STAŢI PE CURUL VOSTRU! (text minunat de Corina Drăgotescu)

Când m-am vaccinat, pentru că așa am crezut eu de cuviință, nu m-am gândit niciodată că gestul meu de voință va ajunge să fie arma vreunui Guvern pentru a înfrange libertatea de decizie a altui om. Asta se întamplă acum. Nu numai în Romania.

În SUA, orașele Los Angeles, San Francisco și New York le restricționează celor care nu s-au vaccinat accesul în mai toate locurile posibile. 600 de angajati de la United Airlines au rămas fără serviciu pentru că au ales nevaccinarea. În Italia, nu mai vorbesc. În România, e pe cale. În Anglia, Franța și Grecia sunt tot mai multe restricții pentru nevaccinați, ca și când ei sunt de vină pentru neputința Guvernelor. Industria Pharma susține guvernele pentru că, nu-i așa, vaccinul e o afacere bună.

Noi, însă, CEI VACCINAȚI PICĂM LA MIJLOC.

În plină Pandemie ni se arătau filmulețe cum noi, cei vaccinați, vom fi scutul de imunizare și se va termina Pandemia. Ca o maimuță proastă am făcut ochii mari și am crezut că așa va fi.

Am crezut că voi da o mână de ajutor verișoarei mele nevaccinate și vom putea ieși la masă ca pe vremuri, că o voi ajuta pe prietena mea ascunsă încă în casă, pentru că nu vrea vaccin, să vadă din nou orașul toamna. Am crezut cu tărie că-i voi ajuta în felul meu pe cei care nu vor să se vaccineze, pentru că așa este bine și am vrut să le respect libertatea de opțiune așa cum și ei au respectat-o pe a mea. Dar ce să vezi? Involuntar am ajuns un număr în statistica Guvernelor, număr transformat apoi în armă letală împotriva nevaccinaților. Întrebați-vă câți prieteni aveti nevaccinați? Ați fost întrebați dacă vreți să le deveniți dușman pentru că așa vor autoritățile lumii? Cât e adevăr și cât minciună în ce ni se spune?

În fiecare zi se descoperă noi efecte ale vaccinului sau ale bolii. Eu mi le-am asumat când m-am vaccinat. Alții nu vor să riște. O să ziceți că ce efecte?! Ei bine, sunt deja studii care arată că boala în sine, dar și, la unele persoane, vaccinul duce la incapacitatea pancreasului de a-și face funcția normal, iar cei cu diabet nu mai pot să-și coboare nivelul glicemiei. Asta din cauză că unele celule din pancreas sunt identice cu cele din plămâni și au înțeles greșit semnalul. Acum au apărut informații despre, să nu râdeți, ”Restless anal syndrome”. E momentan înregistrat mai mult la cazuri de recuperare din Covid și mai mult în Japonia, și e vorba de oameni care nu pot “sta pe curul lor”. Adevărul e că, deși acum se știe mai mult despre boala în sine si tratament, parcă se stie tot mai puțin despre cum să se combată efectele ei și a vaccinurilor asociate.

Și ca să mă întorc la prima idee, cum actul meu de voință este acum armă de înăbuțire a voinței altora, aș spune doar atât: dacă m-ați mințit când eram cu ochii de maimuțică holbându-mă la viitorul luminos al imunității de grup, ați făcut un act grețos. Dacă ați mințit când ne-ați promis că noi, ca societate, ne vom ajuta unii pe alții, indiferent dacă vrem sau nu vaccinare, ați făcut un act josnic. Dacă ați mințit când ați spus că două doze de vaccin sunt miraculoase, iar acum o provăduiți pe a treia, sunteți mincinoși de-a dreptul. Cu toții. Nu doar Guvernul din România, SUA, Anglia, Germania, Grecia, Italia, ci toți ăia care acum tăceți mâlc și vă faceți că ați uitat ce ne-ați promis.

Eu nu vreau să fiu unealta nimănui și nici nu vreau să fiu trecută la panoul de onoare la “așa da”. Mi-a ajuns propaganda comunistă pentru trei vieți. Treaba voastră, a Guvernelor, e să asigurați un trai normal pentru vaccinați și nevaccinați la un loc, nu să ne puneți stele în piept unora sau altora. În România, ani de zile după revoluție, la Piața Romană a rămas scris “Ne-am luat rația de libertate”. Acum ne-o tăiați si pe aia?

Nu vreau să fiu instrumentul prin care alți oameni își pierd libertățile. Nu vreau să dați afară medici sau profesori ori asistente medicale din cauza mea. E mârșav.

Vedeți-vă mai bine de curul vostru!