Navaliştii au înfrânt

Răscoala oropsiţilor de la dublu fund a durat două zile. Pe 29 august, 400 de angajaţi ai secţiei 1A Corp refuzau lucrul şi se adunau în fata birourilor administraţiei. A doua zi, aproape întreg Şantierul Naval (mai puţin şefii şi rubedeniile, evident) era în „grevă spontană”.

…simţind pericolul şi cunoscând exact lipsa de credibilitate a şefilor români, preşedintele Consiliului de Administraţie, Bert Jan ter Riet, zboară cu viteza maxima la Galaţi şi se pune pe negocieri. Pe 31 august, protestul dispare cu desăvârşire.

Ce s-a câştigat? In primul rand, experienţă. Adică, experienţă în lupta nesindicală, deoarece Pavel Stelian (liderul sindicatului din SN Damen Galaţi) a fost demis de muncitori şi a plecat huiduit, trântindu-şi casca de ciment, iar tradiţionalul sindicat şi-a încheiat, practic, existenta in Şantier; olandezii au negociat cu o comisie ad-hoc, de 10 reprezentanţi ai angajaţilor. Cu ipocrizie, se văitau ca n-au cu cine negocia, ca nu mai e sindicat. Dar asta le-a venit mănuşă, fiindcă astfel au reuşit să-i aburească pe fiecare, separat. Salariile sunt confidenţiale, gurile cusute prin contract individual de muncă.

După şopârle şi zvonuri „scăpate” în presă, ar urma să fie o mărire salariala de 16%, începând cu octombrie, compusă din: creşterea retribuţiei cu 300 de lei, comparativ cu salariile din şantierele navale „Vard” de la Brăila şi Tulcea; reintroducerea sporurilor de vechime şi toxicitate; o majorare suplimentară, de până la 5%, negociată cu fiecare navalist gălăţean în parte.

Aşadar, negocierile continuă, dar vorbele nu-s bonuri de masă, nici ghete pentru copii.

A rămas cum nu s-a stabilit

De tot râsu’-plânsu’ e şi informaţia că se va negocia atât individual, cât şi cu cei zece spontani, plus sindicatul – chiar dacă nu mai există şi nu mai reprezintă. Haos perfect dirijat, nu? …dar să privim situaţia din altă perspectivă: care este valoarea reală, de piaţă internaţională, a prestaţiei navaliştilor? Anul ăsta, „Irving Shipbuilding” din Canada a pus de două ori aspiratorul pe navaliştii gălăţeni, organizând târguri de job-uri precis orientate, pe angajaţii SN Damen Galaţi. Momelile au fost aruncate in primăvară şi-n vară, pe 26 iunie, la hotelul „Vega”. Canadienii voiau de toate: lăcătuşi navali, maiştri în confecţii metalice şi asamblare corp navă, maiştri în lucrări de lăcătuşerie, maiştri tubulatori, manager pentru modificări de proiectare şi producţie, planificator producţie, coordonator navă, director producţie şi instructor pentru pregătire maiştri.

Potrivit site-ului companiei, Irving Shipbuilding are o istorie impresionantă, fiind constructorul a 80% din navele actualei flote a Canadei. Şi, cu certitudine, nu au oferit salarii de mizerie plus 16% promisiuni.