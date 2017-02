Reporter: În gestionarea câinilor vagabonzi, loveşte o chestiune de mare interes: municipiul Galaţiul va gestiona hoardele de câini împreună cu comunele limitrofe – Şendreni, Vânători, Smârdan, Tuluceşti. Cum va fi?

Mirela Furtună: Va acţiona în acest teritoriu o Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară, pentru a folosi în comun un teren în limita unui buget disponibil. Va fi construit un padoc, cu posibilitate de extindere continuă. Fondurile vin din taxa de ecarisaj, încasată de Primărie. Ni se vor deconta facturările cu costurile echivalente capturării şi întreţinerii animalelor din padoc. Ce rămâne, probabil va intra pe investiţii. Fiindcă nu avem voie să construim, am consumat fonduri pentru a întreţine şi moderniza ceea ce exista. Costurile s-au produs pentru întreţinerea şi cazarea celor 1200 de câini existenţi în padoc. Capturăm la sesizarea cetăţenilor sau ne autosesizăm, acolo unde sunt haite sau sunt câini agresivi. Cetăţeanul poate apela oricând, apelul este preluat, capturăm de urgenţă… Selecţia apelurilor se face în funcţie de situaţii, imediat, sau a doua zi primirii apelului.

Rep.: Ce facem cu haitele din teritoriul dintre blocuri, care au program zilnic de lătrat şi de urlat?

M.F.: Cetăţenii sunt de două feluri – unii deranjaţi de câini, alţii prieteni şi apărători ai câinilor de pe domeniul public. Facem intervenţii cu arma cu două tăişuri… Sunt legi, dar în teren apar imediat iubitorii de animale, care sunt foarte vocali, apare circul la faţa locului. Autoritatea spune că trebuie ridicate animalele dintre blocuri. Mai apelăm la Poliţia Locală, mai intervin ei… Capturăm cât se poate, deoarece imediat dispar în scări de bloc, se închide uşa, sunt luaţi în apartamente, deşi au fost reclamaţi de alte persoane… Sunt probleme şi cu cei care adoptă animale. Prin actul de adopţie îşi iau responsabilităţi, că nu vor lăsa câinele pe domeniul public, dar am constatat că iar revine pe domeniul public… Există sancţiuni, aplicate de Poliţie, prima dată e avertisment, a doua oară e amendă, de circa 250 de lei. Câinii intraţi în padoc sunt cipaţi, şi ies cu cip. Dar, sunt persoane care distrug cipul, i se pierde urma… Şi persoana nu mai are obligaţie, nu mai plăteşte recapturarea. De obicei se plâng că l-au scăpat. Şi nu plătesc nimic… Sunt amendaţi cei care aplică rele tratamente câinilor pe domeniul public. Ca să citim cipul, trebuie să prindem câinele. Dacă prindem câinele, persoana plăteşte întreţinerea pentru zilele cât a stat în adăpost.

Rep.: Care este numărul de telefon pentru aceste apeluri de urgenţă: „Salvaţi-ne de haita de cartier!”

M.F.: 0336 100 171, 0336 100 154. Avem număr de înregistrare la apel şi mail. Când este agresiv, plecăm imediat, la alte cazuri în zilele următoare.

Rep.: Aţi sesizat de ce apare acest fanatism al „iubitorilor” de animale vagaboande? Ce psihologie este asta? A afacerii cu câini?

M.F.: Nu prea o înţeleg. Noi căutăm soluţia cea mai bună, dar… Or fi şi interese ascunse… Padocul are porţile deschise, intră oricine, i se iau datele, şi poate vedea tot ce este în padoc. Sunt şi camere de supraveghere, pot fi oricând accesate, se pot vedea căţeluşii şi de afară. Se intră pe site-ul Ecosal şi se poate vedea… Numai că tot timpul se speculează, că nu sunt respectate regulile, să fie mari cu mari, mici cu mici, că de ce se mănâncă între ei… Şi iubitorii reclamă mereu…

Rep.: Cine sunt aceşti iubitori de câini în libertate? Eu nu au aflat că pe domeniul public nu există câine fără stăpân? Ce grup reprezentativ acţionează la Galaţi?

M.F.: N-aş putea să vă zic… De când sunt eu director, n-a venit nimeni. Dar, pe facebook, sunt foarte activi. Cu solicitări scrise, n-a venit nimeni. Oricum, noi suntem monitorizaţi de Direcţia Sanitar Veterinară, ne verifică autorizaţiile, se raportează, suntem sub observaţie, ne pot sancţiona, dacă nu respectăm normele….

Rep.: Respectaţi, nu respectaţi, dar după 14 zile mai şi eutanasiaţi! Cu dispoziţie de la împuternicitul Primarului, Cristian Capetis.

M.F.: A fost ordin pentru 500 de eutanasieri, anul trecut. Sigur, după o analiză a suportabilităţii, care arată ce număr de animale putem caza şi întreţine la nesfârşit şi cât nu… Situaţia este încă în analiză. Aşteptăm… Nu ştiu cine face analiza… Nu ştiu ce este în interior, Capetis are mandat, dar bugetul este analizat… Noi suntem doar operatori, executanţi.

Rep.: S-a mărit subvenţia pentru castrare/sterilizare. Asta presupune că s-a găsit soluţia controlului reproducerii?

M.F.: Poate fi numită gratuitate a sterilizării. Se merge la cabinet, animalul este sterilizat, Primăria decontează. Nu ştiu în ce stadiu este, nu m-a consultat nimeni. E valabil pentru căţeii aparţinătorilor, care sunt aruncaţi pe domeniul public. Aceşti cetăţeni nu pot fi prinşi asupra faptului. Ştiu că este un proiect de hotărâre, pentru subvenţionarea sterilizării cu 150 pentru masculi şi 240 pentru femele.

Rep.: Măcar ştim cu ce cifre se lucrează la controlul populaţiei de câini? 12 mii, 14 sau 16?

M.F.: Este estimare, şi probabil… Nu ştiu cine face estimarea. Nu e statistică, nu e negru pe alb… Nici numărul suportabil de câini de întreţinut în padoc nu este evaluat încă. Capacitatea padocului nostru este de 1300 de câini. Prin HCL, Primăria ne autorizează să ţinem în padoc 1200 de capete.

Rep.: Cât timp?

M.F.: Până avem acea decizie de eutanasiere. Noi nu putem eutanasia până nu vine decizia din Primărie. Adopţiile sunt de ordinul a 14 pe lună, şi mai mult….

Rep.: Şi cei care adoptă îi „scapă” pe domeniul public. Şi circulaţia câinilor în natura municipiului se reia.

M.F.: Sunt şi adopţii făcute de ONG-uri. Pe aceştia nu-i prea mai… Ajutaţi-l pe Lăbuş şi alţii, care trimit căţeluşi înafară… E un ONG din Germania, altul de la Bucureşti, Dog Rescue, exportă sau dau la terţi, care şi ei le dau drumul din nou… 600 de câini au fost daţi spre adopţie, 80% adoptaţi de asociaţii, 20% persoanele fizice. Dar există şi categoria deceselor naturale şi a bolnavilor incurabili, care creează un anumit număr de locuri în padoc.

Rep.: Suntem blocaţi, nu scăpăm de câinii din stradă. De ce?

M.F.: Nu se aplică legea, de frica ţipetelor iubitorilor de câini. Ne complacem. Autoritatea este intimidată de agenţii de presiune ai vagabondajului canin.