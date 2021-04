Basarabia este în al doilea val al pandemiei: fără vaccin, fără guvern, şi un sistem de sănătate epuizat

Până acum, în Moldova de preste Prut, nu a fost vaccinat încă nici un om, iar în ţară nu a intrat nici un vaccin. Numărul celor răpuşi de COVID-19 a ajuns la 3.780, iar al infectaţilor de 176.000. Asta în condiţiile în care în ţară au rămas mai puţin de trei milioane de oameni.

Premierul, ministrul Sănătăţii şi adjuncţii „au sărit de pe vas”

Chişinăul trebuia să primească primele doza de vaccin pe platforma COVAX încă de la sfârşitul lunii ianuarie. Nu s-a întâmplat, deoarece Ministerul Sănătăţii nu era pregătit să recepţioneze lotul, anunţa preşedintele Maia Sandu, după preluarea mandatului. „Din păcate, la minister, nu s-a întreprins absolut nimic pentru pregătirea procesului de vaccinare”, spunea noul şef al statului. Cu câteva ore înaintea învestirii Maiei Sandu în funcţia de preşedinte, guvernul lui Ion Chicu a demisionat. Chicu, împreună cu miniştrii responsabili ai blocului economic, dar şi ministrul sănătăţii au refuzat să îndeplinească interimatul până la învestirea noului guvern. Mai mult, de la Ministerul Sănătăţii au demisionat toţi secretarii de stat, în felul acesta nimeni nu mai putea gestiona criza pandemică. Am încercat să aflăm unde este Ministerul cu pregătirea pentru vaccin, dar acesta nu era nicăieri, spunea Maia Sandu. Abia pe 11 ianuarie 2021, Ministerul Sănătăţii a prezentat Planul naţional de imunizare anti-COVID-19, urmând ca procesul de vaccinare să înceapă din februarie.

Vaccinul, însă, tot nu a ajuns înR. Moldova. La sfârşitul lunii ianuarie, cei de la Ministerul Sănătăţii anunţau că acesta va ajunge la Chişinău la mijlocul lunii februarie, dar nici de data asta Moldova nu va primi serul. Întrucât în bugetul prevăzut pentru procurarea vaccinului nu era nici un leu, chiar şi moldovenesc, vă închipuiţi că indivizii care răspundeau de această activitate au balmojit în aşa fel informaţiile, ca nimeni să nu înţeleagă nimic. Consilierul prezidenţial în domeniul sănătăţii, Ala Nemarenco, susţine că guvernul demisionar, condus de Ion Chicu, nu a prevăzut nici un leu în bugetul de stat pentru anul 2021, pentru procurarea vaccinului. Cât de mult ne asemănăm şi la aruncarea motanului, şi să mai spună cineva ca nu suntem fraţi. Totuşi, pe platforma COVAX, Moldova va primi gratuit 20% din necesarul de vaccin. De asemenea, România a promis că va furniza Chişinăului până la 200.000 de doze de vaccin, ceea ce înseamnă încă 3%.

În condiţiile în care ţara nu are un executiv funcţional şi nu există şanse ca un nou guvern să fie învestit în actuala configuraţie politică, Basarabia are două situaţii: donaţiile solidare din partea comunităţii internaţionale şi utilizarea masivă din fondul de rezervă al Guvernului pentru procurarea vaccinului.

În ultima perioadă, în Moldova, a început să crească vertiginos numărul infectărilor, după o relativă stabilizare, urmare a sărbătorilor de iarnă. Au fost înăsprite măsurile sanitare, dar oamenii le ignoră. Aici putem interveni cu un exemplu concret. În luna martie 2021, împreună cu câţiva prieteni ne aflam într-o localitate din Basarabia (Slobozia Mare), şi nu mică ne-a fost mirarea, când am văzut cum ne priveau ca pe nişte extratereştri, fiindcă noi purtam mască, iar ei n-aveau nici un fel de treabă cu textila. I-am întrebat, din curiozitate, dacă la ei purtarea măştii este obligatorie, iar ei ne priveau aşa, cu îngăduinţă.

Conform datelor neoficiale, momentan, sistemul medical din Republica Moldova activează cu un deficit de 40% din personalul specializat pentru Terapie Intensivă. În rest, Dumnezeu cu mila. Sau cu SILA!