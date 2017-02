Reporter: PSD începe să devină ilegitim – în loc de respectul cuvântului dat în campanie are protestul nostru, pentru devierea de la programul social anunţat.

Eugen Zaldea: Sunt cetăţean liber, cred în democraţie, deci s-o apărăm fiecare cum putem mai bine. Democraţia nu se dă pe tavă, se câştigă! Dacă urmăm modelele de dezvoltare din ţările civilizate, să urmăm şi modelele de protest civilizat. Nu vrem distrugeri şi violenţă. Nu judec pe nimeni, am protestat împotriva abuzurilor, am sancţionat orice deviere de la drumul corect. Sunt probleme în penitenciare, dar nu asta este prioritatea noastră naţională. Priorităţile noastre sunt sănătatea, educaţia, locurile de muncă. Nu e aiurea ca ministrul justiţiei să ceară ministrului muncii să angajeze puşcăriaşi eliberaţi? Dar nu e mai corect să fie prioritate pentru angajare a şomerilor care nu au locuri de muncă? Sunt şomeri de 20 de ani, sunt cei de 50 de ani, care nu găsesc loc de muncă la privat…

Gheorghe Tiber : Evident că o democraţie sănătoasă nu face prioritate din angajarea puşcăriaşilor. Prin faptele lor, ei sunt la coada listei de priorităţi. Păi, dacă ar ieşi în stradă cei fără nivelul de trai asigurat, cei care n-au şcoli şi copii cad în haznale, bătrânii care n-au medicamente? Astea trebuie asigurate mai întâi! Democraţia noastră nu pune în faţă infractorii!?

E.Z.: Suntem pe ultimul loc la sănătate, educaţie, nivel de trai… Am fost supuşi manipulării, am căzut într-o dezbinare totală în această ţară. Să luăm taurul de coarne, altfel nu salvăm societatea, marii corporatişti ne vor îngropa. S-a aruncat la început scăderea celor 102 taxe, creşterea salariului minim pe economie, dar imediat au venit cu amnistia şi graţierea. Protestele sunt justificate.

Gabriel Vâlciu: Avem timp pentru închisori pentru că au ajuns acolo nişte loturi de oameni politici, altfel nu am avea timp… Sunt oameni puternici, potenţi financiar, fac presiuni să fie graţiaţi, politicienii se execută. Pe cei din PSD îi urmăresc din anii 90, nu am nici o încredere în ei, eram convins că vor face ceva urât. Să fim în stare cât mai mulţi şi în forţă să ştim ce să cerem. Trebuie să schimbăm legea, să schimbăm Constituţia!

G.T.: Partidul se bazează de fapt pe 19% din electorat. Restul de 80% are alte priorităţi. Deci, dacă aveau un plan, de eradicare a sărăciei şi subzistenţei, de modernizare a şcolilor, şi rezolvau, puteau trece şi la deţinuţi. Dar, ei au alte gânduri… Părerea mea este că trebuie terminată revoluţia din 89. A început un pic, dar a fost confiscată şi deviată de Ion Iliescu şi politrucii lui. Iată de ce trebuie să protestăm-pentru sărăcie, nivel de trai scăzut, pentru exportarea profitului, pentru spoliere, pentru toate. Pe Dragnea îl interesează doar interesele unui grup din poporul lui pesedist. Aş face un referendum privind un proiect de ţară, cu stabilopozii unui stat de drept, şi pe baza acestui proiect vizionar, să schimbăm şi Constituţia, şi multe altele în politica românească. Altfel, ne îmbolnăvim şi ne consumăm vieţile, fără să rezolvăm nici drumurile, nici şcolile, nici spitalele, nici penitenciarele…

Rep.: Bate vânt de resemnare şi pe la sindicalismul din Combinat?

G.T.: Să mergem pe politica faptului împlinit. Solidaritatea a apărut ca alternativă la sindicalismul galben. Acum, după atâţia ani, trebuie să ne reunim într-un singur sindicat, maxim două. Eu nu voi fi decât consultant, să putem opune o forţă egală cu a patronatului. Liderii se tem de mine, dar le spun mereu: „Fraţilor, mă dau deoparte, uniţi-vă într-un singur sindicat! Puneţi-vă lideri aleşi de oameni, nu de patron, şi fiţi reprezentativi!”. Acum, liderii de sindicat sunt angajaţi ai patronatului, nu sunt lideri adevăraţi. Păi, dacă eu patron pun mâna pe creştetul siderurgistului Bezman, şi te binecuvântez, chiar dacă nu faci nimic, ce să priceapă ceilalţi? Că acesta e omul care te… De la Solidaritatea se scad 1000 de membri, care merg la Siderurgistul, ca să fie reprezentativ… Solidaritatea propune pentru un an cotizaţie zero, ca să fie unire şi reprezentativitate. S-a ajuns ca 5913 salariaţi să fie distribuiţi în 21 de sindicate. Solidaritatea este singurul sindicat care nu a permis imixtiunile patronatului, dar a rămas fără reprezentativitate.

Rep.: Îi vedeţi capabili pe liderii de la toate sindicatele să-şi depună mandatul?

G.T.: Ha, ha! Bezman, Crişan, Popa, Munteanu fără mandat? Ar fi o bază de negociere fantastică. E o provocare, o revoluţie. De altfel, a început nemulţumirea adusă de salariul minim. Salariul din Combinat era cu 200-300 de lei peste salariul minim. Condiţiile de muncă pe grupe – speciale, deosebite – se duc, sunt încadraţi la condiţii mai bune, ies la pensie fără anumite drepturi, dar muncesc la fel. Li se induce teama de închidere a Combinatului. Dacă erau pierderi de 6-7 ani, Combinatul era închis de mult. Or fi pierderi pe producţie, dar au alte avantaje, prin susţinerea de către statul român a preţului energiei, gazelor, a importurilor. Pe ansamblu, ei nu au pierdut, privatul nu merge niciodată pe pierderi… Sunt convins că şi pe anul trecut vor raporta pierderi colosale.

G.V.: Combinatul merge foarte bine, furnalul 5 este comparabil cu cele mai bune din vest, ca eficienţă. Doar că organele statului nu verifică niciodată această eficienţă. Ne-au lovit cu contracte secretizate. Averea publică scoasă la licitaţie este secretă? Este privatizare frauduloasă. S-a deviat de la contractul făcut iniţial.

G.T.: Cerem redeschiderea contractului, a clauzelor lui şi a tuturor actelor adiţionale. A fost o încercare, dar parlamentari de la Galaţi au votat împotrivă – am lista, lipseau două voturi: unul a fost al lui Pâslaru, care a zis că nu i-a mers aparatul, altul a fost a lui Mircea Toader, care a ieşit afară tocmai atunci… Acum, cu noii parlamentari, cu un lider maximo la PSD care ştie doar el cum merge România, nu mai sunt şanse… Sigur nu-i vor face statuie. E posibilă o diagnosticare a bolii şi bolnavilor, dar să nu mai fie coabitarea vinovată între aleşi şi alegători. Trebuie ieşit în stradă, fără violenţă, şi spus: să se rediscute redevenţele în favoarea poporului român, să se scadă rata profitului, să se oprească vânzarea pământului către străini, să stopăm defrişările ilegale, să protejăm produsele româneşti. Galaţii au nevoie de astfel de soluţii, se duce total de râpă, îi ia în curând locul Vasluiului. E criză de lideri, şi nu ne salvăm cu lideri ca Picu Roman.