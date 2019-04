Re – vânzătorii provoacă sărăcie şi foame

O legătură de ceapă verde, mare şi groasă cât antebraţul, este vândută sereliştilor cu tarabe închiriate în pieţe cu 0,6 lei, de către producătorii din Bădălan, cu care am discutat. Ei, aceşti indivizi rapace şi veroşi, de-şi zic patroni de sereleuri cu vânzători plasaţi în toate pieţele agroalimentare ale Galaţiului, îşi pun sclavii să facă din acea groasă legătură, trei bucăţi pe care le trec prin tot atâtea elastice. Iată că din 0,6 lei, ei scot şi 6,00 lei, căci acele leşinate legături groase cât un deget mare, sunt vândute cu 2,00 lei bucata.

Vă daţi seama că la absolut tot ce cumpărăm noi din pieţe şi pleacă de la bietul producător, ajunge la noi cu de zece ori preţul acestor produse?

Aceste jeguri umane, care domină pieţele agroalimentare, sunt într-o mare uneală, încât nicăieri nu vei găsi legătura de ceapă verde sub 2,00 lei, sau kilul de ceapă uscată sub un USD. Au aceste dejecţii umane un mercurial de nezdruncinat, mai dihai ca în comunismul ceauşist!