şi ai lui, va atârna ca o piatră de moară de gâtul liberalilor, în viitor fiind plătită cu vârf şi îndesat. Această greşeală, pe care voi înşivă aţi criticat-o, aţi înfierat-o, aţi repudiat-o şi care era în deobşte atribuită pe-se-de-ului, pe care vă juraţi că nu o veţi repeta, dar care în prezent are noi valenţe şi e mai a drakului aplicată de către voi. Nepotismul (de el este vorba) e mai în floare acum la PNL decât oriunde şi oricând. Hai să exemplificăm pentru cititorii noştri pe care îi respectăm şi cărora le mulţumim că ne citesc. La şefia Inspectoratului Şcolar aţi pus o doamnă învăţătoare, cumnata domnului deputat X, la Inspecţia Muncii pe şeful de cabinet al Preşului de partid, care se subînţelege, nu ştie nimic, la AJOFM, în calitate de director adj. o duduie care e cumnata lui Y, mare şef, mare, la Agenţia de Mediu l-aţi instalat pe finul neînţărcat, neiniţiat al BOSS-ului cel mare (adică tot al lui Stângă), la Ambulanţă aţi plantat-o pe cucoana care e cumnată şi prietenă cu Atotputernicul şi tot aşa. Dar de nerozia de a aduce în partid toate uscăturile, fosilele şi expiraţii, traseiştii de la alţii precum Avram şi Totolici, Gaiu şi Edi Grosu, sau madame VREME ce se vrea vicepreş la municipiu ori chiar mai sus în Guvern, după ce vă umpluse cu lăturile aruncate în cap, ce să mai spunem?

Uitaţi-vă, aşa înnebunesc unii indivizi, care ajung la putere, care sunt dereglaţi cu neuronii şi care pun pe chituci un partid. Am putea continua, dar din lipsă de spaţiu editorial, ne oprim aici. Vom reveni. Sigur.