Cu cât trebuie plătiţi poliţiştii ca să nu bată palma cu infractorii?

Înainte de a ucide doi copii în Folteşti, Ivanciu Corcioveiu mai condusese fără permis, mai făcuse un accident şi rănise alte două persoane.

Dar vajnicul ajutor de şef de post Silviu Daniel STAN îl ajutase să inducă în eroare procurorii, învăţându-l să-şi găsească un „ţap ispăşitor” cu permis. Bineînţeles, văzând cum poate evita „braţul lung al legii” chiar cu ajutorul „oamenilor” acesteia, Corcioveiu s-a urcat din nou la volan deşi nu avea permis şi doi copiii au ajuns pe lumea cealaltă, unde nu sunt nici poliţişti corupţi, nici procurori care târâie cazurile până la prescriere, nici autorităţi în general corupte, incompetente şi chiar criminale.

Nici nu vreau să mai insist pe cazul accidentului de la Folteşti, ce pare a fi de la o poştă cusut cu aţă coruptă. Am zis-o încă din articolul „Alt ACCIDENT ciudat despre care POLIŢIA TACE când nu vorbeşte în ŞOAPTĂ”, (http://www.madeingalati.ro/10828-2/), unde arătam cum poate un aparent biet băiat de la ţară să ucidă într-o clipită doi copii şi poliţia română cea vitează să nu-l poată găsi cu niciun chip (dacă nu vrea) timp de săptămâni bune. Până îl dau afară italienii, că ei nu ascund chiar orice fel de criminali…

Dar să analizăm problema şi din alt unghi, cel al instituţiilor de forţă pentru care mereu se găsesc bani de salarii şi dotări, iar apoi ni se scot nouă ochii că am fi un popor needucat, neguvernabil şi vezi de aia ar trebui să le mai mărească încă pe-atât, în dauna profesorilor şi doctorilor.

2009 – Silviu Daniel STAN se angaja drept un amărât de ajutor de şef de post la Măstăcani, neavând vreun bun declarat pe numele său ori vreun credit; 2010 – câştigă 8.000 de lei pe jumătate de an; 2011 – 17.500 de lei; 2012 – 21.000 de lei, iar soţia se angajează direct administrator la Regia Pieţelor Galaţi, cu 7.500 de lei pe an. Apar şi două (!) apartamente de 50 mp fiecare, dar şi un credit de 100 de mii de lei la CEC Bank, scadent în… 2042; 2013 – 24.000 de lei şi soţia 8.400, iar apartamentele se transformă într-unul singur de… 49 mp; 2014 – 26.100 de lei dl poliţist şi 9.600 de lei soţia; 2015 – 34.200 de lei dl TOT ajutor de şef de post şi doar 8.400 de lei soţia de la profitabila Regie a Pieţelor. Dar creditul a fost rescadenţat pentru… 2041. În cinci ani, 2011 -2015, salariul ajutorului de şef de post s-a dublat, căsuţa s-a ridicat cu credit preferenţial. Domnule doctor, domnule profesor, doamnă asistent social de la casa de copii sau căminul de bătrâni, dar, mai ales, angajatule la privat, vedeţi cum se trăieşte în slujba statului? Ba încă şi slujind răufăcătorii…

Serviţi cifrele de mai sus cu lămâie, iar sosul de ocări păstraţi-l pentru liderii dvs. de sindicat.