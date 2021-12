Andrea Chiş candidează pentru preşedinţia CSM pe anul 2022. Contracandidata va fi Gabriela Baltag

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de Apel Cluj, candidează pentru preşedinţia Consiliului pe anul 2022, iar contracandidată este Gabriela Baltag, cu care s-a contrat constant în şedinţe.

Andrea Chiş a postat: ”Fidelă fiind principiilor care m-au călăuzit în activitatea de judecător timp de 27 de ani, urmărind cu perseverenţă realizarea obiectivelor pe care mi le-am propus atunci când am candidat pentru o poziţie în Consiliul Superior al Magistraturii, răspunzând aşteptărilor colegilor care mi-au acordat şi îmi acordă în continuare încrederea, azi, în şedinţa Plenului, mi-am anunţat oficial candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2022.

Îmi asum în continuare obiectivele propuse prin proiectul pe care l-am scris împreună cu colegii mei judecători Mihai Bălan şi Bogdan Mateescu în urmă cu doi ani, proiect cu care Mihai a candidat pentru această funcţie pentru anul 2020, iar Bogdan a fost ales pentru anul 2021.

În plus, întrucât anul 2022 va fi anul în care actualul Consiliu îşi încheie mandatul, ultimul bilanţ prezentat de preşedinte va fi nu doar cel pe anul 2022, ci cel al întregului mandat de 6 ani al Consiliului.

Anul 2022 va fi un an în care finalizăm proiectele începute şi organizăm alegerile pentru viitorul Consiliu. Va fi un an în care predăm ştafeta, pregătind terenul pentru a face mai uşoară sarcina colegilor care vor candida şi apoi vor ocupa poziţiile noastre.

Va fi un an marcat de evenimente importante pentru sistemul judiciar, dintre care amintesc doar expirarea mandatelor Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare.

Dacă voi fi aleasă pentru a coordona activitatea Consiliului în ultimul an, îmi asum sarcina de a continua eforturile depuse în anii anteriori pentru a realiza o coeziune instituţională, pentru a avea o comunicare activă cu colegii judecători şi procurori, cu cei din celelalte profesii juridice, cu presa şi cu societatea civilă.

Dintre ceilalţi colegi ce pot fi aleşi în această calitate, şi-a mai anunţat candidatura doamna judecător Gabriela Baltag.

Îmi doresc să fie ales preşedinte pentru acest ultim mandat din acest Consiliu cel care poate aduce cele mai multe beneficii sistemului judiciar şi societăţii pe care o deserveşte.”