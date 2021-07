Directorul Magearu stă cu vreascurile la poartă

Jupân Pucheanu se încăpăţânează să termine în ultimul său mandat de primar mult aşteptata plajă Dunărea. Las-o mai încet don primar, că mai e până în 2024. Ce dacă facem prost, măcar ne ţinem de treabă.

Se fac chiar şi angajări. 24 locuri noi de muncă dintre care 10 de salvamar bazine înot.

Cel mai interesant însă, este anunţul publicitar făcut de S.C. Gospodărire Urbană. În calitate de administrator al bazei de agrement Plajă Dunărea, scoate la licitaţie publică cu strigare, 15 terenuri aflate în incinta acesteia, pretabile desfăşurării de activităţi profesionale.

În anunţul publicat pe site-ul societăţii nu e menţionată dată când se fac strigăturile şi nici cuantumul garanţiei de participare pentru terenurile de la 9 la 15. Lista se termină brusc la terenul nr. 8 după care este un anunţ important pentru persoanele care deţin locuri de înhumare în cimitir (vezi foto).



Am dat telefon să aflu detalii dar cred că i-am nimerit în pauza de muncă, pentru că o oră a sunat ocupat, ceea ce înseamnă că lucrau. După ce s-a terminat pauza de muncă nu a mai răspuns nimeni, aşa că am hotărât să merg până la sediul de pe strada Traian.

Nu era afişat nimic despre licitaţie însă doamna secretară care tocmai ieşise să ia puţin aer mi-a spus „da, domnul director sigur ştie, da” tocmai nu e în sediu”.

Şi-a notat numărul meu de telefon rămânând să mă sune când apare domnul Magearu.

Asta se întâmpla joi, 22 iulie.

Am tot aşteptat să sune telefonul până miercuri, 28, tot iulie, ora 19.

Cum societatea este înfiinţată în baza unei hotărâri al Consiliului Local, cred că jupân Pucheanu ar putea să-l tragă de urechi pe domnul director care nu a dat o săptămână pe la serviciu.

Dar dacă el a venit şi secretara a vrut joi să mă sune vineri şi când a văzut că uikendul e la uşă s-a fâstâcit – mititica de ea – şi s-a blocat până pe miercuri la sfârşit de program? Nu-l pâram degeaba pe director jupânului?

Aşa că, mai bine o las aşa, să facă domnul Magearu licitaţia cu cine o vrea şi dacă s-a făcut să-i fie de bine şi să mai organizeze şi alte strigături.

Să revin însă la titlu.

O singură dată să renunţe domnul director la maşina de la scară şi să aştepte autobuzul.

De acolo, din staţie, se vede cum de-a stânga şi de-a dreapta porţii de la intrarea în instituţia pe care o conduce trăiesc morţi doi copaci uscaţi.