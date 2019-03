Ilie Zanfir a ajuns la fier vechi!

Zanfir Ilie a demisionat din al cincilea mandat de consilier local 2000-2020, chipurile fiind „inspirat” de nobleţea şi onoarea gestului rafinatului om şi medic, Gheorghe Bugeag. Acesta şi-a prezentat demisia din cel de-al şaselea mandat de consilier local, în luna februarie 2019, la ultima şedinţă de plen a forului local.

Nu, doamnelor şi domnilor, Ilie a trecut printr-o perioadă dificilă în ultimii doi ani. Întâi ca stare de sănătate, apoi trăind umilinţa de a fi înfrânt în alegerile pentru preşedinţia Filialei Sud-Est Galaţi a Uniunii Scriitorilor din România. Miza de a pune un picior aici era una uriaşă, întrucât, din 28 februarie 2019, urma să devină nimic şi la Biblioteca VA Urechia, unde i-a expirat mandatul de manager. Şansa de a obţine un nou mandat tindea către zero, încă de când la preşedinţia CJG (2016) a venit Costel Fotea. Între cei doi este o falie pe toate planurile, antipatia fiind una cel puţin reciprocă, dacă nu cumva cu un plus dinspre Zanfir Ilie.

Acum, el asigură cu delegaţie, ca interimar, managementul BVAU, până la organizarea concursului de proiecte de management. Facem o paranteză pentru a vă spune că dr. Letiţia Buruiană, de ani întregi director adjunct al instituţiei de cultură, e de nebătut, dacă şi-ar depune un proiect şi dacă ar avea şi susţinere politică.

Dar să revenim la „nimicul” zilei. Ilie a venit peste BVAU cu forţa unui tanc sovietic în ce priveşte organizarea, deschiderea şi scoaterea bibliotecii în spaţiul public, conferindu-i chiar respiraţie naţională. Cum a reuşit? Prin sistemul său de relaţii pe care şi le-a creat cu meticulozitate şi talent, el poziţionându-se mereu şi mereu de-a dreapta puternicilor zilei de care, iar mereu şi mereu, depindeau foarte mulţi oameni cu bani.

Ca scriitor, vorba lui Mihai Gălăţanu, Zanfir Ilie n-are operă. Eu a-ş spune altfel.

Omul nu are creaţie literară, ci cărţi tipărite. Cu care a intrat ca membru în Uniunea Scriitorilor din România, care este o uniune de CREAŢIE literară. Or tipăriturile lui Ilie nu se încadrează în vreaun gen literar generat de creaţia originală. Ci de muncă de scribălău făcută cu claca. Dar asta nu înseamnă că trebuie să i se retragă acest statut, fie măcar pentru ce a făcut din râncezita (pe atunci) Bibliotecă VA Urechia, căreia, repet, i-a re-dat statutul şi strălucirea, i-a conferit ieşire la mare.

Concediu plăcut, total şi cu sănătate DOMNULE ZANFIR ILIE!