Judecătoarea Ghena, salariu de 451.000 de lei pe an!

Pe oricare site al SISTEMULUI JUSTIŢIE ai căuta, vei descoperi că nu există postate declaraţiile de avere pe anul fiscal 2017, care trebuiau depuse până la finele lunii iunie 2018, ale Dianei Alexandru, procuror şef al DNA-ST Galaţi, şi nici ale Gabrielei-Getty Popescu, procuroare de frunte în acelaşi DNA. Dânsele le-or fi completat în termenul legal, dar cineva care se ocupă cu scanarea şi postarea pe site-ul instituţiei (instituţiilor Justiţiei), nu le-a postat!

În schimb, judecător doctor Mariana Ghena, judecător al ÎCCJ, fost preşedinte al CSM (acum doar membru), şi-a completat declaraţia de avere pe 29 mai 2018 şi este postată pe site-ul CSM. În 2017, când a fost în cel de-al doilea an al mandatului de preşedinte al CSM, doamna doctor în drept a avut un salariu net de 323.348 de lei, la care se adaugă 28.000 de lei cu titlu de diferenţe salariale. Tot din CSM, pe OG 27/2006, Ghena mai declară la venituri următoarele sume: 13.762, 112.120 lei şi 2.038 lei. Total câştig net de la bugetul de stat pe anul 2017, uriaşa sumă de peste 451.000 lei, adică aproape 100.000 de euro, adică plătită regeşte ca-n vestul UE!

Soţul, ca avocat, declară că a câştigat doar 27.216 lei, deci nea Tudor poate sta lejer sub papuc!

Familia Ghena are în conturi doar puţin peste 412.000 de lei, în 2014 şi-a edificat vila de 188,4 mp, situată în Galaţi, pe un teren despre care ştie finul Maricel Gurzu, încă de când era mâna dreaptă a mangliului de Budescu de la Legea 10. Pe lângă vilă, în Galaţi mai are familia un apartament de 79,88 mp, un Nissan X Trail, cumpărat în 2008 şi un alt Nissan NOTE, cumpărat în 2012.

În rest, nişte vânzări de ½ x 42.300 de lei, unui anume GENEVA Valerică!

A, OG 27/2006 se referă la grasa salarizare a judecătorilor şi procurorilor, precum şi la alte drepturi.