Bate vântul prin Curtea de Apel Galaţi: Gaură de 61 de judecători !

Este o profesie grea. Mai grea decât salariul cu care este plătit un judecător. Căci nu este simplu să fii pus în situaţia de a te erija, fie şi din obligaţie profesională, dumnezeu pe pământ, uneori chiar dat drakului. Dar sunt cazuri şi cazuri, generalizarea nefiind de folos nimănui.

Iată, dintr-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii-Secţia pentru judecători, rezultă că la Curta de Apel Galaţi, se stă bine,cu 42 de posturi ocupate, din 46. Ciudat este că cele patru posturi vacante sunt de preşedinţi de secţii. Este clar că toţi s-au înălţat la pensie. Specială, desigur, şi au trecut în avocatură sau notariat. Deci, nu sunt preşedinţi la Secţiile I şi II civilă, la cauze conflicte de muncă şi asigurări sociale şi la cauze contencios administrativ şi fiscal.

Şi la Tribunalul Galaţi situaţia bate spre nino-nino şi alabastru-albastru! Din schema de 40 de judecători, doar 27 semnează condica, alţi 13, printre care şi preşedintele Secţiei penale, fiind aşteptaţi la avansare, ca să creeze goluri în judecătorii…

Tribunalul Braila are schema beton, din 24 de judecători fiind doar un singur post vacant. Judecătoria Galaţi are din 38 doar 30 de posturi ocupate (deci de unde să plece la tribunale?), dintre care unul de preşedinte Secţie penală. Judecătoria Tecuci are ocupate 7 din nouă posturi, vacant fiind şi cel de preşedinte, Judecătoria Tg Bujor are ocupate 4 din 5 posturi, vacant fiind postul de preşedinte, ca şi la Judecătoria Lieşti, unde sunt ocupate 3 din 4 posturi.

Ei vedeţi, oricât de europeneşte ar fi plătită o profesie, iată că nu oricine o poate exercita fără să se mânjească de…dumnezeeală…Degeaba este mare înghesuială, de patru candidaţi pe un loc, la sesiunea de acum pentru admitere în Institutul Naţional al Magistraturii. Sigur nu vor fi ocupate toate cele 700 de locuri scoase la concurs, din care 400 la stat şi 300 cu taxă. Greu şi uşor, totodată, căci sut 60 de subiecte din Limba şi Literatura Română şi economie.

Baftă, fetelor! Umpleţi schema, căci justiţia este de genul feminin!