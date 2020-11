Iacătă că până şi incredibilul s-a putut produce la Impact-est: acordarea unui interviu cu liderul şi deputatul pesede de Galaţi, Marius-Mitică Mărgărit. Mă, fraţilor, am descoperit la acest controversat politician, criticat şi ironizat pentru caligrafierea greşită a cuvântului „ciasuri”, fix de către cei care i-au furat ziarul online Presa Galaţi-Brăila, dar şi pentru anumite afaceri pe care le-a făcut în localităţi cu primari din partidul său. Sigur că a făcut subiectul unor anchete jurnalistice şi în Impact-est. Haideţi să vedem cine este omul Marius Mărgărit.

Declaraţia de avere mi-a conpletat-o un salariat!

Reporter: Ce e cu acea caligrafiere speculată îndelung de presă?

Marius Mărgărit: A fost o plesneală. Am rugat un salariat de al meu să îmi completeze declaraţia de avere la plecarea din mandatul de consilier judeţean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Omul a scris (caligrafiat – n.a.) CIASURI în loc de ceasuri. Cei pe care i-am plătit o vreme şi care mi-au furat site-ul „presagalaţibrăila”, un ziar online, au lansat tâmpenia asta cu „ciasurile”.

Rep.: Sunteţi membru, în Comisia parlamentară pentru controlul SRI. Ce fapte de arme aveţi pe acolo?

M.M.: Sunt vicepreşedintele acestei Comisii formată din nouă deputaţi. Îmi cereţi un raport de activitate al SRI, dar din 2017, pentru anul 2016, acest serviciu nu a mai depus un astfel de raport. Sau, ca să fiu precis, nu a mai fost votat în Parlament un astfel de document, cu proiecţii pentru anii următori.

Sunt un om liber, dacă eram însurat, te cununam!

Rep: Ce este cu acel site de matrimoniale unde figurezi cu poză şi cu funcţie?!

M.M.: O gogomănie. Am şters acel cont făcut de userişti, care nu ne mai scot din comunişti. Chiar dacă sunt un om liber, am şters acea mizerie de cont. Oricum, până la Crăciun mă însor! Şi în nici un caz nu mi-am ales femeia de pe acel site!

Rep.: De unde ai venit în politica mare aşa de repede?

M.M.: Ei, ca părinţi vin din Slobozia Conachi, dar sunt născut în Galaţi. În 2010 m-a contactat Dan Dobre, liderul UNPR de atunci pe judeţul Galaţi. Era un mare gol organizatoric şi am pus totul la punct, încât să meargă ca un ceas (şi nu cias!) elveţian. Şi acum îi mulţumesc lui Dan Dobre pentru că mi-a oferit acea oportunitate. În 2012, am intrat consilier judeţean din partea UNPR, iar din toamnă am intrat în PSD.

Rep: A, lider al organizaţiei de tineret, da?

M.M: Da. Acum, trecând de 30 de ani, las organizaţia la cheie următorilor tineri în care cred: Andreea Nagar, Andreea Cucu, Alexandru Nechifor şi, nu în ultimul rând, numărului doi, după mine, Paul DANU.

Andreea şi Paul au organe de lideri, clar. Sunt inima partidului la organizaţia de tineret, ei o coagulează. O să îi şi cunun, după ce mă însor.

Rep: Ce vă recomandă pentru încă un mandat de parlamentar?

M.M: Domnule, cunosc viaţa reală, din ea provin. Când aveam 19 ani şi eram student în anul unu, tata s-a îmbolnăvit de cancer. Când am împlinit 22 de ani, tata a murit. Aşa că am luat viata în piept de devreme.

Ce mă recomandă?…Sunt multe de spus. Iată, în 2014, când eram secretar de stat la Ministerul Transporturilor, am obţinut acordul pentru dragarea Dunării în Sectorul 1 care aparţine Bulgariei, ţară care nu era interesată să dragheze partea sa de şenal navigabil. Când se întâlneau două nave, era pericol…

Politic, mă ocup exclusiv de organizaţia judeţeană, unde coordonez activitatea pesede din 20 de comune. Dar nu mai vreau, după mandatul 2020-2024 încă un mandat de parlamentar. Voi opta pentru şefia unei agenţii guvernamentale.

Asta a fost, dialogul fiind notat pe patru pagini A5, în timpul unei cine cu ficăţei de pui fripţi pe plită şi stropiţi cu un galben demisec!