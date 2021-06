Control la medicii de familie din judeţ

Pe 7 iunie 2021, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi a organizat o acţiune de control pentru verificarea respectării programului de lucru declarat de către furnizorii de medicină primară aflaţi în contract cu instituţia.

Acţiunea a vizat 26 de cabinete ale medicilor de familie, majoritatea cu program de la orele 7 sau 8, distribuite în 23 de comune cu o acoperire amplă a judeţului.

Cele 6 echipe ce şi-au desfăşurat activitatea simultan au constatat absenţa a 5 medici, motiv pentru care au fost aplicate prevederile contractuale. Sancţiunile au fost aplicate medicilor din Valea Mărului, Fundeni, Drăguşeni şi Scânteieşti, cu menţiunea că ambii medici erau absenţi în ultima comună.

„Aceste controale au avut ca scop prevenirea îngrădirii accesului populaţiei la serviciile medicale şi sancţionarea absenţelor medicilor de familie. Acţiunea vine în urma sesizărilor din partea cetăţenilor sau a reprezentanţilor comunităţilor locale.

Am remarcat faptul că cetăţenii sunt foarte acuzatori în mediul online, în ceea ce priveşte prezenţa la cabinet a medicilor de familie, însă puţine sunt cazurile în care putem identifica furnizorul de servicii medicale. În aceste situaţii, îi invit să ne aducă la cunoştinţă nemulţumirile în mod oficial, printr-o sesizare pe care o pot depune la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi sau pe e-mail, la adresa control.casgl@casan.ro.

Chiar şi la acest control, în activitatea desfăşurată pe teren, colegii s-au lovit de refuzul colaborării populaţiei sau a unor reprezentanţi ai autorităţilor locale, motiv pentru care semnarea documentelor întocmite s-a realizat cu dificultate. Am avut numeroase discuţii cu medici de familie care dezaprobă această atitudine a colegilor dânşilor şi cu toţii am fost de acord că este afectată imaginea breslei şi a celor care sunt dedicaţi pacienţilor.

Totodată doresc să informez populaţia că odată cu instituirea stării de alertă, medicii de familie pot oferi servicii şi la distanţă, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă. Aceste servicii sunt au fost introduse ca urmare a modificării Legii privind reforma în domeniul sănătăţii”, a declarat directorul general al CAS Galaţi, George Toderaşc.