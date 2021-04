Raluca Prună despre controlul asupra dosarelor

Trecerea poliţiştilor judiciari de la MAI la Ministerul Justiţiei face valuri cât casa, ministrul Bode afirmând că o astfel de operaţiune este „practic imposibilă”.

Raluca Prună, fost ministru al M.J. în Guvernul Cioloş, a postat pe pagina sa de Facebook că chestiunea în cauză nu se vrea la vârful MAI din cauză că această schimbare prevăzută, totuşi, de lege, ar putea însemna pierderea controlului în dosare.

Dar să-i dăm cuvântul doamnei Prună, aşa cum l-a scris ea, adică fără diacritice!

„Sa ii deseneze cineva ministrului de interne o schema din care sa inteleaga ca ministerul justitiei este o alta institutie decat parchetele. Sa ii explice si ca daca nu e de acord cu programul de guvernare poate pleca din functie – moral vorbind nu poate sta sa zadarniceasca aplicarea unui program cu care guvernul a primit votul de investitura in Parlament.

Nu stiu insa de ce ma mir, de vreme ce si pe legile justitiei demult dezbatute, de mult asteptate, unii se mai trezesc sa anunte nevoia de dezbateri ample in societate. Cat de ample? Cati ani mai dezbatem ca sa fie ampla dezbaterea? Intreb pe liberali care puteau dezbate 100 de variante de legi ale justitiei in 16 luni de cand sunt la guvernare.

Revenind la dilema dlui Bode. In programul de guvernare este asumat clar obiectivul ca politia judiciara sa treaca la parchete. De ce? Intre altele pentru ca asa prevede legea inca din 2016 cand am creat aceasta bresa, intr-o sedinta de guvern furtunoasa care sper ca va fi desecretizata candva, si am reusit ca macar in litera legii sa sparg himera dublei subordonari a politistului care face cercetare penala, adica a politistului judiciar. Spre marea disperare a ministrului de interne din acea guvernare tehnocrata. E timpul asadar ca actualul ministru de interne sa lase dilemele, sa invete cum e cu parchetele si sa aplice legea din 2016 – au trecut 5 ani. Si aici nu mai merge cu dezbaterea ampla, ca scrie la lege deja.

Astfel pot intelege ca lumea e disperata la interne. Pierd controlul in dosare prin dubla comanda a politistului. Pierd controlul in interceptari facute de DOS. Prietenii stiu ce spun.”.