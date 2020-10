Medicul Liliana Moise a fost repusă, în luna iulie, 2020, în meseria de director al Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi. Din această poziţie dată după pupat papuc Stângă, ea a provocat un întreg scandal în întreg corpul medical care deserveşte medicina de familie, încercând să-i aducă pe aceşti medici în focarul COVID 19 (de parcă nu ar fi). Ea primeşte o replică dură din partea dr. Adrian Tatu, directorul executiv al Patronatului Protecţiei şi Medicinei Familiei „Familia”, pe care o redăm integral, chiar dacă derapează de la ideea de replică strict punctuală, părând că dr. Tatu trage la ţintă cu stropitoarea.

Dr. Moise: vă rog să vă aduceţi aducerea, citându-l pe dr. Trifan!

Vrând să se afle într-o treabă mare în văzul peneleului Stângă, directorul executiv al DSP, dr. Liliana Moise, o comite grav, atât profesional, dar şi în ce priveşte virusarea limbii române.

Dumneaei este emitentul documentului nr. 21679/12.10.2020, pe care îl remite TUTUROR medicilor de familie din judeţul Galaţi. Ea se prevalează în acest demers de adresa dr. Angel Trifan, medic şef al UPU-SMURD Galaţi, din care citează cu tot cu fracturile aduse limbii române, înregistrată la DSP, culmea, cu acelaşi număr cu care dr. Moise aruncă cu circulara în absolut toţi medicii de familie: 21679/12.10.2020. Desigur, redăm integral şi conţinutul acestui act care se dovedeşte a fi unul de supunere a medicinei de familie, căci dr. Trifan i-a „semnalat o serie de probleme de importanţă majoră pentru corpul medical gălăţean” – mamăăă, ce limbaj de rumeguş! Că în documentele oficiale, limba română nu are diacritice, ne-am cam lămurit, dar vine analfabetismul funcţional cu argumente solide în frazare. Iată: „a creşterii şi ALTE forme virale şi gripale”! Să o subliniem şi nescoasă din context: „ca urmare a creşterii incidentei (mamă, ce creşte, incidenta!-n.a) cazurilor de infectii respiratorii de SARS-COV 2 si alte forme virale si gripale”…

Apoi directoarea Liliana Moise citează din adresa dr. Trifan, care trage şi el la ţintă cu stropitoarea punctând prin împrăştiere cum că UNII medici de familie nu-şi îndeplinesc obligaţiile, „conform afirmatiilor pacientilor”. În sfârşit, finalul este apoteotic şi se pare că este citat tot din clasicul literaturii şi medic şef al UPU-SMURD, dr. Angel Trifan. Iată-l: „avem rugamintea de a VA ADUCE APORTUL (sublinierea autorului), in limitele competentelor legale, in solutionarea crizei pe care o intampina structura medicala”…Mamăăă, ăştia scriu fix cum vorbeşte Raed Arafat: fără diacritice. Dar lovitura decisivă în plexul limbii române este dată prin grosolanul pleonasm cu aducerea aportului. Păi aport vine din franţuzescul apporter, care înseamnă fix „a aduce”, voi ca medici nefăcând decât să-i „rugaţi” pe medicii de familie să-şi ADUCĂ ADUCEREA „în limitele competenţelor legale”. Păi dacă este şi lege şi cu limite, de ce îi rugaţi, aplicaţi legea, aşa cu limitele ei, despre care vorbiţi generic! Iată şi conţinutul integral al actului DSP!

„Catre,

TOTI MEDICII DE FAMILIE DIN JUDETUL GALATI

Urmare adresei domnului Dr. Trifan Anghel, Medic Sef UPU-SMURD Galati cu nr. 21679/12.10.2020, prin care sunt semnalate o serie de probleme de importanta majora pentru corpul medical galatean, va transmitem urmatoarele:

– ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de infectii respiratorii SARS-COV2 si alte forme vitale si gripale, adresabilitatea catre acest serviciu a crescut foarte multe, rezultand un blocaj al trierii pacientilor la nivelul unitatii extinse UPU-SMURD (corturi, containere);

– una dintre cauzele identificate de medicul sef este „supraaglomerarea corturilor si containerelor cu pacienti cu simtomatologie uşoara, care se adreseaza spitalului deoarece unii medici de familie nu isi indeplinesc obligatiile (consult, izolare telefonica la domiciliu si solicitarea testarii ambulatorii, prin Serviciul de Ambulanta Galati, a pacientilor), trimitandu-i, telefonic catre UPU (conform afirmatiilor pacientilor”.

Prin urmare, avem rugamintea de a va aduce aportul, in limitele competentelor legale, in solutionarea crizei pe care o intampina structura medicala despre care facem vorbire mai sus, tinand cont ca este singura de acest gen din judet, atat spre beneficiul pacientilor cat si a intregului corp medical.

Cu multumiri pentru colaborare si deosebita consideratie,

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. LILIANA MOISE ”

Directorul executiv al „Familia”:

Reclamaţiile dr. Trifan sunt minciuni crase!

La şase zile de la emiterea adresei DSP Galaţi, în care se citează din plânsetele dr. Trifan, reacţionează violent şi disproporţionat (sigur este scuzabil, atunci când vrei să te faci auzit şi la timp) dr. Adrian Tatu, directorul Patronatului Medicinei Familiei „Familia”. Redăm în citat întreg conţinutul acestui document care, conform păguboasei uzanţe, nu este scris în limba română, căci nu are diacritice, secretarele instituţiilor scriindu-le aşa cum scriu pe reţelele de socializare. Iar şefii, le semnează ca primarii.

Nu mai comentăm eseul dr. Tatu. În schimb, nu putem trece peste primul post scriptum din în finalul acestuia, căci ne bagă în ceaţă rău de tot, chit că se vrea o subtilă ironie. Iată: „Firma Medicală ROYAL MEDICAL SRI SRL este SPONSORUL PATRONATULUI „FAMILIA” – am respectat inclusiv caligrafierea.

Iată şi al doilea post scriptum: „Deoarece in curand va Incepe Actiunea de Vaccinare ANTICOVID 19, Va rugam sa reorganizati Sistemul de Distribuie a VACCINURILOR astfel incat MEDICII DE FAMILIE sa nu mai mearga cu Geanata Frigorifica de Voiaj la DSP Galati, de parca se pregatesc sa plece la Munte sau la Mare cu achizitia de la Centru de Voiaj DSP Galati!”. Vălelei, parcă iar l-am auzit vorbind pe Raed Arafat!

Şi acum redăm integram textul la care am făcut referire, aşa cum a fost el postat pe pagina de facebook a dr. Adrian Tatu, un „neliniştit„ care a trecut prin sistemul penitenciar românesc, din cauză că a şofat autoturismul în perioada când avea permisul de conducere suspendat.

Dar, asupra acestor chestiuni şi asupra schemei de schemă, şi ce schemă, a organigramei DSP Galaţi, vom reveni în ediţiile viitoare.

„Catre DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI GALATI

În atentia Doamnei Director Executiv Dr. LILIANA MOISE

Stimata Doamna Directoare,

Va rugam sa ne raspundeti la cateva probleme:

– referitor la adresa DSP GALATI nr. 21679/12.10.2020 prin care Medicii de Familie din Judetul GALATI sunt acuzati ca nu isi indeplinesc atributiile de serviciu asa cum ati mentionat in aceasta adresa conform Afirmatiilor dr. Trifan Anghel Medic Sef UPU-SMURD Galati. Va rugam sa ne transmiteti daca ati solicitat Domnului Dr. Trifan Anghel sa va prezinte numele acelor Medici de Familie pe care dansul ii reclama si daca ati luat vreo masura impotriva lor. Va mentionam ca acest Coleg Dr. Trifan care se subordoneza SMURD Coordonat Politic de Dr. Arafat ca structura militara (se stie ca in cei ce activeaza in SMURD au grade de tip militar, ceea ce este un abuz, deja documente fiind transmise la Parchetul General pentru toate ilegalitatile facute de Dr. Arafat in cadrul Fundatiei SMURD precum si alte actiuni legate de SMURD, DSU, etc, mai ales in aceasta perioada speciala de urgenta şi alerta COVID19) cu siguranta se subordoneaza structurii militarizate SMURD coordonata de Dr. Arafat in guvernul condus politic, guvern care a initiat o actiune impotriva Medicilor de Familie au demarat actiuni specifice impotriva Ministrului Sanatatii Nelu Tataru, cat si impotriva Consilierului Prim Ministrului Guran Virgil, privind abuzurile si chiar ilegalitatile in ceea ce priveste reintroducerea cardurilor de sanatate cu CIP cat si declaratiile Dl. Guran impotriva Medicilor de Familie care ii solicita demisia, etc, si ca atare reclamatiile facute de Dr. Trifan sunt MINCIUNI impotriva MEDICILOR DE FAMILIE in acest conflict degenerat politic. (Inca o mentiune! Acest Dr. Trifan va fi reclamat la Colegiul Medicilor pentru afirmatiile mincinoase legate de activitatea breslei Medicilor de Familie, iar la Parchetul General si la Parchetul de pe langa Judecatoria sector 2, Bucuresti, deja sunt deschise anchete privind mafia cardurilor de sanatate cu cip!)

– deoarece doamna Dr. Ioan Mariana exercita presiuni asupra Medicilor de Familie pe care ii obliga sa intre in focare COVID19 fara asigurarea masurilor de protectie impotriva COVID19 amenintandu-i ca nu isi indeplinesc atributiile de serviciu.

Va rugam sa ne precizati care sunt TOATE NORMELE DE PROTECTIE SANITARA pe care MEDICII trebuie sa le indeplineasca pentru a intra in FOCARE COVID19. (va mentionam ca de la nivelul CONDUCERII COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA s-a transmis indicatia foarte clara ca MEDICII DE FAMILIE SA NU INTRE IN FOCARE COVID19, asa cum constatati din adresa CMR nr. 7720/15.10.2020 pe care o anexam la aceasta adresa)

– va rugam sa ne trimiteti raspunsul la adresa PATRIMONIULUI „FAMILIA” nr. 4/14.02.2020 inregistrata la DSP Galaţi cu nr. 2232/10.02.2020 pecizându-va ca ati depasit termenul legal de a ne raspunde. (atasam si copia acestei adrese nr. 4/14.02.2020)

Cu stima,

Dr. Adrian Tatu

Director Executiv

ps. Firma Medicala ROYAL MOSSAD MEDICAL SRI SRL este SPONSORUL PATRIMONIULUI „FAMILIA”

ps. Deoarece in curand va incepe actiunea de vaccinare ANTICOVID19. Va rugam sa reorganizati sistemul de distributie a VACCINURILOR astfel incat MEDICII DE FAMILIE sa nu mai mearga cu geanta frigorifica de voiaj la DSP Galati de parca se pregatesc sa plece la munte sau la mare cu acizitia de la centru de voiaj DSP Galati!”