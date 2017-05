Reporter: După cum umblă vorbele şi trepidează patimile politicii de Galaţi, vă rog să anticipaţi cine va fi viitorul Prefect de Galaţi: Laura Marin sau Florin Pâslaru?

Gabriel Panaitescu: Viitorul Prefect va fi Gabriel Panaitescu! Eu sunt la dispoziţia Guvernului. Dacă poate, dacă doreşte, dacă există legislaţie, Guvernul trebuie s-o respecte. Dacă s-au încălcat prevederile HG 425 şi art. 119, nu trebuia să se treacă aşa uşor mai departe. Se spune clar: dacă după analize se constată că instalaţia termică este foarte veche, nu mai este economică, furnizorul anunţă consumatorul de imposibilitatea continuării cu trei ani înainte. La Galaţi, furnizorul este şi producătorul, şi distribuitorul. Calorgal şi CET trebuia să anunţe, cu trei ani înainte… Mai mult, Primarul a promis centrale de cartier, a vorbit de reformarea sistemului. Am aşteptat să vină hotărârile, şi am constatat că HCL 157 nu este legală. Secretarul CL nu a sesizat abatarea de la legalitate, despre oportunitate nu discut… Apa caldă este un serviciu public, care trebuia să funcţioneze, prin grija Primăriei. Nu scrie nicăieri că Prefectul trebuie să mai discute cu Primăria despre o hotărâre adoptată… Aşa s-a ajuns la atacarea HCL în contencios…

Rep.: S-a produs contrareacţia Primarului, destul de furios, ca să nu spunem jenant de arogant: în termenii muncii de partid, Prefectul este duşmanul de clasă al activiştilor reformatori şi revoluţionari de la PSD, deci împiedică progresul, deci trebuie să dispară!

G.P.: Mda! Paradox! Cumva eu am produs o acţiune care să-l protejeze şi pe Primar!? Şi eu, şi el, puteam fi găsiţi responsabili pentru neatacarea unei hotărâri nelegale. Puteam să atac după şase luni, dar ce ar fi însemnat asta? Ar fi fost un gest urât din partea mea, intram nepregătiţi în iarnă… Acum aşteptăm ce spune instanţa. Dacă spune că HCL este nelegală, Consiliul ar trebui s-o abroge şi să scoată o nouă hotărâre în ce priveşte termia. Atenţie! o hotărâre legală.

Rep.: După trei ani? Ha, ha! Ei o scot tot pe asta viciată.

G.P.: Un milion de hotărâri nelegale dacă scot, eu le atac la Contencios. Că vreau să-l protejez pe Primar, el este tânăr, are altă forţă, dar trebuie ferit de probleme neplăcute… Am trăit experienţa efectului Bocăneanu, e neplăcută, n-o doresc nimănui… Era Prefectura ocupată de forţele mascate ale DNA-ului şi Jandarmeriei, îţi curgea sângele prin vene în cuburi… Dacă instanţa spune că e bine aşa… E vorba de patrimoniu, şi consilierii transferă o parte din patrimoniul de la Calorgal la Apaterm, şi le trebuia două treimi din voturi. Trebuia 18 voturi, şi nu au fost decât 16. În comunicatul de presă al Prefectului au fost mai multe capete de acuzare. În HCL nu există nici măcar o delimitare a suspendării serviciului termo. Se poate înţelege, serviciul termo este o gaură neagră, se pierd mulţi bani, dar trebuie asigurat serviciul cu alte surse.

Rep.: A fost studiată problema centralelor de cartier, a fost elaborată o strategie…

G.P.: Au fost daţi bani pentru trei strategii. Consilierii trebuia să aprobe una dintre ele. Nu le-au studiat… Nu hotărăsc eu ce face Primarul, dar studiile de fezabilitate pe termie trebuiau analizate. Bănuiesc că consilierii au studiat chestiunile, au ştiut… Au fost fonduri europene, alţii au primit bani pentru încălzire, Galaţii nu. Nu ştiu de ce.

Rep.: Va fi contencios, pe bază de justiţie, care are de regulă două curente: de cumetrie sau de partid. Ce va lovi la contenciosul pe termie de la Galaţi?

G.P.: Nu pot să mă pronunţ. Instanţa va judeca pe documente şi pe lege, nu pe ce va sufla unul sau altul în urechea judecătorului… Primarul îmi cere schimbarea din funcţie, nu ştiu unde s-a decis, la CL sau la partid, nu mă priveşte… Eu fac doar politica legii. Am depus jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării…”. Sper că toată lumea respectă jurământul, depus în faţa drapelului, a Constituţiei…

Rep.: De unde scoate PSD la repezeală un înalt funcţionar public? Are rezervă de Prefecţi? Se aplică iar regula „La PSD avem Prefecţi fără număr, chiar şi analfabeţi în administraţie şi drept administrativ”?

G.P.: Chestiunea este aşa. În 2005, ne-am angajat să depolitizăm Prefecţii. Am preluat legislaţia franceză, cu şcolile de înalţi funcţionari, am trecut prefecţii, subprefecţii şi inspectorii guvernamentali în corpul înalţilor funcţionari, cu obligaţia de a nu face politică. Ei aveau trecut politic, dar trebuia început de undeva. Şi eu am început aşa, dar de 9 ani n-am avut implicare politică, am făcut ceea ce este permis. Sunt anumite persoane cărora nu le convine că avem urme politice în trecut. Vedeţi, uşa Prefecturii este deschisă oricui intră în clădire.

Rep.: Între Prefect şi Primărie pare să fie conflict şi atmosferă politică toxică, de anii `90.

G.P.: Aş putea să spun mai multe despre tinereţea spumigenă… Prefer să mă abţin, să las evoluţiile să vorbească.

Rep.: Aş putea să anticipez că vor lovi în cumetria dv. de familie, cum că soţia şi fiul lucrează tot la stat, tot în administraţia publică… Nu mai spun de secvenţa cu călimara de tuş vărsată peste amenda de 1,2 miliarde de lei dată Combinatului, pe când eraţi Comisar şef la Garda de Mediu.

G.P.: Aici e de spus cum s-a întâmplat, deşi dv. aţi scris şi aţi relatat corect momentul respectiv… La controlul programat, s-au descoperit mai multe nereguli. Erau trei mari, s-a făcut procesul verbal, am mers la conducere să-l semneze, dar conducerea nu era… Am decis să-l trimitem prin poştă. Era tensiune, aveam un proces verbal cu o amendă de 1,2 miliarde de lei, am mers la sediul Gărzii, unde se reamenaja clădirea, şi am discutat cu comisarii şi juriştii din Comisariat. Am analizat unde şi cum vor ataca în instanţă. Era pauza de masă, am vrut să pun ştampila pe proces verbal, tuşiera nu avea tuş, am luat sticla cu tuş şi am vrut să încarc, dar atunci au pornit două compresoare, a fost zgomot violent şi am stropit procesul verbal. Erau trei exemplare, compromise. Nu existau buletine de analize pentru unul dintre cele trei capete de acuzare, am cerut analiză. Am trimis cu poşta, combinatul a plătit o amendă, dar al treilea cap de acuzare putea fi rezolvat în şase luni. După două luni, am mai aplicat încă o amendă de 800 de milioane. Erau 1,8 miliarde încasaţi la buget. Eram însă incomod, puneam întrebări, ştiam multe, am deranjat multă lume, deci trebuia să fiu îndepărtat. Asta este cu cerneala… Sper ca primarul să nu-şi consume energia cu lucruri mărunte. E o problemă de şah administrativ, dar nu Prefectul răspunde în faţa mulţimilor de distrugerea sistemului şi serviciilor termice ale municipiului.