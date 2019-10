Beizadeaua lui NAŞU’ de la PSD

Ceea ce se întâmplă în zilele noastre cu pe-se-de-ul lui Iliescu, credem că e aproape unic în analele politichiei post-decembriste, ba chiar şi a perioadei interbelice. Practic, asistăm de ceva vreme la autoflagelarea şi distrugerea partidului, pas cu pas, sub conducerea baronilor şi a unor indivizi precum Dragnea şi Dăncilă, care au intrat sub zodia demolării prin prostie a celui mai mare partid de pe eşichierul politicii româneşti. Lasă, că nu le plângem noi de milă, să se ducă unde a „înţărcat lupul oaia” şi să se facă miei, nu „praf şi pulbere” după cum clamează unii sau alţii, că doar de social-democraţie, de a lor doctrină, de stânga sau centru, politicul are musai nevoie.

Da, dar de un partid reformat, cu o democraţie de partid autentică, cu principii doctrinare, cu oameni de mare ţinută şi indubitabil profesionalism, cu credinţă în Dumnezeu şi dragoste de ţară. La Galaţi, fără Nica respins de Uniunea Europeană, cu un dosar penal care după noi nu ar trebui să se prescrie niciodată, perdantul alegerilor europarlamentare din mai. La Galaţi, fără Popa Florin, care în luna mai vorbea singur, neînţelegând ce se întâmplă cu el, după alegeri, el, cel mai mare şi mai tare, cu drept de viaţă şi moarte pentru cei din organizaţia municipală. Ăştia doi şi camarila ce-i înconjoară trebuie să dispară din peisajul politicii, ca pe-se-de-ul să poată să renască şi să ocupe un loc onorabil în calculele puterii viitoare. Dar ce spunem noi?!? Este imposibil, oameni buni, pentru că reprezentanţii nu înţeleg în continuare nimic, nu înţeleg că le fuge pământul de sub picioare, au aceleaşi metode, aceleaşi discursuri, aceeaşi aroganţă şi zeflemea, acelaşi sictir pe toţi acei care nu se aliniază, nu le pupă curul sau mânuşiţele parfumate cu Christian Dihor. În fapt, un partid sub dictatură feroce, cu atitudini şi practici împrumutate de la COSA NOSTRA, mafia italiană, cu reguli mai ale dracului decât OMERTA şi supunere necondiţionată, baronetului FAMIGLIAL.

Degradarea, sfidarea, atotputernicia acestora este pusă în evidenţă prin promovarea în funcţii diverse, de la cele din partid la cele ale unor instituţii, a unor indivizi de proastă calitate, scoşi din pălărie, nu pe merite profesionale, morale sau chiar politice, ci doar pe cele de încrengătură a nepotismului, a apartenenţei melanjului şi încrengăturilor relaţionale de familie, de afaceri, de amantlâc.

Avem exemple de la recenta numire de la Centrul Cultural Judeţean, unde individul nu are NIMIC, dar NIMIC în comun cu, CULTURA, unde trebuie să ai bibliotecă la mansardă, să fii recunoscut în lumea respectivă. Băi, bagabonzilor, nici pe vremea lui Ceauşescu nu se îndrăznea aşa ceva. La Biblioteca V. A. Urechia s-a procedat la fel, într-o sfidare greu de înţeles. La Zona Liberă, omul cu pricina e pe dinafară complet, se spune că atunci când s-a instalat, primul lucru a fost să-şi schimbe biroul şi dotările, iar maşina de serviciu nu-l încadra pe domnul DIRECTORE!, aşa că alta, mai scumpă şi mai bună. La Parcul Industrial (în fapt inexistent) tot aşa, un „nevăzut, necunoscut”, paralel cu economia, cu afacerile, cu ştiinţa pentru a face ceva. Şi am putea scrie până o să ne doară mâna şi am epuiza tot spaţiul din ziarul nostru. Uite, noi o să ne oprim la ultima năzdrăvănie, ultima batjocură, care se pune la cale şi despre care am aflat din târg, prin bârfe, zvonuri şi ecouri, că este sigur aprobată. Acum, pe repede-nainte când politichia este inflamată, iar Guvernul pe-se-de a fost aruncat la lada de gunoi a istoriei, nesimţiţii şi sforarii, baronii şi călăii pe-se-de, au pus de mătrăşirea directorului de la Inspecţia Teritorială a Muncii Galaţi, ca să facă loc unei beizadele care este „fiul lui naşu’”, adică a lui Ştefan Voinea de la tineretul partidului, care este finul lui Ştefan Viorel, fost 16 ani (patru legislaturi) în Parlamenul României, vicepremier şi ministru, iar în prezent pentru 7 ani în boardul Curţii de Conturi a Uniunii Europene. Omul care nu a făcut nimic, dar nimic pentru Galaţi, pentru ţinuturile acestea în care noi slugile lor îndrăznim să trăim.

Numirea aceasta, dacă vor avea curajul să o ducă până la capăt după articolul prezent, este ca o flegmă aruncată în ochii tuturor gălăţenilor, care suntem siguri că o vor taxa cum se cuvine la alegerile care vor să vină. Da, haideţi să vedem care sunt rezervele de cadre ale pe-se-de în persoana „tineretului” promovat şi a viitorului garantat al pe-se-de. Cel care a fost promovat de-a-n boulea din şef la tineret şi uns mai apoi pe un loc eligibil în Parlamentul ţării a fost Marius Mărgărit, cel care l-a format şi iniţiat în politichia furtului politico-economic pe Voinea Ştefan. UNPR-istul traseist Mărgărit, ajuns la pe-se-de numai după mirosul ciolanului, a avut o ascensiune fulminantă, ajungând chiar secretar de Stat. Omul s-a făcut remarcat cu „ciasurile de mână de 12000 euro” (declaraţia lui de avere) şi cu două împrumuturi fabuloase către mamă şi asociatul firmei. Ia ghiciţi cine era asociatul firmei? Păi nu era altul decât Ştefan Voinea, pentru care chipurile Mărgărit ar fi băgat mâna în buzunar şi i-a dat lui mă-sa, prin anii 2012-2013, aşa de pomană, suma de 820.000 lei, iar lui Ştefan Voinea, atenţie, colosala sumă de împrumut în valoare de 1.500.000 lei, aşa, acolo, pentru nişte acadele. Huoo, măi hoţilor, cine draku’ să vă creadă!?! Parcă noi nu ştim cum e cu împrumuturile astea ale voastre pe hârtie? Societatea comercială la care erau asociaţi se numea VIRGFAN, firma de casă a pe-se-de, abonată doar la lucrări cu statul, pe bani grei, de milioane. Exemple? Cât cuprinde: „Reabilitare instalaţii electrice” la Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor – 24.193 lei; „Servicii de proiectare extindere reţele electrice” în comuna Schela – 63.900 lei, „Modernizarea drumului comunal Găneşti-Rădeşti” – 446.440 lei, „Modernizare cămin cultural Smulţi” – 364.000 lei, „Clădire construcţie centrală termică şi reţele exterioare” Spitalul Tg. Bujor – 325.500 lei, „Lucrări de întreţinere drumuri” comuna Folteşti – 400.100 lei, „Întreţinere drumuri pietruite” comuna Suceveni – 159.235 lei, la comuna Gohor la fel – 212.900 lei, iar mai apoi la comuna Brăhăşeşti – 278.000 lei, „Construire copertine şi alei în piaţa Găneşti – comuna Cavadineşti – 278.000 lei şi tot aşa, de ne apucă burta, durerea de cap, greaţa. Ce economie de piaţă? Ce concurenţă loială? Ce şanse egale? Cuvinte de propagandă şi manipulare pentru poporul prostit de pe-se-de de aproape treizeci de ani. Uite, aşa arată noua „ciumă roşie”, noua burghezie proletară, cei care au confiscat idealurile celor care au ieşit în stradă în decembrie ’89. Dar, apropo! Unde a fost şi este în toată această perioadă DNA-ul, Poliţia Economică, Curtea de Conturi şi toate instituţiile de forţă ale STATULUI?!? Unde aţi fost, măi nemernicilor, voi cei care trebuie să vegheaţi la instaurarea STATULUI DE DREPT şi la respectarea cu sfinţenie a legilor? Unde aţi fost voi, cei cu salarii babane, cu privilegii fără număr, cu pensii speciale sau de serviciu? Numele firmei VIRGFAN apare şi într-o anchetă realizată de HOTNEWS, despre cum a fost atribuit de Primăria Ploieşti un contract de aproape 4,4 milioane de euro pentru modernizarea a 3,32 km de linie de tramvai, cu un sfert din bani pierduţi pe traseu. Cu alte numeroase contracte pentru reparaţii şcoli şi grădiniţe primite cadou prin încredinţare directă de către Primăria Galaţi…

Dar iată, în mod ciudat, iar noi spunem şmechereşte, pe metoda gulerelor albe, a ingineriilor sub paravanul legilor, oamenii noştri cu pricina se dau la FUND şi cer INSOLVENŢA (după devalizare), aşteptând FALIMENTUL. Deci, desfiinţăm, ştergem urmele, „ura şi la gară”, ce a mâncat lupul…

Adevărul este că asociatul, adică finul lui Ştefan Viorel, pe numele deja cunoscut de Voinea Ştefan, s-a reorientat rapid, a început să bată cu piciorul în podea, să ţipe şi să urle, că el se vrea bugetar, funcţionar public, acolo unde pâinea e dulce şi de pomană, vrând cu insistenţă să fie înscăunat şef la o DECONCENTRATĂ, adică la o instituţie de STAT, cu rol de a CONTROLA, după spusele lui: „de a fi toţi la p**a mea”. Or, ca să ai condiţia de a accede la aşa funcţie, trebuie să fii „funcţionar public”. Mare scofală pentru Voinea, se dă ordin de la partid, de sus, şi Pucheanu se execută, tânărul pe-se-dist a devenit în doi timpi şi trei mişcări funcţionar public, în urma unui deja cunoscut scenariu de concurs organizat la Primăria Galaţi. Culmea este că soţia lui Voinea, în acea perioadă cu două firme – „Bob Top Group – construcţii şi Concem Tour, a avut contracte la greu cu Primăria, de peste 1 milion de lei. Beizadeaua, întrebată fiind de un confrate jurnalist în legătură cu contractele şi dacă e legal sau moral, răspunde: „Vă răspund că orice gălăţean ce desfăşoară activităţi de construcţii poate accesa de pe site-ul Primăriei caietele de sarcini ale tuturor lucrărilor şi poate depune oferta în plic sigilat la Registratura Primăriei Galaţi, aşa cum am procedat eu”.

Zău, măi, bagabonţeală, pe banii noştri, ai populaţiei plătitoare de taxe şi impozite, cât de tâmpit poţi să fii declarând aberaţii de acest gen. Păi, noi am scris de ni s-au rupt pixurile despre aşa-zisele licitaţii şi plicuri sigilate, de îmbrobodit proştii şi de acoperit şmenurile şi jaful vostru la drumul mare. Dădeam exemplu cu ceva timp în urmă despre un întreprinzător mic şi flauşat care a participat cu plic „sigilat” şi desigilat înainte, aşa cum credem şi se spune că se procedează. Omul a trecut o sumă, da’ de câştigat a câştigat cine trebuie, cu câţiva lei mai puţin. A mai participat apoi la altă lucrare şi a dat jos TOTUL până la „blană”, nu a câştigat decât altul, tot la diferenţă de câţiva lei. A mai participat şi a treia oară la altă lucrare, aruncând momeala, propunând un preţ sub costuri, fără câştig şi cu pierderi, a câştigat tot cine trebuie, la diferenţă tot de câţiva bănuţi. Băi, golanilor, băi, netrebnicilor, dacă instituţiile de forţă ale STATULUI nu ar DORMI, locul vostru ar fi în PUŞCĂRIE, dar poate DUMMNEZEU, care le aşază pe toate aşa cum trebuie, mai târziu sau mai devreme o să vă dea ce meritaţi.

Dar, staţi, beizadeaua care se vrea, se cere director la o aşa instituţie de importanţă, precum Inspecţia muncii şi securităţii în muncă, finul lui Ştefan Viorel, are DOSAR pe rol la Tribunalul Galaţi, reclamantul fiind DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CONSTANŢA, având ca obiect „atragerea răspunderii penale şi patrimoniale pentru intrarea în insolvenţă” (articolul 169 Legea 85/2014), apărând ca pârâţi: MĂRGĂRIT MARICELA, VOINEA ŞTEFAN, MĂRGĂRIT MITICĂ MARIUS (deputat pe-se-de), THEISS BEATRIX LUCICA, prin avocat Naggar Andreea Anamaria şi ZORILĂ ALINA –GEANINA.

De la ultima soluţie dată de Tribunalul Galaţi, pe care noi am găsit-o şi care datează din 5 martie 2019, care spune aşa: „în temeiul articolului 413 alin.1 pct.2 C.pr.civilă suspendă judecata cererii până la soluţionarea definitivă a DOSARULUI PENAL nr.674/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi”.

Noi, acum, îi atenţionăm pe toţi justiţiabilii gălăţeni, că vom sta cu ochii pe ei ca pe butelie, că îi atenţionăm să nu mai treneze lucrurile în bine-cunoscuta lentoare a intereselor absconse şi de apartenenţă la clanurile politice.

Uite, mă pe-se-diştilor, de ce vă urăsc din ce în ce mai mulţi din populimea aceasta ruptă în cur, dar în primul rând cei cu carte, cu doxă, care dacă ar putea ar vărsa conţinutul latrinelor din judeţul acesta în capul vostru. Nu mai este mult până atunci.

Sictir!