Un „şoşoc” are interdicţie la frontieră, până în 2023

Copreşedintele AUR, George Simion, nu a fost lăsat de către poliţiştii de frontieră din vama Leuşeni să treacă graniţa în Basarabia, din cauză că are interdicţie de la Chişinău să intre în această republică artificială.

El a motivat că interdicţia i-a fost impusă până în 2023, când era activist civic, or acum solicită intrarea în R. Moldova, ca parlamentar al României. Scopul declarat al vizitei lui G. Simion a fost acela că doreşte să participe la funeraliile scriitorului şi Patriotului Nicolae Dabija (fie-i ţărâna uşoară!).

Personal l-am întâlnit în dese rânduri la Chişinău, fie la Parlamentul R. Moldova, fie la sediul revistei „Literatura şi Arta”, pe care a condus-o exemplar 30 de ani, fie acasă la Poetul Naţional Grigore Vieru, fie la Uniunea Scriitorilor din Moldova … etc. Dumnezeu să Îi pomenească pe amândoi şi să facă să se întâlnească în literatura cerească ACOLO, literatură pe care, la fel de ceresc, au scris-o aici, pe pământ.

Revenind la „şoşocul” nostru, acesta a stat 24 de ore în Vama Leuşeni, sperând să intre în Basarabia, cum spera „şoşoaca” să intre în subteran, la minerii grevişti.

Informaţiile autorităţilor sunt că Simion vrea, de fapt, să înfiinţeze un AUR şi în Chişinău, cu lansare pe 27 martie 2021, de aniversarea unirii Basarabiei cu România.

Desigur, nu cred că inşi cu astfel de date sunt cei chemaţi să întregească un popor în aceeaşi Ţară.