Simţul civic, delaţiunea şi Poliţia Rutieră

De ceva vreme, cică un grup de şoferi, adunaţi de la sine putere, fără niciun caracter juridic legal, aşa, un fel de adunătură nevalidată instituţional, s-au transformat în vânători ai presupuselor greşeli de circulaţie făcute de către cei aflaţi la volan. Mai bine spus, se cred substituienţi ai autorităţilor rutiere gălăţene care nu reuşesc să monitorizeze şi să stăpânească traficul rutier, cel care este apanajul exclusiv al salariaţilor, al agenţilor care fac parte din serviciul rutier al Poliţiei Române. Da, al agenţilor care sunt şcolarizaţi şi pregătiţi, care dispun de autoritatea şi expertiza cadrului legal, cei care dispun de tehnicile şi mijloacele omologate pentru constatarea infracţiunilor la codul rutier. Aceşti neica-nimeni de la volan, postacii de pe grupul lor, ce se cred justiţiari, în fapt nu au nicio calitate, nicio pregătire, niciun instrument autorizat, niciun cadru legal care să le permită legalitatea activităţilor, stând în fapt la umbra spaţiului on-line, postând, comentând imagini sau fapte surprinse de ei în trafic, aducând uneori serioase prejudicii persoanelor în cauză sau inducând în eroare organele abilitate. Toate acestea se întâmplă în condiţiile în care cei lezaţi de postările indivizilor nu îi dau în mod normal în judecată pentru prejudiciile aduse, pentru uzurpare de calitate, pentru delaţiune şi atingerea zonei private a individului. De altfel, această grupare a şoferilor băgători de seamă, precum şi activitatea lor, este încurajată pe faţă de cei care se ocupă în mod legal şi instituţional de traficul rutier din oraşul nostru. Încurajarea aceasta a poliţiei rutiere, ce dă nas unor astfel de indivizi aflaţi în treabă, chipurile ca exponenţi ai simţului civic, nu duce în fapt decât la anarhie, la încurajarea delaţiunii ce ar putea înflori şi în alte segmente sau domenii ale activităţii, ale vieţii noastre cotidiene. Adică, vecinii să se urmărească şi să se filmeze unii pe alţii, să se grupeze şi să filmeze ce cumpărături fac unii cetăţeni la mall-uri, alţii, de ce nu, să urmărească, să fileze şi să filmeze ce fac poliţiştii sau judecătorii, unde parchează, la cine se duc, ce amante sau ce amanţi au, dacă iau şpagă, şi tot aşa. Tare, nu? Cum v-aţi simţi voi, poliţiştii, dacă aţi fi urmăriţi de o grupare civică a populaţiei plătitoare de taxe şi impozite gălăţene?!

Dar ce spunem noi, aceştia de la Poliţia Rutieră, nu numai că îi bagă în seamă, îi încurajează, ci şi aplică, culmea, sancţiuni la Codul Rutier, pe baza probelor culese de „şoferii lui peşte”, fără investigaţie proprie, fără probe indubitabile, certe, obţinute în mod legal, în condiţii tehnice şi metrologice profesioniste omologate. Una este să ai o cameră de filmat precum cea a poliţiştilor, cunoştinţele şi modul de utilizare a acesteia şi alta aparate şi instalaţii de tot felul achiziţionate de aiurea sau chiar din magazine dar fără nicio certificare şi omologare, fără instalare de specialitate, vis-a-vis de unghi, de rază de acţiune, de orizont, de claritate. Dar dacă au interese obscure şi stau la pândă sau acţionează la comandă?

După ştiinţa noastră, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, se fac direct de către poliţistul rutier, respectiv prin probe şi analiză directă sau a aparatului din dotare. Chestia aceasta cu cetăţeanul responsabil care face o pasiune din filmat, ea poate cel mult să constituie probă indirectă, irelevantă pentru stabilirea concluziilor ce pot sta la luarea unuor decizii cu privire la natura faptei.

Cert este însă altceva mult mai sugestiv şi priveşte activitatea per ansamblu a instituţiei gălăţene: se creează senzaţia că aceasta nu stăpâneşte nici pe departe traficul şi fenomenul rutier din Republica Galaţi, aici nu punem în discuţie resursa umană, de altfel bine pregătită, şi modul, în general corect, în care aceştia îşi fac datoria, ci faptul că numeric sunt depăşiţi de ceea ce se întâmplă în lumea reală în teren. Ce doare, în accepţiunea majorităţii cetăţenilor, a celor care se comportă exemplar la volan şi constituie din păcate materia primă a celor sancţionaţi de Poliţia Rutieră, atât cea naţională cât şi cea locală, este faptul că aşa zişii şoferi fără carte, fără a şti să citească corect, nu mai spunem de acord între subiect şi predicat, sunt foarte numeroşi. Tatuaţi, buzaţi, cu belciuge în nas, coloraţi, cocalarii şi interlopii, drogaţii s-au înmulţit în progresie geometrică, în a fi la volan, sfidând, încălcând codul rutier şi, din păcate, nu prea sunt văzuţi ba chiar sunt protejaţi de cei chemaţi şi plătiţi să facă ordine în trafic.

Uite, pentru aceştia ar trebui să manifestaţi toleranţă ZERO şi să vă arătaţi muşchii şi nu în dauna celor care accidental şi întâmplător, pentru lucruri în general minore, fără relevanţă, sunt arătaţi spre a fi exemplul exigenţei şi probităţii de fermitate a agentului rutier. Totul spre a masca neputinţa ascunsă sub preşul coabitării cu cei răi şi nu cu cei buni.