Să-i ardem pe vârstnici, ca să nu se plictisescă, mama lor de boşorogi !

Aşa ar putea suna vorbele pe care şi le spun în sinea lor cei 27 de consilieri locali municipali ai Galaţiului, în frunte cu primarul lor, Florin-Ionuţ Pucheanu. Sigur, ei nu au avut niciodată părinţi, dacă luăm în calcul halul în care (nu) gândesc. Aflu că în capitală absolut toate persoanele, indiferent de statutul social (salariat sau cu pensii speciale), care au trecut de vârsta de 60 de ani, pot circula GRATUIT PE ABSOLUT TOATE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE PRIMĂRIEI. Chiar dacă nu sunt domiciliate în Bucureşti. Excepţie face doar transportul de adâncime, adică metroul.

Aflu că la noi, în Republicuţa Galaţi, acest lucru este imposibil. Pensionarii, atenţie, nu persoanele cu varsta de peste 60 de ani, trebuie să se prezinte anual cu talonul de pensie la ghişeele societăţii de transport public de călatori a Consiliului Local Galaţi, pentru a-şi ridica abonamentele de călalătorie, care sunt valabile pe toate mijloacele de transport…de suprafaţă. Sigur, noi nu avem metrou, dar am putea avea submarine, dacă de tunel pe SUPT Dunăre nu am avut noroc ! Începând cu acest an, beneficiază de o reducere cu 50% a costului abonamentului şi persoanele care au 4.000 de lei pensie. Tot jumătate din preţ plătesc pe abonament şi persoanele care au salarriul minim pe economie.

Şi dacă tot ai fost marţi, 26 ianuarie, la Bucureşti, Don Puky, de ce nu te-ai interesat cum au procedat cei din Consiliul General al Capitalei, de au găsit calea legală prin care TOATE persoanele care au împlinit vârsta de 60 de ani să poată circula gratuit cu mijloacele de transport în comun ale Primăriei, exclusiv metroul ? Asta aşa, ca să nu vă mai chinuiţi seniorii, părinţi sau bunici.