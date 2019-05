Cum să scapi de obligaţii fiscale cu o ruină!

Din site-ul Primăriei am aflat că s-a scos la licitaţie o clădire situată în strada Fraternităţii nr.9, în buricul târgului cum se spune, chiar în faţa restaurantului Continental. Preţul de pornire al licitaţiei pentru această clădire centrală a fost stabilit la 576.500 lei. Mulţi din noi ştiu că această clădire a fost în proprietatea răposatului Chelu de prin anii 1997-1998.

Momentan această clădire figurează în patrimoniul unei societăţi ce a aparţinut acestuia, SC Libron Consulting SA Galaţi, firmă ce are obligaţii fiscale neonorate de 243.647 lei.

Mai mult, Primăria demarase procedura legală de stabilire a supraimpozitării clădirii cu 500% ca urmare a nerespectării obligaţiei de a întreţine clădirea în mod corespunzător conform votului aleşilor locali.

Primăria Galaţi a avut o idee foarte bună cu decizia de a supraimpozita clădirile lăsate în paragină de proprietari, pentru a-i stimula să le întreţină în mod corespunzător. Toate bune până aici, numai că sunt situaţii când socoteala nu prea iese bine. Uneori, ca în cazul de faţă, proprietarul nu doreşte şi nici nu ar fi rentabil, oportun, să consolideze o asemenea clădire puternic afectată structural. Or a o consolida/demola, toate acestea presupun multe autorizaţii şi foarte mulţi bani, fapt ce l-ar face pe proprietar mai degrabă să renunţe la clădire. Varianta aleasă de proprietar, în cazul de faţă

SC Libron Consulting SA Galaţi, societate care avea datorii fiscale de aproape 250 mii lei, a fost aceea de a aştepta ca Primăria să acţioneze şi să încerce recuperarea unor sume din bunurile disponibile ale debitorului. Din evidenţele Primăriei reiese că această clădire figurează cu o valoare impozabilă de 485.338 lei fără T.V.A., iar terenul aferent clădirii, în suprafaţă de 506,26 mp, este al Primăriei. Cum s-ar zice, daca s-ar vinde e bine şi pentru datornic, şi pentru Primărie. Problema ar fi aceea de a găsi un cumpărător pentru o astfel de ruină, căci nu credem să apară vreun eventual licitator dispus să acorde o sumă care să fie cel puţin la preţul de piaţă al terenului. Demolarea ar costa enorm, aşă că va cam greu cu recuperarea debitului de la SC Libron Consulting prin vânzarea clădirii. Vom trăi şi vom vedea. Marii datornici ştiu bine cum să nu-şi plătească datoriile. De era un mic datornic, de vreo 20-30 lei, îl ataca imediat Fiscul la pensioară. Asta-i ţara în care trăim…