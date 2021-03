Românii crapă de foame, Ţara, de datorii

Cine are curiozităţi… morbide, de a parcurge cele 44 de pagini (fără anexe) ale Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, descoperă ce nici cu gândul n-a gândit. Desigur, cifrele i-au dat socotitorului Florin Cîţu şi cu zecimale, dar având în vedere că sunt exprimate în MILIOANE şi MII LEI, şi după virgulă tot înseamnă ceva bănet.

Haideţi să vedem ce spune el în sinteză. Totalul veniturilor estimate este de 173.700,8 milioane de lei, dar, atenţie, cheltuielile reprezintă aproape dublul veniturilor. Sigur, ele sunt numite credite de angajament şi se cifrează la 326.407,2 milioane de lei. Creditele bugetare au fost estimate la 261.050,5 milioane de lei, iar deficitul la 83.349,7 milioane de lei, adică aproape jumătate din venituri.

Dincolo de cifrele sintetice, să trecem în revistă câteva curiozităţi. Iată, „pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi cel confesional, acreditate”.

De pildă, Galaţiul primeşte suma de 5.411 mii lei, dar avem „satisfacţia” că judeţe precum Covasna, Ialomiţa, Olt, Teleorman şi Vaslui, primesc zero lei. În schimb, Bucureştiul ia partea leului (era să zic… Patriarhului!), adică fix 106.649 mii lei.

Cu toţii, şi salariaţi şi companii, plătim CAS. Ei, cu toate astea, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate primeşte o injecţie de capital de 4.749.117 mii lei, semn că ăştia de aici nu taie frunze la câini, ci bani.

Tot de la bugetul de stat este plătită şi Compania Naţională Poşta Română, care încasează 1,1% din contravaloarea sumei plătită la domiciliul beneficiarilor.

Am uitat să precizez că învăţământul privat şi confesional are repartizat un buget de 351.313 mii lei, din care, atenţie, 348.880 mii lei se duc pe salarii, sporuri şi indemnizaţii.

De aia şi noi crăpăm odată cu ţara care ne va înrobi copii, câţi vor mai putea rămâne ACASĂ. Până atunci, sărăcia ţopăie pe burţile şi pe minţile şi pe sufletele noastre, căci dacă acum un an-doi, cu 200 de lei umpleai portbagajul cu produse agro-alimentare de la supermarket, acum te întorci cu două pungi de un leu, şi alea leşinate. Desigur, de la cumpărături, fie şi din pieţele agro-alimentare (de import, desigur), căci au ăştia un mercurial ceva de speriat. Marketing, nene. Te prind la colţ, căci sunt sub marile lanţuri de supermarketuri, cu preţurile, undeva cu câţiva firfirei, încât nu merită să îţi mai baţi capul, mai ales că provenienţa mărfurilor e cam cvasi aceeaşi: din import.

Mama ei de nemernicie românească!