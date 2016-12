Primarul Ionuţ Pucheanu şi managerul Marius Humelnicu dau de veste municipiului ce au gândit în primele şase luni de mandat

Primarul Ionuţ Pucheanu şi managerul public Marius Humelnicu au decis să se arate presei din Galaţi, în condiţiile oarecum normale, oferite de sala de şedinţe a Primăriei Grand Hotel, şi nu doar în condiţii improvizate, în piciore, după şedinţele de Consiliu Local. Planul de ieşire la transparenţă publică vine după ce PSD şi-a pus toţi sacii cu bani în carul alegerilor, şi toţi clienţii politici au fost satisfăcuţi prin lucrările ce le garantau parandărăturile stabilite. Cei doi tineri ai administraţiei PSD de stil nou au venit la raport cu un plan de acţiune şi de mulţumit electoratul, aproximativ în zece puncte, deşi au fost mult mai multe enunţări de intenţii despre priorităţile pe care le are în vedere conducerea Primăriei pentru anul viitor. Evident, cei doi au abandonat modelul Marius Stan, care n-a stat de vorbă cu presa decât o dată în patru ani, ca să nu se „încarce negativ”. Acum, iată-l pe Stan neîncărcat negativ, dar gata descărcat de orice sarcină şi răspundere pe linie de partid, şi trimis la stat. Am amintit de Stan în contextul în care proiectele prioritare anunţate de cei doi heirupişti ai Noului PSD continua de fapt proiectele Noului Galaţi al lui Marius Stan, dar nici acelea în punctele forte, de amploare, ci doar cele de fardare, de cosmetizare, care să dea aparenţa că oraşul e pus pe direcţia cel poate scoate din fundătura sud-estului. Aşadar, totul despre nimic sau nimic din toate proiectele care ar da forţa de care are nevoie Galaţii ca să valorifice aşezarea strategică de excepţie-iată concluzia primei conferinţe de presă a managerilor banilor de la Galaţi.

Ionuţ Pucheanu: Încep cu o promisiune-în relaţia cu dv., presa, aceste întâlniri să fie mult mai dese. Acum, că lucrurile au fost puse pe direcţia corectă, am putea ca anul viitor să ne întâlnim la două săptămâni. Ideea întâlnirii a fost ca să facem o scurtă prezentare a proiectelor pe care vrem să le facem anul care vine. Avem ca prioritate 10 proiecte, care se pot materializa.

Primul este intrarea dinspre Brăila, au rămas două lucrări nefăcute, ce vor intra pe investiţii: redesenarea intersecţiei ce duce la centrele comerciale, fără semafor, iar în capul pantei, giraţia va fi mărită şi centrată, şi împreună cu drumul dintre Turn şi bulevardul Galaţi, să dea o zonă cu logică a circulaţiei.

Intrarea de la Tirighina va conţine trei giraţii-La Borcan, în zona intrării dinspre Barboşi şi-evident-cea de la intrarea în Galaţi. Acolo raza giraţiei va fi mărită, ca să nu se mai circule anapoda, ca acum.

Al treilea proiect este artera de la LMK, care va reface zona de Ţiglina I, cu amenajarea a peste 130 de locuri noi de parcare, cu demolare de garaje, desigur. Avem priorităţi, nu avem bani pentru tot oraşul, facem doar anumite proiecte, dar numai după ce avem proiectul şi banii.

Al patrulea proiect este mai amplu, dar acum vom face doar esplanada de la Potcoava-Dunărea-Spicul şi pasajul subteran. Toată zona aceasta intră în refacere totală, vom avea esplanada pe care şi-ar dori-o orice gălăţean. Etalonul minim de centru este str. Mihai Bravu, la calitatea de acolo sau mai ridicată.

Sunt şi proiectele de continuat. Falezogaura, cu finanţare prin colaborare cu CNI(Compania Naţională de Investiţii).Dl citymanager se ocupă de relaţia cu CNI, sperăm şi pentru fonduri de căldură, avem deja cca 8 milioane de lei pentru subvenţia de anul acesta. Am predat proiectul pentru cele două bazine acoperite de la Sala Sporturilor. Vom demara şi campusul de la Şcoala 7, unde vom construi sala de sport acoperită şi vom finalize corpul de clădire nou început. Şi fondurile necesare la Colegiul Costache Negri vor veni tot de la CNI. În funcţie de momentul în care vom prelua în mod legal cinematografele, unul dintre ele va fi transformat în Teatrul de păpuşi Gulliver. Vin şi fondurile europene-48 milioane de euro-ce ne sunt rezervate, aşteptăm deschiderea liniilor, pentru a reface linia de tramvai din Siderurgiştilor-1 Decembrie-Henri Coandă-Traian. E un proiect cu refacere infrastructuri-conducte, distribuţie, trotuare, străzi, linii de tramvai.

Tot pe fonduri europene facem transformarea Uzinei de Apă 1 în zonă de circuit urban. Pe 6 ha, facem zone de promenadă, transformăm vechile clădiri în zonă de happening, care lipseşte la Galaţi, vrem să amenajăm şi o zonă muzeală unde să fie şi prima pompă de apă din România, deci un muzeu al industriei gălăţene. Am avut discuţii cu companiile mari-Damen, Arcelor, Intfor- care încă mai deţin maşini industriale vechi, ce ar putea fi cedate eventualului muzeu. Sper ca acest ansamblu să prindă contur rapid.

Nu vom abandona proiectul Tirighina, demarăm excavări arheologice, ca să demonstrăm că acolo există mult material arheologic de scos la lumină. Ne mai trebuie bani, încercăm atragere de fonduri extrabugetare, poate la redistribuirea fondurilor europene de finanţare. Amintesc şi investiţiile scoase la licitaţie-de str. Pictor Isser, str. Leonida Zamfirescu, str. Cerealelor cu Carnabel, str. Basarabiei, între Mihai Bravu şi Traian. Nu uit şi parcarea din Ţiglina I, de lângă Colegiul Negri, de aproximativ 4 milioane de lei.

Proiectul de reabilitare a Falezei e în atenţie. Refacerea Falezei nu poate fi finanţată cu fondurile europene. Pot fi accesate fondurile de mediu, în parteneriat cu Apele Române, care deţin malul. Ei sunt lideri, noi cu APDM suntem parteneri. Dacă se face înălţarea taluzului, putem vorbi şi de o înfrumuseţarea şi o îmbunătăţire a aspectului Falezei. O altă sursă poate fi Strategia Dunării, ce poate da nişte bani şi la Galaţi. Sunt proiecte pe care le începem la anul şi le închidem până în la sfârşitul mandatului. Nu pot da termene pentru Faleză, pentru că sunt fonduri mari, de ordinul 60-80 milioane de euro. Cine va reuşi să refacă Faleza, va intra în istorie, dar eu nu mă aventurez să dau termene. Pe ansamblu, proiectele de reabilitare şi de reparaţii sunt de ordinul a 2 milioane de lei-giraţii şi intrări oraş, 7 milioane de lei-Tirighina, 4 milioane de lei la Esplanada Potcoava-Spicul şi pasaj subteran, 4 milioane de lei la LMK. Toţi sunt bani din bugetul local, prinşi în bugetul anului viitor.

La Maternitatea Buna Vestire, am primit ofertă, pentru preluarea corpul A şi 10 000 mp de curte. Trebuie făcută însă o dezmembrare a unui cimitir evreiesc, descoperit în curte, de 5-6 mii de mp, ce va fi amenajat ca atare. Prima sumă e undeva la 1,4 milioane de euro, din care se vor scădea ultimele 12 rate din chiria plătită. Putem discuta de o achiziţie în rate, în următorii 4-5 ani. Am cerut la GeoTopoCad realizarea unei expertize, aceasta va fi gata prin februarie, ca să ştim cota de piaţă.

Marius Humelnicu: La Transurb, continuăm cu achiziţia, pe împrumutul de la BERD, a 14 troleibuze. Aşteptăm soluţionarea contestaţiei Astra Vagoane, depusă la Curtea de Apel Bucureşti, ce va fi soluţionată în februarie. După decizie, atribuim contractul către Skoda, singura acare a fost la licitaţie, şi care îndeplineşte condiţiile. Cei de la Astra au contestat procedura de la caietul de sarcini. Trebuia să aibă trei contracte anterioare, pe care ei nu le aveau(caiet de sarcini cu dedicaţie?-n red). Avem bani şi pentru e-ticketing, cu dispozitive de emitere în diferite puncte, ca să nu mai avem bilete la şofer. Va fi şi afişaj electronic în 92 de staţii. Aşteptăm de la al doilea consultant suma totală şi cât revine mentenanţei, şi la anul facem licitaţia şi implementăm proiectul. Tot de la anul vrem să cumpărăm autobuze noi, ca un minim respect pentru călători, cu aer condiţionat, cu camere de supraveghere. Având e-ticketing, reglăm mai bine plăţile, doar pentru cei care beneficiază de acest serviciu. Încercăm să plătim mai puţin decât cele 2,6 milioane de lei pe lună facilităţi, şi să putem investi în material rulant.