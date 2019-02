CHINA ACTUALĂ!

– În 2 ani China a produs mai mult ciment decât SUA în tot secolul XX.

– Lungimea drumurilor – 4 milioane de kilometri. Sunteţi sigur că vă puteţi imagina atâtea zerouri?

– 300 de mii de poduri în toată ţara, din ele 1000 cu lungime mai mare de 1 km. Până la sfârşitul anului va fi construit un pod din Hong-Kong până în Macao!

– Într-un an parcul auto se măreşte cu 20 de milioane de automobile, iar în Beijing în general poţi merge doar dacă ultima cifră a numărului semnului tău are permis in ziua respectiva.

– În fiecare an se construiesc 100 de aeroporturi.

– Viaducturi gigantice cu lungime a de 150 de km.

– 236 de tuneluri prin care trenul trece cu 250 km/h.

– În 30 de ani, chinezii au mărit piaţa imobiliară a ţării de 8 ori. Apartamentele, în China, se dau gratuit oamenilor muncii.

– Toată această statistică are la bază o singură cifră: din anul 2000 şi până în prezent, în China au fost executaţi 10 mii de funcţionari corupţi…!!!

Corupţia este declarată crimă de stat, care se pedepseşte cu moartea!