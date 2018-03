Dr. Petrişor dă de papa la Militar!

Frate, se pare că eşti cam degeaba medic (pentru că la foarte mulţi titlul de doctor e doar unul onorific!) în spitalele de stat, dacă nu ai şi cabinet privat! Căci la ce naiba să te mai duci la stat, dacă nu ai şi un cabinet privat unde să-ţi externalizezi pacienţii care nu-şi permit decât sistemul de sanitar de stat, la care cotizează ca asiguraţi. Dar nevoia… plus că vei mai reveni la medicul din spitalul de stat, aşa că…

În ediţia de faţă luăm ca exemplu centrul medical multidisciplinar al firmei Esomed, patronată de dr. Octavian Petrişor.

El a început cu cabinetul de medicină internă şi endoscopie digestivă, în anul 2004, iar în 2011 iată-l în spaţiu nou pe strada Română nr. 236, unde medicina de prevenţie duduie. Până aici, ca şi de aici încolo, totul e ok, nu OK Medical, că dăm de proful DIVIDENTE!.

În 2015, firma familiei Petrişor a avut o cifră de afaceri de 551.255 lei şi un profit net de 51.313 lei. În 2016, c.a. a crescut la 612.288 lei, în timp ce p.n. a scăzut la 26.465 lei. Da, dar firma Esomed dă de papa la o grămadă de colegi-medici sau chiar doctori – din Spitalul Militar de Urgenţe „Aristide Serfioti”, unde munceşte şi dr. Petrişor, în Secţia medicală, cu contract de PFA sau o formă asemănătoare.

Firma sa are, pe lângă cei cinci salariaţi (în medie) şi un număr de 12 medici şi două asistente medicale cu care salvează bolnavul sistem de stat, şi care tocmai din această cauză stimulează dezvoltarea sistemului paralel. Din cei 12 medici, 8 (opt) sunt din Spitalul Militar de Urgenţe, la care se adaugă şi toate cele două asistente medicale!

Cu puţin efort o să aranjăm ca pe frontispiciul clădirii centrului medical Esomed să fie dăltuită titulatura de …mini-spitalul militar privat… de la stat!

Trăiască Hippocrate!

N.R. A, cine doreşte să afle şi numele medicilor – colegi de militar la privat – să spună pe mail sau la comentarii în ediţia online!