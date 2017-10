Adevărul despre TRANSURB

Încercăm astăzi, dragi cititori, să vă spunem adevărul gol-goluţ despre ceea ce se întâmplă la Transurb-ul gălăţean.

Primul lucru care trebuie ştiut este faptul că această unitate economică este aparţinătoare prin acţionariat în totalitate de către Primăria Municipiului Galaţi, iar managementul în întregime, prin directori şi consiliul de conducere este stabilit politic de către cei aflaţi temporar la putere. Din această cauză această instituţie nu a fost niciodată profitabilă decât pentru beizadelele şi sinecuriştii de partid, cât şi pentru cohorta de agenţi economici care căpuşează la greu TRANSURB-ul.

Nu e mai puţin adevărat că a fost nevoie de intervenţia fermă a BERD-ului, cu suspendarea finanţărilor, ca această unitate de interes strategic, economic şi social, să nu ne mai fie concurată ilegal de către caşcarabetele politrucilor ce au supt cu conducta pe siloz zeci de ani.

Ca la noi la nimenea, aceasta în condiţiile în care este unanim acceptat în UE cât şi peste Atlantic că transportul în comun este apanajul Primăriilor, al administraţiilor locale şi nu al privatului. Ori, în aceste condiţii, alde ăştia cu caşcarabetele au făcut averi incomensurabile, au cotizat bine la partid şi la cei din instituţii cu „protecţia”, în prezent dedulcindu-se din traseele speciale şi cele judeţene. Apropo! Ştiţi că are Consiliul Judeţean posibilitatea legală să-şi înfiinţeze o societate proprie de transport persoane la nivel de judeţ? Da…, nu vă faceţi iluzii, aceştia au distrus şi S.C. Drumuri Judeţene, de au ajuns să le ţâţâie curul când vine iarna şi nu mai are cine să le deszăpezească drumurile, să le întreţină, plus altele.

Dar să revenim la TRANSURB unde, indiferent de motivaţii mai mult sau mai puţin veridice, managementul a fost prost. „Marele” Durbacă are o vină directă prin numirea dnei Genica Totolici ca director general, a unei femei ce nu a avut şi nici nu are vreo tangenţă profesională sau calificare cu procesul în sine de TRANSPORT PERSOANE. La aceasta se adaugă politicile şi strategiile de-a-n boulea ale foştilor primari şi consilieri locali. De fapt, TRANSURB a fost şi este o „gaură neagră” prin rezultatele economice dar şi o vacă bună de muls a banului public, se înţelege, al populimii rupte în cur. Sunt atâtea interese în jurul TRANSURB-ului încât nici draku’ nu le poate descâlci sau distruge. Dacă te uiţi în documentele contabile la capitolul CHELTUIELI, te apucă brusc durerea dec cap. Milioane şi milioane la zeci şi sute de furnizori, agenţi economici „dedicaţi”, protejaţi de persoane sus puse de peste tot, care îşi primesc tainul prin zeciuiala bine cunoscută. Jaf la drumul mare, iar ca de fiecare dată noi îndrăznim să spunem că instituţiile de forţă ale statului doarm în bocanci, iar prin neactivitate sunt în fapt complici la JAF.

Genica Totolici are salariul BABAN de peste o sută milioane lei vechi, la care se adaugă anual peste un miliard de lei ca bonus de performanţă, marea şmekereală a contractelor de muncă cu indicatori măsluiţi şi de căcat. Madame Genica, pupila lui Durbacă, de luni de zile a început să aibă frisoane pentru că peste o lună i se termină mandatul şi, ce-i mai grav, tătucul Preş Durby nu mai este preşedinte la ALDE. Intrată în fibrilaţie, dezorientată, Genica nu s-a dus la ALDE, ca majoritatea colegilor de partid, ci a rămas alături de „neica nimeni” în politică (în sfârşit) asociat mai apoi cu Ponta şi Daniel, ce nu vor face la viitoarele alegeri nici o căcărează.

Şi, uite aşa, alde Dima Cristian s-a văzut nevoit să-i retragă sprijinul politic şi chiar să o dea afară din partid. Disperata de Genica, auzind că pe-se-de-ul vrea postul de director general pentru el, a întors foia şi s-a dus la mai marii partidului de la putere, cu o ofertă de „nerefuzat”, adică peste o mie de semnături de adeziune la pe-se-de şi pe deasupra, plus un sac cu mălai.

Numai că pe-se-de-ul nu a pus botul, iar Genica, vulpe şireată, a întors foaia şi s-a întors în genunchi la Dima, pupându-i condurii şi închinându-i (spun gurile rele) daruri multe. Tot aşa, pe surse, se spune că Genica a băgat şi dihonia în conducerea ALDE, unde Daniel Deaconescu şi Şerban Ecaterina au făcut OPOZIŢIE la voia ce a pohtit a lui Dima de a o ierta pe Genica şi a o reprimi în partid. Acum noi spunem aşa: măi dle Dima, nu era mai bine să cedezi postul la pe-se-de şi să ceri tu în loc două, trei posturi babane, aşa, la schimb?

Pe de altă parte, numai un nebun ar fi dat fabrica asta de bani zisă TRANSURB, cea mai mare şi mai grasă vacă din curtea Primăriei lui Ionuţ Pucheanu. Aşa că lăcomia, prostia şi domnia duc la dezastru, un dezastru pe care noi îl anticipăm cu această ocazie. Genica nu este în stare sub nici o formă să rentabilizeze TRANSURBUL, lucru dovedit şi după ce aceasta nu a mai avut concurenţa caşcarabetelor. Cu un număr enorm de salariaţi (900), dintre care mulţi taie frunze la câini, unitatea ar trebui reorganizată şi restructurată din temelii, ceea ce Genica nu poate pentru că nu are boaşe şi nici pe cineva în spate cu aşa ceva. TRANSURBUL are la ora actuală, atenţie!?!? peste 11 milioane lei datorii la STAT şi milioane lei datorii la FURNIZORI. Parcul de mijloace de transport este varză, iar cei care decid, PSD, chiar nu îi mai interesează.

Aşa că Dima s-a ales cu un cartof fierbinte în braţe, care s-ar putea să-i atârne greu de tot în pantaloni conducând invariabil la hernie, cu posibilitatea de a-şi pierde boaşele politice.

Întrebarea de pe buzele tuturor chibiţilor în politica gălăţeană este dacă Dima are vreo alternativă viabilă la Genica, altfel… câştigă Popa Florin, care înţelegând jocul şi riscul nu s-a încontrat prea tare pentru şefia TRANSURB la pe-se-de.