La paşa de Brăila vine un arab cu 224 milioane de euro!

Cu această sumă a cumpărat şeicul Hamdan Bin Zayed Al Nahyan din Emiratele Arabe dreptul de a exploata agricol cele 56.000 de hectare de teren arabil compact din Insula Mare a Brăilei: 224.000.000 de euro. Ce a cumpărat şeicul? Pachetul majoritar de acţiuni al firmei Agricost, vândută de către Culiţă Tărâţă, cu puţin timp înainte de a muri, lui Constantin Duluţe.

Arenda plătită de firma în cauză pentru cea mai mare suprafaţă compactă de teren arabil din Uniunea Europeană, către ADS, ca proprietar al terenului, este de doar cinci milioane de euro pe an.

Al Dahra, compania şeicului, s-a angajat să facă şi investiţii de 500 de milioane de euro, dar la care nu-l poate obliga nimeni.

Din suma obţinută pe acţiuni Duluţe vrea să cumpere masiv terenuri de la amărăştenii care n-au după ce să bea un pet de bere la caiet!

Conform mediului on line, emirul este proprietarul clubului de fotbal Al Jazeera, este implicat şi în politică şi cunoaşte bine zona de unde a cumpărat munţi de lucernă balotată pentru cămile.

Afacerea este una brici şi dacă faci zero recolte, căci numai subvenţia UE, via APIA Central, este de peste 15 milioane de euro pe an, în 2015, Agricost încasând 52 milioane de lei.

Viitorul exploatator al Insulei Mari a Brăilei va dezvolta şi sectorul zootehnic, având intenţia creșterii a 150.000 de capete de ovine anual, piaţa arabă fiind una dedată la oaia lui Daea!

Arabii de aici mai exploatează în lume încă 81.000 de hectare de terenuri agricole, tot în sistem de arendă, preţul pentru hectarul de teren cedat tot în arendă fiind la noi de circa 4000 de euro.

Terenul pe care îl va exploata şeicul are un sistem complet de irigaţii cu pompe de aducţiune şi pompe de desecare, în caz de inundaţii.

În anul 2017, firma Agricost SA a avut o cifră de afaceri de aproape 360 milioane de lei, un profit net de peste 73 milioane de lei (peste 20% din cifra de afaceri!), a avut active circulante de aproape 300 milioane de lei şi un număr de 834 de salariaţi.

De remarcat că ascensiunea fulminantă a firmei a început în anul 2013, când cifra de afaceri a fost de peste 316 milioane de lei, iar profitul net de peste 41 de milioane, faţă de anul 2012, când cifra de afaceri a fost de 2,5 milioane de lei, iar profitul net de doar 91.000 lei!