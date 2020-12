Moldo-gălăţeanca Golovatii Mihaela dă lovitura pe piaţa bursieră

Golovatii Mihaela a devenit, la finalul acestui an, principalul acţionar al SPIT SA Bucovina din Suceava, aceasta reuşind să achiziţioneze peste 33% din acţiunile respectivei firme. Ultima tranzacţie, cea făcută cu SIF Muntenia, de la care a cumpărat pachetul de acţiuni reprezentând 6,06% din acţiunile SPIT SA Bucovina, a adus-o în postura de acţionar principal al societăţii sucevene. Din culisele tranzacţiilor de la societatea suceveană, am aflat că aceasta ar deţine în fapt peste 50% din acţiunile societăţii, în cărţi fiind un apropiat al acesteia, Damian Costel. Acesta a reuşit performanţa de a cumpăra cu o sumă modică, de la Galgros SA Galaţi, 98% din acţiunile SC Bidelcram Investment SA Brăila, firmă ce deţine 21,42% din acţiunile SPIT SA. Pentru mulţi pare de neînţeles pentru ce frumoasa basarabeancă ar investi la firma suceveană care a încetat activitatea de producţie de anişori buni. Cunoscătorii ştiu că SPIT SA Suceava are vreo 10 hectare de teren într-o zonă comercială, teren ce valorează cu mult peste 10 milioane de euro. Vânzarea de către societate a terenului se pare că este iminentă şi Golovatii Mihaela va obţine un profit substanţial prin investiţia făcută. Se pare că aceasta se bucură de consiliere financiară deosebită, reuşind să se afirme prin tranzacţiile bursiere făcute în ultimii doi ani.