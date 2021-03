Cum a ratat Tecuciul o investiţie de 20 de milioane de euro?

Tecuciul, un oraş cu o mână de putred-bogaţi şi cu o populaţie majoritar sărăcită, a ratat atragerea unui investitor de mare anvergură.

Fără un parc industrial, fără potenţial de dezvoltare reală, blocat de zeci de ani între ruinele unor foşti coloşi industriali care se prăbuşesc de la an la an devenind moloz sau fiare vechi, Tecuciul nu oferă nimic tinerilor.

În ultimii ani am tot auzit de crearea unui parc sau a unor parcuri industriale, ori de atragere investitori. Am auzit şi voci care susţineau că doar investitorii locali ar trebui să… investească. Pe bune? Dacă Tecuciul ar fi avut investitori atât de puternici, oare chiar ar fi stat deoparte??

Nu putem nega că nu au intrat câteva fonduri guvernamentale sau europene în Tecuci în ultimii ani, dar au fost bani care s-au topit în asfaltări de proastă calitate în cea mai mare parte. Însă, în mod cert, nu au fost atrase fonduri pentru a dezvolta Tecuciul din punct de vedere economic. Şi nici investitori pe acest profil nu au fost atraşi.

Recent, unul dintre cei mai puternici investitori din zona noastră a ales să-şi investească banii în Ungaria.

Grampet, deţinut de omul de afaceri Gruia Stoica (foto), a anunţat achiziţia unui teren de 28 de hectare pe care se află fabrica Debrecen Vagongyár din Ungaria. Gruia Stoica a mers în faţa ungurilor cu o strategie de investiţii pentru următorii ani, prin care vor fi create noi locuri de muncă.

Pentru terenul achiziţionat, Gruia a plătit 6.5 milioane de euro!!

În următorii 5 ani, Gruia va investi nu mai puţin de 14 milioane de euro în fabrica din Ungaria. În fabrică lucrează aproximativ 400 de angajaţi, iar planurile de investiţii pe termen mediu ar putea genera alte 100 de noi locuri de muncă, anunţă afaceristul din judeţul Galaţi.

Întreb: de ce nu a fost invitat Gruia Stoica la Tecuci pentru a discuta pe marginea trâmbiţatului parc industrial de care auzim de ani de zile?

Ar fi prisosit Tecuciului cele 20 de milioane de euro şi câteva sute de locuri de muncă care s-ar fi putut crea?

Să fie de vină tot interesul politic?

Nu m-ar mira să văd reacţii de tipul „Care Gruia? Ăla care a fost închis?”. Să fim serioşi! Într-un oraş sărac lipit, în care locurile de muncă se dau pe criteriu politic şi pe principiul PCR (pile, cunoştinţe, relaţii), oamenilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă nu le pasă de unde le vine pâinea zilnică pe care o pun pe masa familiei.

E treaba lui Gruia ce a făcut sau dacă chiar a făcut (la câte „făcături” de dosare am auzit, doar ca să se închidă gura şi elanul unor oameni de afaceri, zău că nimic nu mă miră), în definitiv nu a dat în cap nimănui, dar în mod sigur de pe urma lui mănâncă mii de familii. Probabil vor mai trece ceva ani până vom afla adevărul din spatele dosarului făcut pe numele lui Gruia Stoica. Dar, repet, nu puţine au fost dosarele „fabricate” pentru unii oameni de afaceri care de cele mai multe ori au avut o singură vină: nu au cotizat… unde trebuie! (Cine ştie, cunoaşte!).

Grupul GRAMPET este cel mai mare grup feroviar şi operator logistic privat din România şi din Europa Centrală şi de Sud-Est, având în jur de 7.000 de angajaţi.

Tecuciul rămâne atârnat de speranţă. Mandat după mandat, primar după primar.

Oamenii din Tecuci, cei simpli, care se chinuie să trăiască de pe o zi pe alta şi să-şi achite dările, rămân în aşteptarea unui Gruia Stoica care să vină să investească.

Terenul la Tecuci e bun, poziţia oraşului e bună.

Ce i-a lipsit oraşului şi ce-i lipseşte?

Conducători care să nu mai pună în prim plan interesul politic şi financiar personal.

Şi totuşi, #Gruia #Stoica, ce zici?

Faci un popas financiar şi în oraşul nostru?