Nu am candidat la alegerile de preşedinte la municipala penele, pentru că se ştia dinainte rezultatul!

În prima decadă a lunii februarie, am avut un dialog aşa…mai neconvenţional cu conferenţiar universitar doctor Ştefan Baltă, unul dintre cei doi prorectori tineri ai Universităţii Dunărea de Jos (UDJ) Galaţi.

Datorită faptului că preţuiesc oamenii în general, dar mă interesează vârfurile tinere care trebuie să vină la butoanele politicii şi administraţiei centrale şi locale, voi continua acest demers în ai căuta şi descoperi prin dialogurile cu ei.

Desigur, am început cu Costel Fotea care nu mai este la prima tinereţe, dar mi s-a părut că e un alt aer în administraţia publică prin venirea lui în funcţia de prim plan a Consiliului Judeţului Galaţi.

Dar, să revenim la subiectul de acum, care este prorectorul Ştefan Baltă.

În penele, în momentul acesta, nu sunt nici un fel de idei!

Şi lungul titlu şi acest intertitlu sunt afirmaţii ale interlocutorului meu de acum, fără să am pretenţia că l-am citat exact, cu care am discutat politicale şi nu ce îi este lui mai drag: proiectul UDJ.

Printre altele îmi spune că atunci când s-a înscris în penele, nu a făcut-o cu gândul de a deveni candidatul acestui partid pentru funcţia de primar al Galaţiului la alegerile din 2020.

Cu toate că şi eu şi alţi confraţi am presupus atunci că preşedintele judeţenei penele, Geroge-Cătălin Stângă, a făcut o mişcare inteligentă achiziţionându-l pe conf. univ. dr. Ştefan Baltă. Aşa şi părea, atâta timp cât îl expunea ca pe sfintele moaşte!

Şi continuă Şt. Baltă să îmi spună că a venit cu gândul de a se putea implica în selectarea unui candidat de primar din partea dreptei, cu care îşi dorea o bună colaborare pentru oraş şi UDJ. De asemenea, îmi spune că-şi dorea şi un deputat care să susţină proiectele de aici în Parlament. Dar, asta e, am preferat să plec din funcţia de preşedinte interimar al municipalei penele şi să rămân un membru simplu al partidului. Iar pentru funcţia de preşedinte la municipiu nu mi-am depus candidatura din cauză că se ştia dinainte rezultatul! Ştiu că George Stângă urmăreşte să mă excludă din penele. Ştiţi ce vrea să-mi impute? Faptul că alături de alte persoane am acceptat invitaţia la o dezbatere organizată la sediul PMP!

Preşedintele ales, Alex Şerban, e un tip OK

Dialogul a luat-o spre ce poate şi ce nu mai poate penele la Galaţi, care s-a cantonat într-un păgubos 14%, faţă de un 22%, cât are peneleul la nivel naţional. Despre noul preşedinte ales, Alex Şerban, care este şi consilier municipal, mi-a spus că este un tip OK şi că este inginer navalist. Şi, revine Şt. Baltă, considerând că, din păcate, în momentul acesta nu sunt nici un fel de idei şi de proiecte în partid pentru a ţâşni. Şi sunt câteva chestiuni care trebuie spuse: dacă avem candidat la Primărie şi cine este şi dacă se intenţionează găsirea unui candidat comun al dreptei, fie el şi o personalitate din societatea civilă. Dacă nu, nimeni la Galaţi nu poate câştiga alegerile de primar în afara pesede.

La firma rectorului am fost doar director pe un proiect

Acum doi ani am scris în Impact-est despre faptul că prorectorul Ştefan Baltă este directorul firmei rectorului UDJ, Iulian-Gabriel Bîrsan. Şi m-am bazat pe datele publice de atunci legate de firma numită Grupul de Măsurători şi Diagnoză, cu sediul social la vila de la Vânători a rectorului UDJ.

Abia acum a ţinut să îmi spună prorectorul Ştefan Baltă (i-am reproşat că nu a făcut-o la timpul acela) că el a fost doar directorul unui proiect al acestei firme, în valoare de 2 milioane de euro. Deci, am fost director strict pe acest proiect cu finanţare europeană, şi nu angajatul firmei rectorului Bîrsan, a punctat interlocutorul meu. De fapt, din acest proiect mi se cuvenea un procent de 10%, cheltuială eligibilă, desigur, dar nu am luat nici un leu. Şi nu am făcut concurenţă neloială UDJ, întrucât universitatea nu putea accesa un astfel de proiect.

Am uitat să precizez că Şt. Baltă are un doctorat în ingineria materialelor – numite membrane polimerice pentru depoluări.

Şi am încheiat dialogul tot încercând să găsim un potenţial primar şi care ar fi câteva priorităţi ale acestuia.

Tânărul prorector a punctat clar: fără un plan de dezvoltare comun cu Brăila, este de neconceput.

Iar asta înseamnă neapărat anumite domenii complementare între Brăila şi Galaţi. De pildă, construirea unei săli polivalente înspre partea brăileană, în decedatul cartier „Dimitrie Cantemir”, care poate fi salvat devenind unul comun. Deci, sala polivalentă înspre ei, iar spre noi cazarea şi alimentaţia publică.

Apoi este obligatoriu pentru forţele ambelor judeţe de obţinerea finanţării pentru construirea spitalului regional. Şi nu în ultimul rând, acordarea de facilităţi pentru mediul de afaceri din ambele sensuri, încât să-i uimim şi noi pe alţii!

În mare, cam astea au fost ideile, pe larg, ale dialogului meu cu tânărul prorector Ştefan Baltă.