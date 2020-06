Majorarea pensiilor mari şi speciale cu acelaşi procent aplicat şi pensiilor mici este o mizerie pesedisto-penelistă

Săptămâna aceasta, un prestigios site de ştiri online a publicat un sondaj de opinie privind majorarea pensiilor, începând cu 1 septembrie, conform legii din guvernarea Dăncilă.

Iată rezultatele: pentru varianta Cîţu, adică a majorării cu 10%, au votat 7,6; pentru legea pesede, de majorare cu 40%, au votat 48,6%; pentru varianta 40% doar pentru cei cu pensii mici, au votat doar 43,8%.

Desigur, (ne)dreptatea socială pe care o face Partidul Social Democrat este una după chipul şi asemănarea bogătaşilor care alcătuiesc acest partid, burghezia roşie de aici, cei 20%, nu masa de manevră care are pensii între 730 şi 1000 de lei. Cu toate astea, aceşti români prostiţi şi de sărăcie, îi votează în draci pe de-alde Dragnea.

Păi, majorând pensiile, fie cu 10%, fie cu 40%, amărăşteanul câştigă fix pix! Uite, cel cu pensia de 1000 de lei ar câştiga, în primul caz, 100 de lei, iar în al doilea caz, 400 de lei. Sigur, pensionarul cu 1400 de lei va mânca de pe jos, dacă locuieşte la oraş, căci întreţinerea, curentul, cablul şi alte necesităţi pentru un apartament, i-ar mânca jumătate din pensie, iar iarna, peste 70%.

În schimb, cel cu 10.000 de lei pensie ar primi în primul caz 1000 de lei, iar în al doilea caz, 4000 de lei!

Nu are rost să continuăm cu cei care au pensii de 20.000, 40.000 sau 50.000 de lei. Oricum am suci-o, nedreptatea socială este cât China.

Soluţia ar fi o majorare progresivă, dacă pe principiul contributivităţii nu se poate, ori o impozitare progresivă, începând cu, să zicem, pensia de 4.000 de lei. În acest caz, ar fi bani să facem o majorare regresivă: începi cu 40% de la cei cu pensii de, să zicem, până la 3.000 de lei şi continui până la majorarea ZERO la cei cu pensii de la 10.000 de lei sus.

Altfel, revoltele vor face ravagii curând, şi pe aici, când seceta şi pandemia vor face să explodeze mămăliga, mai ales când ea este puţină, din cauză că 10% deţin 90% din ea.

Este drept, poate, că mămăliga prosteşte, dar să vedeţi ce iese când ea devine insuficientă, sau când va lipsi complet.