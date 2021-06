Secretul PNRR cu privire la pensii, salarii şi alte reforme

În România condiţionalităţile impuse de Comisia Uniunii Europene rămân valabile, chiar dacă s-ar cere doar granturile.

De aceea, pe zona sistemului de pensii guvernul se angajează să elimine pensionarea anticipată (mai puţin cea pe caz de boală), şi, „să coreleze vârsta de pensionare cu speranţa de viaţă”. O idee criminală, demnă de cel mai modern Hitler.

Reforma în politica fiscală are ca termen anul 2024, la fel şi reforma companiilor de stat. De asemenea, până în 2023 guvernul se angajează să creeze Banca Naţională de Dezvoltare, să implementeze reforme în domeniile justiţiei, administraţiei publice, decarbonizării, promovarea energiei regenerabile. Dacă-mi amintesc bine, tot guvernul liberal şi-a mai luat şi alte angajamente, pe care apoi le-a uitat mintenaş.

Din această cauză, în momentul în care presa autohtonă anunţa cu mare tam-tam capturarea celui mai mare mafiot român care fura şi făcea dezastru în Mexic, mi-am zis: Nu-i rău! Dar pe caşaloţii care ne fură şi ne mint în plan naţional, cine îi arestează?

Toată lumea cred că îşi aminteşte cât de bucuroşi eram că am scăpat de Liviu Dragnea şi acoliţii lui. Cât a fost de mare bucuria, pe atât de cumplită este la ora actuală dezamăgirea.

Se tot aruncă cu un praf extrem de toxic în ochii populaţiei, ieşită la pensie sau încă nu, şi anume că ţara e săracă, bugetul secătuit, guvernul nu are bani să plătească nici pensiile actuale, d-apoi să le mai şi mărească. Şi-apoi şi cumătrul virus care a păpat o mulţime de euroi, şi care nu erau prinşi în buget. Pentru plata acestor pensii mizerabile ţara – nu guvernul – se împrumută cu un miliard de euro anual (Pentru pensiile nesimţite, nu se pune problema).

Dar, în toată această golăneală politică, o întrebare decentă îşi vrea un răspuns: Exemplu concret: Un cetăţean a muncit în orânduirea comunistă şi apoi în cea necomunistă 46 de ani, perioadă în care a cotizat pentru fondul de pensii un anumit procent din salariu. Şi ca el sunt milioane! Unde sunt aceşti bani? Nu sunt bani? Fals! Dacă li se confiscă averile, conturile şi tot ce se mai poate confisca celor care au devalizat ţara, sunt. Acolo sunt banii pentru pensiile amărâţilor. Nu se pune problema de jenă sau târşeală din partea acestor hoţomani, care ar trebui să nu uite că în decembrie ’89 s-a creat deja un precedent. Iar problema chiar n-ar fi greu de rezolvat.

În cazul în care liberalii şi clica nu se pot descurca, iar problemele pe care şi le-au asumat îi depăşesc, să plece. Dar acum e greu. Ciolanul este gras. Va veni însă şi scadenţa. O altă mare tâmpenie liberalo-udemeristă este cea cu mărirea perioadei de muncă până la 70 de ani, după care să aibă dreptul la pensionare, încălcând grosolan Constituţia României, aşa comunistă cum este ea, care la articolul 41 spune astfel: „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă”. Şi mai spune la articolul 5: În România respectarea Consituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Şi-atunci cum îşi permit nişte indivizi (o parte din ei habar nu au cu ce se mănâncă „noţiunea” de muncă, începând chiar cu ministrul de resort), să sară căpreşte peste prevederile constituţionale?

Mai mult, tupeul naibii, arogă posibilităţi divine! Cum adică să coreleze vârsta de pensionare cu speranţa de viaţă? Păi îi invidiază până şi Ceauşescu. Când preţurile la utilităţi, la medicamente, la alimente, şi nu numai, cresc cu viteza trenurilor japoneze, despre ce fel de speranţă de viaţă mai poate fi vorba?

PNL-iştii aruncă permanent vrăjeala că în anul de graţie 2020, septembrie, au făcut un mic ouşor, adică au mărit pensiile cu 14%, ceea ce nu s-a mai văzut de la Harap Alb încoace, uitând să amintească faptul că, înainte de alegeri, pe când pupau tot felul de labe nespălate, numai să-i voteze, au jurat cu mâna pe cravatele lor de foşti pionieri fruntaşi la învăţătura marxist-leninistă că, indiferent de situaţie, pensiile vor creşte cu 40%, banii, deja, fiind prinşi în buget. Până când cred ei că va mai merge cu minciuna?

Mulţimea speră că totuşi, până la urmă, cineva, va ocupa un pat cu zăbrele la fereastră. Şi ce dacă Iohannis este preşedinte? Nu s-a mai văzut? Nu a venit el radios, şi mare cât tot ecranul televizorului, când ne ameninţa cu cele 80 de miliarde de euro, şi nu ştia ce să facă cu ele?

Zi bade Werner, de ce-au rămas 29? Şi nici pe acelea nu se ştie dacă le vom vedea.