Trăim cel de-a treilea război mondial

E un război împotriva Omului.

Un război care a fost îndelung pregătit şi care nu a început de ieri, de azi.

Este războiul din care, cei care l-au pornit nu au cum să iasă decât învingători, pentru că acum se folosesc de cea mai puternică armă: frica, şi nu orice fel de spaimă, ci cea mai mare dintre toate.

Frica viscerală de moarte!

Este lovitura de graţie, bomba atomică.

Şi asta vine după ce ani în şir, stăpânii au pregătit intens terenul, l-au slăbănogit.

Prin toate etapele războiului prin care ne-au purtat şi ne poartă urmăresc dezumanizarea, alienarea omului, îmbolnăvirea lui trupească şi spirituală.

De zeci de ani ne dau să mâncăm hrană plină de otravă şi nu zice omul nici pâs.

Merge în hipermarket, umple căruţul cu vârf şi după aia moare de cancer, diabet, boli cardiovasculare.

Ne-au exploatat stăpânii noştri toate slăbiciunile şi defectele, comoditatea, lenea şi au îndreptat arma tehnologiei (care e minunată, dar numai în anumite conditii şi scopuri!) împotriva noastră.

I-au făcut pe oameni sclavii tehnologiei.

Nu-şi mai mişcă nimeni fundul la ghişeu să-şi achite facturile, plăteşte comod, online, din fotoliu (de acasă), nu mai merge după ţoale în magazine, cumpără online (de acasă), mâncarea se comandă online (de acasă), operaţiunile bancare se pot face online (de acasă).

Exerciţiu fizic, ioc!

Lipsa de mişcare merge de minune cu mâncarea otrăvită.

Ce brodeală, nu-i aşa, că, după ce au insistat să ne obişnuim să facem totul „de acasă”, pentru că e mai comod, e spre „binele” nostru, nu-i aşa, ne-au cerut într-o zi, să rămânem toţi în case?

Ne-au făcut sclavii telefoanelor mobile, ale aplicaţiilor, suntem controlaţi si supravegheaţi şi-n fund, non-stop.

Şi nici măcar nu au dus vreo luptă cu noi.

Nu ni s-a părut suspect, n-am văzut nimic rău în asta.

Dimpotrivă, ne-a plăcut.

Ne-am înghesuit să cumpărăm cele mai trendy-flendy telefoane, tabletele, gadgeturi.

Bate omul din palme, ca maimuţa: „iote, ce aplicaţie mişto, îmi arată unde sunt gurile de canal fără capac, să nu cad în ele!”

De ce să-şi folosească omul vederea?

Aplicaţiile văd mai bine.

Aplicaţiile gândesc pentru om.

Stăpânii gândesc pentru om.

„Ai mai mult timp la dispoziţie să citeşti, să te plimbi, să faci altceva ce-ţi place, să-ţi dezvolţi latura spirituală, lasă tehnologia să te ajute”, i-au şoptit suav stăpânii în urechea omului, ca şarpele în urechea Evei.

Iar omul a „muşcat”.

Şi s-a îndobitocit, nici vorbă de evoluţie!

E cea mai cruntă involuţie.

S-a alienat, nu mai e în stare sa citească trei rânduri, fără să-şi piardă răbdarea.

S-a îndepărtat de alţi oameni, a devenit egoist, trăieşte în bula lui, în care e mulţumit că are telefon deştept.

Acum, de când au pretextul ideal (pandemia), cu atât mai mult stăpânii continuă planul de online-izare, digitalizare.

În Basarabia (nu, nu e Republica Modolva, e un teritoriu smuls din România!) tocmai au pus la punct o platformă online de învăţare, cum nici ţări cu pretenţii n-au.

Cine e în spatele platformei?

Cum cine, moşul ăla de zic unii că e „doar un ungur urât şi inofensiv”, Soroş!

El a sponsorizat tot proiectul.

Ştiti cum sunt numiţi copiii în cărţile noastre moderne, de pedagogie?

Nativi digitali!!!

La noi aici, pe plaiuri mioritice, stăpânii nu sunt mulţumiţi că ne-au pus botniţe nouă şi copiilor nostri peste 5 ani şi că ne bagă la puşcăria medicală.

Digi 24 (aplauze!) ne informează că nişte cercetători din America, în urma studiilor efectuate, au declarat pentru CNN (aplauze!) că micuţii sub 5 ani au de 100 de ori mai mult virus în organism decat restul copiilor şi că sunt principalii vectori de transmitere a bolii în comunităţile lor.

Unde „bate” Digi cu ştirea asta?

Ne spune tot Digi.

Să ne luăm adio de la grădiniţa în condiţii normale şi, bineînţeles, să nu uităm sa purtăm mască şi să dăm astfel exemplu copiilor sub 5 ani, care văzându-ne pe noi, adulţii, vor purta şi ei.

Copiii sub 5 ani, purtând mască şi izolaţi de alţi copii!

Privaţi de interacţiunea cu cei de vârsta lor!

Nativii digitali (roboţii) cum îi numeşte cartea de pedagogie, vor face grădiniţă online.

Şi ce vor învăţa?

Mare minune dacă nu despre ideologia de gen!

O altă armă inventată de stăpâni şi folosită în cel de-al treilea război mondial.

Copii purtând măşti, fără posibilitatea de a intra în contact direct cu alţi copii, stând cu ochii în laptopuri şi tablete, de unde vine… educaţia.

Educaţia bazată pe ideologia de gen, aşa cum vrea Iohannis, că nu degeaba a sesizat CCR-ul.

Un domn-doamnă povestea pentru o revistă cum îşi lipeşte organele genitale cu scotch, fiindcă nu suportă să i se vadă prin pantaloni.

Probabil, poveşti de-astea vrea Iohannis să li se spună copiilor.

Aceşti copii vor deveni orice, numai oameni, nu!

Cine să-i apere?

Părinţii care au încetat demult să mai gândească şi ascultă orbeşte ordinele stăpânilor, ordine care ţin de domeniul patologiei?

Repetarea în mod excesiv a unor gesturi şi comportamente se numeste tulburare sau sindrom obsesiv-compulsiv.

În cazul ăsta obsesia pe care ne-au băgat-o în cap este boala.

Suntem obsedaţi de coronavirus.

Iar compulsia (generată de frica de boală) se manifestă prin dezinfectatul de o mie de ori pe zi a suprafetelor, purtatul măştii, vara, la 40 de grade, în aer liber, privitul secundă de secundă la ştirile catastrofale difuzate la teve şi altele asemenea.

Fac o paranteză.

Altădată, cine purta fular la gură, vara, era internat la psihiatrie.

Şi tot în paranteză, am văzut că circulă o prostie.

Virusul nu e pipilică, să se scurgă pe crac şi să rămână în pantaloni.

Dar, voi daţi-i înainte, puneţi-vă pampers la gură!

Închid paranteza.

După ce stăpânii îşi vor termina planurile cu noi, cine va rămâne in picioare, va fi o umbră de formă de viaţă.

Un alienat complet, căruia dacă i se va cere să meargă la eutanasiere, pentru că asta este pentru binele său, se va îndrepta spre moarte fără să clipească.

Să trăieşti contra naturii umane (adică exact ceea ce doresc stăpânii de la noi) înseamnă să fii un mort viu.