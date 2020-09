Galaţiul ăsta al nimănui, are toate autorităţile blegite de caniculă, de spaimele COVID-19 sau, pur şi simplu, din naştere.

Cum mă să dispară 16 plopi înalţi de 15-20 de metri şi cu o vârstă de peste 40 de ani, sub nasul Gărzii de Mediu, a Agenţiei de Protecţia Mediului, a Primarului, a Prefectului, a Poliţiei Locale, care are un compartiment special pentru mediu şi absolut nimeni să nu ştie nimic? Dar ştiţi ce-i culmea? A fost suficient ca unui singur CETĂŢEAN să îi pese, pentru a putea fi declanşată o investigaţie serioasă de către instituţiile abilitate ale statului, încât vinovaţii să fie descoperiţi şi deferiţi justiţiei. El, acel CETĂŢEAN cu Organ, se numeşte Marius Stan şi candidează pentru un al doilea mandat de primar al Galaţiului.

Beneficiarul instalaţiei de gaze nu ştie nimic. Nici executantul lucrării!

Vineri, pe 4 septembrie 2020, am plecat în documentare prin toată fosta zonă industrială din Valea Oraşului. Şi acum, şi cu prilejul următoarelor ediţii de Impact – est, veţi vedea ce nu a mai rămas din industria oraşului, după ce treci de fostul Şantier Naval şi de fostul Bazinul Nou. În dreapta podului spre Giurgiuleşti sunt tot foste: Port Mineralier, ADMET etc. Asupra chestiunii vom reveni.

M-am întors din nou în oraş, pe Calea Prutului, cam vizavi de Şantierul Naval. Pe vremuri aici a fost celebra Autobază 4, unde existau clădiri şi hale uriaşe, precum şi o platformă betonată de circa 10.000 mp.

Am ajuns în faţa cochetei şi rusticei clădiri care a fost amenajată pentru a deveni sediul firmelor Renaissance Star S.R.L şi Mondistar S.R.L, ambele cu acelaşi patron şi cu acelaşi director general.

L-am întrebat pe un tip care se îndrepta spre intrarea în clădire, unde îl pot găsi pe Adrian COCOŞ. Mi l-a indicat imediat pe acesta, care tocmai ieşise la o ţigară în faţa sediului celor două firme peste care directoreşte general. L-am recunoscut cu greu pe fostul controversat director al Vămii Galaţi. L-am întrebat ce ştie despre raderea de pe suprafaţa pământului şi din solul acestuia, căci au fost extrase şi uriaşele rădăcini ale celor 16 plopi, şi mi-a indicat să discut cu cei care au executat lucrarea de racordare la instalaţia de gaze naturale a firmei Mondistar S.R.L. Pe patronul celor două firme nu l-am găsit, dar am aflat că acesta nu este basarabean, cum credeam eu, ci are rădăcini şi rude în Vrancea, tatăl său, ofiţer al Armatei Române, fiind prins cu frontul la Chişinău, retragerea în patrie după anexarea Basarabiei, fiindu-i imposibilă.

Nici Patronul Vătafu de la Instal Proiect nu ştie nimic despre masacrarea plopilor

L-am contactat pe patronul şi directorul firmei Instal Proiect, care are ca obiect principal de activitate instalaţii de reţele de gaze naturale. Mi-a relatat că nu ştie nimic despre aceşti plopi despre care îi spun că au fost tăiaţi ca-n codru, nu ca într-un oraş – reşedinţă de judeţ. Subinginerul Vătafu a ţinut să mai precizeze că oamenii din firma lui nu au făcut decât să sape o groapă de 200 x 70 cm, necesară traversării pe orizontală a liniei de tramvai de pe Calea Prutului, în vederea realizării branşamentului la magistrala de gaze naturale.

Aşadar, plopii cei cu soţ au dispărut în ceaţă cu tot cu sutele de metri cubi în care au fost transformaţi şi făcuţi una cu orizontala.

Un incinerator de deşeuri COVID-19

Această informaţie, cum că firmele Mondistar şi Renaissance S.R.L vor să construiască prin patron şi directorul general, un INCINERATOR pentru distrugerea deşeurilor rezultate în urma investigării medicale a persoanelor, în vederea depistării infectării sau neinfectării cu acest coronavirus, iarăşi nu se ştie nimic. Salteaua este pusă de către toţi cei implicaţi şi de către toţi cei plătiţi să impună respectarea şi aplicarea legii pe ţambalul acestei nelegiuiri care a început cu un masacru ecologic.

În treacăt vă spuneam că firma Renaissance a fost înfiinţată în anul 2010, că în 2019 a avut o cifră de afaceri de 27,2 milioane de lei şi un profit net de 2,13 milioane de lei. În 2018, cu 25 de salariaţi, a avut o cifră de afaceri de circa 27 milioane de lei şi un profit net de doar 2,55 milioane de lei.

Mondistar S.R.L, care are 1.000 mp de spaţii pentru birouri şi o platformă betonată de 10.000 mp, plus acces la calea ferată largă, a realizat în 2019, cu 21 de salariaţi, o cifră de afaceri de 1.226,921 de lei şi un profit net de aproape 2,4 milioane de lei. Adică o marjă de profit de 194,1%!

Bun şi comerţul cu sare ucraineană la ceva, nu?!

Vom reveni.