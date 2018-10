Iarnă de iarnă, glonţul frigului le şuieră pe lângă ureche şi pe lângă calorifere milioanelor de captivi în sistemul centralizat de furnizare a apei calde şi încălzirii.

Cu televizorul deversând tare, fără pauze, aceştia nu simt niciun fior, n-aud cum se strânge funia la par.

Sunt surprinşi şi mai înjură-n surdină când flacăra aragazului de-abia le-ncălzeşte ciorba.

În perioada de iarnă, pot avea loc disfuncţionalităţi în reţeaua de transport gaze naturale – fie din cauza creşterii consumului casnic de gaze naturale pe fondul temperaturilor scăzute, fie din lipsa unor cantităţi suficiente a gazelor din import, această situaţie conduce la reducerea producţiei termocentralelor cu funcţionare pe bază de gaze naturale şi, implicit, la imposibilitatea furnizării serviciului contractat de producatorii de gaze naturale.

Din experienţa de până acum, această situaţie, care apare în perioade de ger accentuat, se suprapune destul de frecvent peste lipsa aportului centralelor electrice eoliene în structura de producţie. Aproape toate tipurile de turbine eoliene nu funcţionează la temperaturi sub -20 C. Iar vârful de sarcină pe timpul iernii se înregistrează în perioada de seară, când centralele fotovoltaice nu mai funcţionează; teoretic, se impune necesitatea asigurării cu energie electrică dintr-o sursă alternativă – respectiv, păcură.

Ei, noutatea de-abia acum scoate capul: Societatea Electrocentrale Galaţi, aflată în insolvenţă, va fi singurul producător de energie electrică ce va putea interveni în sistemul energetic naţional pentru a compensa un eventual deficit de alimentare cu gaze naturale, în perioadele geroase ale iernii.

Până în prezent, situaţia era asigurată de trei operatori economici, conform Notei de fundamentare a unui proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranţă şi securitate în funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional pentru perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.

Ca particularitate, Societatea Electrocentrale Galaţi SA are şi posibilitatea funcţionării cu gaz furnal – spre deosebire de ceilalţi doi operatori economici care deţin capacităţi de producţie care aveau posibilitatea de a trece de la funcţionarea pe gaze naturale la funcţionarea pe păcură – respectiv Societatea Veolia Energie Prahova SA şi Societatea Electrocentrale Bucureşti SA. Acestea două, oricum, nu mai au posibilitatea de a menţine capacităţi în rezervă.

Doamne, apără, ajută – şi-arcelor electro pe centrale.

Altfel, o să-nţelegem perfect de ce iarna nu-i ca vara.