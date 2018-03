Oamenii-pom din staţiile Transurb!

Stăm în staţii de ajungem să credem că am prins rădăcini. Ce e mai plăcut după 10-11 ore de serviciu decât să stai un minim de 20 de minute în staţia de autobuz? Plouă, ninge, bate vântul… tu stai şi te supui unui program aberant al Transurb Galati. Duminică, pe 11 februarie, la 22.50, am ajuns în gară cu trenul de Braşov. Am înhăţat rucsacul în spate şi în mare grabă ne-am îndreptat spre staţia de autobuz. Erau şase bucăţi staţionate. Aliniate precum caii la dric. Urcăm în 29 şi aşteptăm, şi asteptăm, şi aşteptăm… Conform graficului afişat, autobuzul ar fi pornit la ora 23,07. Deja era şi 9 minute. Şoferul îşi făcea de lucru. Făcea orice. Dar nu se aşeza la volan şi nu pornea. L- am intrebat când ne urnim. ” La şi 20!”. De la şi 7 la şi 20 sunt 13 minute. Pentru un om venit de la drum şi care urmează să se trezească la 6.30 pentru 10 ore de muncă, e enorm. La şi 15 am reuşit să ne urcăm într-un taxi. Autobuzele, caii dricului transportului public gălăţean, au rămas pe loc. Stăteau călătorii în ele ca în sala de aşteptare. Şi în staţiile de pe traseu… Dumnezeu ştie cum mai rezistau!