Gabriela Baltag, candidat pentru şefia CSM: „Este exclus ca SRI să fie vreodată organ de cercetare penală în România. Noi n-am învăţat nimic din istorie, dar eu am văzut în dosare ce a făcut Securitatea lui Ceauşescu”

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie să împlinim măcar o parte din promisiuni”

• „Trebuie să aflăm tot adevărul din perioada nefericită a protocoalelor. În 2021 nu s-a făcut niciun demers către SRI. Vrem să ştim magistraţii din echipele mixte”

• „Dacă SIIJ nu este sprijinit să funcţioneze, se desfiinţează natural, pentru că mandatele procurorilor SIIJ expiră tot în martie 2022. Cel puţin 10 judecători şi procurori din CSM au blocat SIIJ”

• „Mi-e greu să dau CSM puterea pe numirea procurorilor şefi”

• „În cazul Roşu, sunt singura care a votat împotriva apărării reputaţiei judecătorului care s-a dezis de hotărârea sa. Noi am spus atunci că pare că a fost arestat dreptul la apărare în România. Societatea trebuie să primească un răspuns de la CSM în cazul Roşu”

• „Nu ştiu de ce n-a atacat doamna Corbu legea pe OUG 6/2016”

„Doamna judecător Chiş a făcut prima anunţul candidaturii. Este corect ca să avem mai multe variante din timp. Şi eu sunt una din variantele de posibil preşedinte al CSM. M-am bucurat că există competiţie în Secţia de procurori. Este singurul an când sunt 2 candidaţi în cursă în Secţia de procurori. Pare sinucigaş că mă înscriu în cursă. Mi se transmite că voi avea doar 2 voturi. Eu am intrat în CSM cu 800 de voturi, foarte multe. Trebuie să împlinim măcar o parte din promisiuni. Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Eu am fost întotdeauna un om de echipă. Eu sper că voi lua voturile necesare”, a declarat în emisiunea OFF/On The Record, judecătorul Gabriela Baltag, candidat pentru şefia CSM.

Judecătorul Baltag crede că CSM trebuie să afle tot adevărul despre magistraţii care au fost în echipele mixte cu SRI: „Cred că trebuie să aflăm tot adevărul din perioada nefericită a protocoalelor. Eu am făcut solicitarea de desecretizare. Societatea şi opinia publică trebuie să cunoască adevărul. Cred că s-a făcut către SRI o adresă şi nu avem un răspuns. Vrem să ştim magistraţii din echipele mixte. Cred că problema a fost chiar la noi, la judecători. M-am gândit să fac chiar eu adresă directă către SRI. În 2021 nu s-a făcut niciun demers către SRI”

„Nu ştiu dacă a fost un succes mica reformă. Nu am foarte multe speranţe de la Cătălin Predoiu. Nu sunt slăbiciunea domnului Predoiu. N-am găsit în programul lui Predoiu nimic nou. Scrie în programul de guvernare că SIIJ se va desfiinţa până în martie 2022. Însă mandatele procurorilor SIIJ expiră tot în martie 2022. Dacă SIIJ nu este sprijinit să funcţioneze, se desfiinţează natural. Probabil SIIJ va fi sub un parchet care să garanteze că nu vor mai fi ameninţări, Eu am susţinut că SIIJ nu trebuie desfiinţat, ci îmbunătăţit. CSM este principalul vinovat de nefuncţionarea SIIJ. De fapt, SIIJ se desfiinţează natural. Cel puţin 10 judecători şi procurori din CSM au blocat SIIJ. Noi nu ştim totul din perioada 2014-2018, doar 10 Curţi de Apel au fost examinate. Noi nu am aflat tot adevărul pentru că erau informaţii incomode. Noi nu ştim nici 50% din ce s-a întâmplat în acea perioadă”, a declarat Gabriela Baltag pe Aleph News.

Despre numirea şefilor de Parchete doar cu „avizul conform” al Secţiei de procurori din CSM, Gabriela Baltag crede că actuala procedură de numire a capilor parchetelor este cea mai sănătoasă: „Mi-e greu să dau CSM puterea pe numirea procurorilor. Aş lăsa decizia, dar nu în totalitate, la Executiv. Sunt lucruri care pot fi ajustate în Legile Justiţiei. Trebuie găsită o soluţie pe promovări. Avem probleme pe promovarea la Înalta Curte. Legile Justiţiei sunt ale sistemului judiciar, nu au legătură cu politicienii. Oamenii de rând nu cunosc ce este cu SIIJ”.

În ceea ce priveşte cazul Robert Roşu, Gabriela Baltag crede că CSM trebuie să dea un răspuns societăţii despre deciziile luate până acum: „Cazul Roşu s-a terminat bine, în sfârşit. Eu şi doamna Oprina am spus că hotărârea a stârnit multe controverse. Justiţia a fost câte un pic în fiecare hotărâre a Curţii de Apel Braşov şi Curţii Supreme. Dacă sistemul din care fac parte face o greşeală, există un mecanism care funcţionează. Mi-am dorit să ajung la penitenciar să-l văd pe avocatul Roşu. Curtea Supremă a rezolvat cumva problema în cazul Roşu. În cazul Roşu au fost puse la îndoială hotărârile definitive ale Justiţiei. Nu există aşa ceva: să retractezi deciziile definitive. Judecătorul care îşi retractează deciziile are o mare problemă. Este de neacceptat ce a făcut acel judecător. Să ştiţi că sunt singura

care a votat împotriva apărării reputaţiei judecătorului care s-a dezis de hotărârea sa. Noi am spus atunci că pare că a fost arestat dreptul la apărare în România. Este posibil ca o parte din hotărârile CSM să fie contestate. În CSM probabil va fi luată o decizie, dacă nu sunt litigii. Societatea trebuie să primească un răspuns de la CSM în cazul Roşu”.

Despre „Ordonanţa Prună”, care a fost votată aproape în unanimitate de Parlament şi care târziu, abia după apelurile presei a fost contestată la CCR, Gabriela Baltag, membru CSM, are o poziţie fermă: „Este exclus ca SRI să fie vreodată organ de cercetare penală în România. În 2016, am realizat imediat ce pericol este această ordonanţă. Asociaţiile de magistraţi au reacţionat acum, un pic mai târziu. Nu ştiu de ce n-a atacat doamna Corbu legea pe OUG 6/2016. În acest caz este sesizată Curtea Constituţională. Eu pot să spun că nu voi accepta niciodată aşa ceva. La peste 30 de ani de la Revoluţie, n-am învăţat nimic din istorie. Eu am văzut în dosare ce a făcut Securitatea lui Ceauşescu”.