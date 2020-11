Medicii de familie reacţionează dur

Faţă de ieşirile publice ale conducerii UPU-SMURD Galaţi, Via Drecţia de Sănătate Publică, medicii de familie acuzaţi în bloc şi cu de-alede „nişte medici” că nu se implică în tratarea cazurilor de Covid-19, sau măcar a asimptomaticilor, au început să riposteze, fie şi sub rezerva anonimatului, precizare pe care o aplicăm.

Iată: „Nu doresc să comentez disputa dintre DSP şi medicii de familie. De mult timp suntem desconsideraţi, dar să nu uităm că în toată această pandemie în care se spune că mulţi bolnavi cronici au suferit şi chiar murit, pentru că nu au mai putut ajunge într-un spital din cauza COV-19, noi medicii de familie i-am susţinut şi am adaptat tratamentul pentru bolile cronice. Am văzut şi consultat pacienţi care ulterior au fost declaraţi pozitiv la test. Unii dintre noi au şi făcut COV-19. Avem de supravegheat telefonic toţi bolnavii pozitivi asimptomatici şi contacţii de la domiciliu. De aproape o lună răspundem la sute de telefoane şi încercăm să explicăm de ce nu a venit încă vaccinul antigripal (fiecăruia după nivelul de înţelegere). Acum, când ajung şi primele şi foarte puţinele doze de vaccin, ne gândim cum să organizăm vaccinarea; în aşa fel ca lumea să nu se înghesuie, să se infecteze, şi cum să explicăm că mai întâi au prioritate cei cu boli asociate şi, mai ales, diabet.

La cei cu concedii medicale pentru COVID-19 şi contacţi în carantină, tot noi le eliberăm astfel de documente, doar abia atunci când vin deciziile de la DSP (care ajung greu – şi cei de acolo au făcut COV-19, şi nu este personal). Şi vă daţi seama ce presiune de la pacienţi avem la telefon, pentru că ei nu-şi primesc salariile.

Cam asta este starea în care ne aflăm, încercând în fiecare zi să nu ne infectăm.”