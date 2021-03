Liderii de sindicat, grupaţi pe găşti de interese, şi-au scos cotizanţii în stradă pentru a răcni şi a da cu „caşchetele” de asfalt (că doară uniforma şi norma de hrană sunt tot de la bugetul de stat), împotriva măsurii îngheţării salariilor în sistemul de stat. Dar ei uită că n-au fost nici măcar un minut solidari cu cei din mediul privat, care au fost trimişi în şomaj tehnic, timp de peste un an şi plătiţi cu 75% din salariu, chit că zona Întreprinderilor Mici şi Mijlocii asigură 65% din PIB. Cei din poliţie, jandarmerie, justiţie, parchete, administraţie publică, ministere, învăţământ, sănătate, cultură, culte, regii autonome, societăţi cu capital de stat sau majoritar de stat au muncit sau nu, dar lefurile uriaşe şi sporurile inventate au mers ca un ceas elveţian. Căci aceştia sunt partea aia de Românie care au la baza temeliei lor socio-profesionale celebra sintagmă „sî ni sî dea”.

De aia pe ei îi doare la basca asudată, cu care dau de asfalt în faţa Guvernului şi a Preşedinţiei, de cei care toată perioada asta, de când a început pandemia, cei din privat, au hâit ca să producă, prin taxe şi impozite, bani pentru salariile ăstora care pe lângă sporuri aiuritoare, mai primesc şi tichete de masă sau normă de hrană şi vouchere de vacanţă. Îi întreb pe şefii sindicaliştilor din poliţie, inclusiv cea locală, cum de-şi permit să organizeze mitinguri de protest, atâta timp cât ei sunt asimilaţi cu armata, întrucât primesc normă de hrană, normă de uniformă şi mai sunt şi înarmaţi?

Vă permiteţi să întindeţi mâna pentru a vă îndestula ca şobolanii pe siloz. Nu aveţi pic de ruşine şi de bun simţ. Mă, păi sectorul privat o să crape, căci de un salariat atârnă toţi cei din sistemul bugetar, inclusiv pensionarii. O să-mi spuneţi că şi voi plătiţi taxe şi impozite. Da, dar acestea vi le reţin din salariile plătite de către cei care muncesc pe rupte în companiile private. Ştiţi voi, cei 1.700.000 de bugetari, că aproape 50% dintre salariaţii din sistemul privat supravieţuiesc cu salariul minim pe economie şi că, aceştia, peste 350.000 s-au târât şi se târăsc cu 75% din acest salariu minim? Nuuu, voi urlaţi din toţi bojocii „sî ni sî dea”. Vouă, celor din administraţia publică, din finanţe etc, aproape nimeni nu v-a călcat pragul din martie 2020. Dar voi aţi încasat lefurile întregi, plus 25% din salariu cu titlu de sporuri. Voi, cei din învăţământ, aţi chiulit de aţi rupt şi la cursurile online. Căci dacă într-un municipiu, reşedinţă de judeţ ca Galaţiul, de pildă, sunt 300 de familii cu copii, şi care locuiesc în blocurile ANL din Ţiglina IV, nu au internet acum, în secolul 21, ce să mai spunem de satele aruncate ca din praştie?

Da, dar voi, alde liderilă de sindicat, instigaţi fraierii la proteste, ca să vă justificaţi veniturile nesimţite, din cotizaţiile acestora, pe care vi le colectează, în cele mai multe cazuri, casierii care plătesc lefurile.

Aţi făcut o adevărată Daciadă din acest „sî ni sî dea”, atârnaţilor.

Dacă mai trăiţi printre noi, pământenii, citiţi mă, în această ediţie, câţi pensionari, bugetari, elevi şi studenţi cad în cârca, în cocoaşa firmelor private şi a salariaţilor acestora.

Dar vouă nu vă pasă, drept pentru care vă doare la doi metri în faţa DÂNSEI, că puneţi ţara pe butuci şi le lăsaţi copiilor voştri drept moştenire, datorii imense şi pârjol, dinastii de „sî ni sî dea” ce sunteţi !