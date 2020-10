AI NOŞTRI CA BRAZII TIP TUIA!

După ce a „înfrânt” şi Austria cu 0-1 pe teren propriu, în timp ce conducerea tehnică o dă pe după prun, iar Burleanu îşi „asumă” eşecurile de parcă ar fi jucat barbut şi a pierdut toţi banii (lui), nu înţelege în ruptul capului că fotbalul este la noi, românesc, aparţine exclusiv românilor, şi nu are voie să facă fiecare ce vrea cu el. Deci, după al treilea eşec în decurs de o săptămână, când au fost ratate cele două deziderate propuse cu mare fală şi multă îngâmfare de conducerea fotbalului românesc, echipa naţională şi staff-ul acesteia, au „beneficiat” de numeroase comentarii, pro şi contra. Cei care îşi câştigă frazeluţa albă şi proaspătă şi muschiuleţul condimentata gata, numai bine de pus pe grătar, au găsit că echipa lui Rădoi se află într-un mare progres, că era gata-gata să facă un meci nul, dar n-au vrut austriecii. Alţii, au fost mai realişti:

– Gabi Balint: Acuma, nu că am avea valoare, dar părem (?) o echipă care nu ştie ce să facă cu mingea.

– Cornel Dinu: Extrem de dezamăgit îi face praf pe Bălaşa şi pe Deac. Bălaşa, spune Dinu, are viteză de umbră, iar Deac, prin o atingere cu şpiţul, i-a dat-o fundaşului stânga, Alaba mi se pare.

Ca şi la scrutinurile elecorale şi aici, într-un sondaj găzduit de gazeta sporturilor, cu întrebarea „E vinovat Rădoi pentru ratarea calificării la EURO 2020?”, 26% au fost de părere că trebuie schimbat, 14% că a greşit, dar nu trebuie „băgat” afară, iar 41% îi blamează pe jucătorii şi pe oficialii FRF.

Părerea cronicarului este că, dezastrul fotbalului autohton nu trebuie căutat la ceea ce există la ora actuală la cazan. Principalii şi marii vinovaţi care, unii dintre ei îşi dau încă cu părerea, şi rânjesc pe la colţuri, sunt acei ce au preluat destinele acestui sport magnific după cumetria din decembrie 1989, respectiv Dumitru Dragomir alias Corleone şi Mircea Sandu. Este adevărat că nici guvernele postdescembriste nu s-au omorât cu alocarea de fonduri suficiente, pentru dezvoltarea acestui fenomen sportiv. Aşadar, după părerea proprie, ar trebui traşi la răspundere toţi cei implicaţi (mă refer la miniştrii de resort), să li se confişte averile, făcute sigur şi cu banii pe care ai fi trebuit să-i investească în fotbal şi să răspundă penal. Desigur că şi actualii capi ai FRF şi LPF au un pronunţat iz de haine vărgate. Dar asta nu înseamnă că Rădoi şi „gaşca” sunt absolviţi de responsabilitate. Din cauza acestora, fotbalul românesc a ajuns în lumea a treia valorică a fotbalului european.

CFR CLUJ – FC BOTOŞANI 2-1

Ca să nu recunoaştem că Dan Petrescu este cel mai valoros antrenor de fotbal din România, ar însemna să scriem de pomană. Dacă Neluţu Varga i-ar pune la dispoziţie nişte jucători măcar ca cei de la FCSB (şi, după câţi bani i-a băgat în pungă Bursucul, ar merita asta), alt cozonac s-ar mânca la Cluj. Dar când te uiţi că se trage de nişte jucători care de mult trebuiau pensionaţi, cerându-se imperativ în continuare performanţă, comentariile chiar nu-şi mai au sens. Şi spun asta pentru că, uitându-mă la meciul cu Botoşaniul, starea de lehamite era evidentă.

Marius Croitoru, care mai mult ca sigur va deveni un mare antrenor, a venit cu o echipă de două parale, cârpită cu nişte copii (propriul lui fiu, David de 17 ani), sau cu jucători de rezervă, era gata-gata să facă un rezultat bun, căci puştii au alegat la maxim. Şi nu se propune ca alţii la naţională.

DINAMO – CRAIOVA 0-1

De unde nu-i nici Dumnezeu nu cere, spune un proverb românesc, plin de înţelepciune.

Situaţia aceasta este perfect valabilă la clubul Dinamo Bucureşti. În perioada de mercato au fost făcute o serie de transferuri (14 la număr), a adunat mulţi foşti fotbalişti buni, care au jucat pe la mari cluburi europene. Le-a oferit salarii imense faţă de ceea ce se practică în România. Concluzia: au jucători dar n-au echipă. Şi, din câte se observă, nici antrenor pe măsură. S-au înşelat spaniolii?