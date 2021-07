Cine trebuie să facem?

Mai ţineţi minte clădirea de pe strada Traian colţ cu Primăverii (mă rog, acum Eroilor)? O clădire veche cu etaj şi 3 balcoane din fier forjat făcute în anul 1890 (vezi foto).



În vara anului 2012 nu se mai mânca de multă vreme ciorbă de burtă la restaurantul de la parter şi etajul nu era locuit.

Proprietarul vroia să o dărâme dar fără cheltuieli-taxe pentru demolare şi alte costuri pentru curăţenie – aşa că se face că nu vede când e furată cărămidă cu cărămidă.

În două zile şi trei nopţi casa a dispărut datorită talentului unor băieţi bronzaţi în prima serie. Despre balcoane nu ştie nimeni pe unde au ajuns. Poate nu la fier vechi, că la muzeul de istorie care e alături sigur nu. Cât despre consilierii locali din comisia pentru cultură, cred că erau în judeţ, pe drumul vinului, cu directorul istoric Cătălin Negoiţă.

Locul a devenit curat ca-n palmă şi primarul de atunci – Marius Stan – a vrut să facă o expropriere, să dărâme şi magazinul Tractorul şi să construiască o parcare. A renunţat însă pentru că s-a apucat de construcţii mai serioase: tunelul de sub Dunăre şi plaja de lângă Dunăre. Cum care plajă? Plaja care se termină în fiecare an la 1 iunie. Şi dacă promiteau toţi primarii că o termină pe 31 iunie ce făceam? Aşteptam campaniile electorale să ne spună candidaţii că vor schimba chiar şi calendarul.

După 9 ani, au început să cadă cărămizi din peretele din clădirea rămasă în picioare. Problema anului 2021 e că la parter este un magazin cu haine second hand în care intră zilnic zeci de cumpărători, iar etajul e locuit. Locuit e un fel de a spune pentru că acolo nea Nicu creşte porumbei în două camere de la etaj.

Zilele trecute a căzut o parte din perete peste o maşină parcată lângă imobil, dar în continuare e aşa, un fel de linişte.

Încă nu a murit nimeni însă a apărut – pentru orice eventualitate – o maşină de pompe funebre.

Ieri, în timp ce făceam poze în zonă, a trecut cineva şi spunea că trebuie să facem ceva până nu se întâmplă vreo nenorocire.

Întrebarea e:

CINE TREBUIE SĂ FACEM?