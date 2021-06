Turcii le-au tras terenul de sub clădire celor de la BRICODEPOT (Praktiker)

Pe surse, de la binevoitori, de la cei cărora le pasă ce se întâmplă în oraşul acesta al nostru, ca vai de mama lui, am aflat nişte lucruri extrem de interesante, pe care nici onor cititorul, dar nici autorităţile nu credem a le şti. Astfel, se spune că una dintre cele mai tari locaţii de retail, de comerţ specific din municipiul nostru, mai are de „trăit” vreo doi sau trei ani, după care ce va mai fi vom vedea cu ochii noştri. Dar să depănăm povestea aşa cum circulă ea în anumite medii, cu persoane bine informate şi interesate, care din fericire pentru noi şi cititorii noştri ştiu cam tot ce mişcă în Republicuţă.

Vă mai aduceţi aminte de Praktiker, de inaugurare, de primul aşezământ comercial de marcă al gălăţenilor în domeniul materialelor specifice construcţiilor şi nevoilor din gospodăria proprie a fiecăruia dintre noi? A funcţionat excelent ani de zile, după care pe fondul concurenţei apărute prin venirea lui DEDEMAN la Galaţi şi existenţa lui ARABESQUE, lucrurile (vânzările) nu au mai fost la înălţimea exigenţelor acţionarilor. Până la urmă unitatea s-a vândut şi a ajuns pe mâna unui investitor turc, cu acelaşi profil de activitate. Cert este că s-a mai revigorat complexul, dar nici vorbă la ceea ce fusese înainte, funcţionând la un nivel de semiavarie, mai mult târâş decât grăpiş, cu frâna de mână trasă. Nu a mai durat mult şi frumoasa, trainica şi utila locaţie a fost scoasă din nou la vânzare, de data aceasta fiind achiziţionată de o firmă serioasă, cu nume, brand adevărat, cei de la BRICODEPOT. Adevărul e că stabilimentul şi-a schimbat înfăţişarea, având un nou look, trecând la un nivel calitativ superior, iar vânzările au crescut în progresie geometrică. Toate bune şi la locul lor, numai că în prezent cică există o mare problemă care te lasă cu gura căscată. Se spune că de fapt cei de la BRICO au cumpărat doar clădirea, turcul ducându-i cu vorba şi realizând mai târziu un joc de glezne, vânzând terenul unuia dintre cei mai mari retaileri din ţară, din Europa şi din lume, pe bani extrem de mulţi, celor de la Brico fiindu-le permis un termen de doar cinci ani de zile de dare în folosinţă. Cert este că acum, când Galaţiul înregistra concurenţă în domeniu, spre beneficiul nostru, al firmelor, al populaţiei, vom asista la întărirea monopolului de piaţă al celor de la DEDEMAN, care între timp au mai cumpărat teren pentru încă o locaţie pe B-dul Coşbuc în locul fostei fabrici de lapte şi îngheţată „Galacta”.

Şi, totuşi, cine a cumpărat terenul de hectare de sub BRICO, fost PRAKTIKER? E o întrebare la care credem că sunteţi nerăbdători să aflaţi „ce şi cum” şi ce urmează. Cei care au cumpărat sunt cei de la Kaufland, aşa zic cei de la cafenele care ştiu, care au început să vină, să măsoare, să calculeze, cu arhitecţi, cu specialişti şi care asteaptă cu răbdare să mai treacă puţinul din cei cinci ani şi să le facă o ofertă de cumpărare celor ce le ocupă terenul pentru construcţiile existente. Tipi inteligenţi şi cu mare putere financiară, cei de la Kaufland au avut în vedere întotdeauna locaţia şi faptul că în zona teritorială ei nu există, adică începând din Centru şi până în Bariera Traian, din str. Domnească şi mai jos spre Valea Oraşului şi pe stânga până la str. Traian pe aceeaşi axă Centru-Bariera Traian, brandul lor nu este prezent sub nicio formă. Bine-bine, dar problema, întrebarea care se pune este ce se va întampla cu Brico? Din informaţiile noastre se pare că aceştia nu ar vrea să părăsească corabia gălăţenilor şi vor încerca să găsească o nouă locaţie, ori într-una existentă dar care nu mai produce la nivelul exigenţelor şi datorită concurenţei, sau să identifice terenul necesar şi eventual să construiască. Cam asta e povestea ce am auzit-o prin târg, am mai întrebat şi noi prin dreapta şi prin stânga şi iată că a ieşit articolul de faţă.